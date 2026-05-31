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हजारीबाग में फल-फूल रहा अवैध खनन और नशीले पदार्थों का कारोबार! केंद्रीय मंत्री, सांसद और विधायक ने राज्य सरकार पर साधा निशाना

हजारीबाग में अवैध खनन और मादक पदार्थों का कारोबार फल-फूल रहा है. जनप्रतिनिधियों ने इसको लेकर राज्य सरकार पर निशाना साधा है.

Illegal Activities in Hazaribag
हजारीबाग का बालू घाट. (फाइल फोटो-ईटीवी भारत)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : May 31, 2026 at 4:00 PM IST

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हजारीबाग: जिले में इन दोनों अवैध खनन, लॉटरी और नशीले पदार्थों का कारोबार धड़ल्ले से चल रहा है. इस पर नकेल कसने में प्रशासन विफल साबित हो रहा है. केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी से लेकर सांसद और बड़कागांव विधायक ने इस पर चिंता जाहिर की है और वर्तमान हेमंत सरकार पर जमकर निशाना साधा है.

अवैध खनन के इस कारोबार की चर्चा जिले में जोर-शोर से चल रही है. बालू घाट की नीलामी नहीं होने के बावजूद धड़ल्ले से बालू का अवैध उठाव हो रहा है. हजारीबाग-बड़कागांव रोड पर देर रात्रि से जो बालू लदी गाड़ियों का आवागमन शुरू होता है वह सुबह 6:00 बजे तक जारी रहता है. यही नहीं विभिन्न चौक-चौराहों पर भी बालू लदी गाड़ियां नजर आती हैं. कोई भी पदाधिकारी इस पर कुछ भी कहने को तैयार नहीं हैं. एक ओर जहां बालू के अवैध उठाव से सरकार को करोड़ों रुपये का राजस्व का नुकसान हो रहा है तो दूसरी ओर पर्यावरण को भी नुकसान हो रहा है. खासकर हजारीबाग का बड़कागांव इलाका अवैध बालू के कारोबार के लिए पूरे क्षेत्र में जाना जा रहा है. जहां से बालू दूसरे जिले तक पहुंच रहा है, लेकिन अवैध बालू लदी गाड़ियों को ना को रोकने वाला है और ना ही कोई पूछने वाला है.

केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी, बड़कागांव विधायक और हजारीबाग सांसद का बयान. (वीडियो-ईटीवी भारत)

कुछ यही स्थिति कोयला खनन की भी है. अवैध कोयला खनन का कारोबार भी हजारीबाग में खूब फल-फूल रहा है. स्थानीय जनप्रतिनिधियों का आरोप है कि सरकार और जिला प्रशासन ने इन खनन माफियाओं को संरक्षण दिया है. इस कारण खनन माफियाओं पर कोई कार्रवाई नहीं होती है.

नशे के कारोबार और अवैध खनन पर लगे रोक-अन्नपूर्णा देवी

इस संबंध में हजारीबाग पहुंची केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने भी कहा कि यह बेहद संवेदनशील मामला है. एक ओर जहां युवा नशे की गिरफ्त में हैं तो दूसरी ओर अवैध खनन भी हजारीबाग समेत पूरे झारखंड भर में हो रहा है. उन्होंने कहा कि इस मामले में राज्य सरकार संवेदनशील नहीं है. सरकारी राजस्व का नुकसान हो रहा है. केंद्रीय मंत्री ने कहा कि कहीं ना कहीं सरकार की इच्छा शक्ति ही नहीं है कि वह अवैध कारोबार को रोके. यही कारण है कि अवैध बालू, कोयला, लॉटरी और नशीले पदार्थों का जमकर कारोबार हो रहा है.

पूरे झारखंड में चल रहा अवैध खनन का कारोबारः सांसद

वहीं हजारीबाग सांसद मनीष जायसवाल ने भी कहा कि यह सिर्फ हजारीबाग की स्थिति नहीं है, बल्कि पूरे राज्य में यही हो रहा है. हजारीबाग की बात की जाए तो यहां प्रशासन का इन्हें संरक्षण प्राप्त है. यही कारण है कि अवैध कारोबार खूब फल-फूल रहा है. राज्य सरकार भी नहीं चाहती है कि अवैध कारोबार पर नकेल कसा जाए. तभी तो यह स्थिति दिख रही है. उन्होंने सरकार से मांग की है कि अवैध कारोबार पर जल्द से जल्द लगाम लगाया जाए.

बड़कागांव में बालू-कोयला का हो रहा अवैध खननः विधायक

वहीं बड़कागांव के विधायक रोशन लाल चौधरी का कहना है कि बड़कागांव में बालू और कोयला का अवैध खनन बदस्तूर जारी है. खनन माफियाओं के मन में प्रशासन का भय समाप्त हो चुका है. तभी यह स्थिति बन गई है. उन्होंने कहा कि बड़कागांव निसंदेह अवैध खनन का एक बड़ा केंद्र बन गया है. जहां कोयला और बालू दोनों का अवैध कारोबार फल-फूल रहा है. आए दिन इसको लेकर जनप्रतिनिधि आवाज उठाते हैं, लेकिन सरकार के कान में जूं तक नहीं रेंग रही है. उन्होंने स्पष्ट किया कि स्थानीय प्रशासन की मिलीभगत से ही यह खेल चल रहा है.

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