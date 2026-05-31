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हजारीबाग में फल-फूल रहा अवैध खनन और नशीले पदार्थों का कारोबार! केंद्रीय मंत्री, सांसद और विधायक ने राज्य सरकार पर साधा निशाना

हजारीबाग: जिले में इन दोनों अवैध खनन, लॉटरी और नशीले पदार्थों का कारोबार धड़ल्ले से चल रहा है. इस पर नकेल कसने में प्रशासन विफल साबित हो रहा है. केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी से लेकर सांसद और बड़कागांव विधायक ने इस पर चिंता जाहिर की है और वर्तमान हेमंत सरकार पर जमकर निशाना साधा है.

अवैध खनन के इस कारोबार की चर्चा जिले में जोर-शोर से चल रही है. बालू घाट की नीलामी नहीं होने के बावजूद धड़ल्ले से बालू का अवैध उठाव हो रहा है. हजारीबाग-बड़कागांव रोड पर देर रात्रि से जो बालू लदी गाड़ियों का आवागमन शुरू होता है वह सुबह 6:00 बजे तक जारी रहता है. यही नहीं विभिन्न चौक-चौराहों पर भी बालू लदी गाड़ियां नजर आती हैं. कोई भी पदाधिकारी इस पर कुछ भी कहने को तैयार नहीं हैं. एक ओर जहां बालू के अवैध उठाव से सरकार को करोड़ों रुपये का राजस्व का नुकसान हो रहा है तो दूसरी ओर पर्यावरण को भी नुकसान हो रहा है. खासकर हजारीबाग का बड़कागांव इलाका अवैध बालू के कारोबार के लिए पूरे क्षेत्र में जाना जा रहा है. जहां से बालू दूसरे जिले तक पहुंच रहा है, लेकिन अवैध बालू लदी गाड़ियों को ना को रोकने वाला है और ना ही कोई पूछने वाला है.

केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी, बड़कागांव विधायक और हजारीबाग सांसद का बयान. (वीडियो-ईटीवी भारत)

कुछ यही स्थिति कोयला खनन की भी है. अवैध कोयला खनन का कारोबार भी हजारीबाग में खूब फल-फूल रहा है. स्थानीय जनप्रतिनिधियों का आरोप है कि सरकार और जिला प्रशासन ने इन खनन माफियाओं को संरक्षण दिया है. इस कारण खनन माफियाओं पर कोई कार्रवाई नहीं होती है.

नशे के कारोबार और अवैध खनन पर लगे रोक-अन्नपूर्णा देवी

इस संबंध में हजारीबाग पहुंची केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने भी कहा कि यह बेहद संवेदनशील मामला है. एक ओर जहां युवा नशे की गिरफ्त में हैं तो दूसरी ओर अवैध खनन भी हजारीबाग समेत पूरे झारखंड भर में हो रहा है. उन्होंने कहा कि इस मामले में राज्य सरकार संवेदनशील नहीं है. सरकारी राजस्व का नुकसान हो रहा है. केंद्रीय मंत्री ने कहा कि कहीं ना कहीं सरकार की इच्छा शक्ति ही नहीं है कि वह अवैध कारोबार को रोके. यही कारण है कि अवैध बालू, कोयला, लॉटरी और नशीले पदार्थों का जमकर कारोबार हो रहा है.

पूरे झारखंड में चल रहा अवैध खनन का कारोबारः सांसद