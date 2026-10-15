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यूपी में बुजुर्ग महिलाओं को रोडवेज बसों से मिल रहा फ्री सफर, लखनऊ में रोज़ाना 27 हजार से ज्यादा कर रहीं मुफ़्त यात्रा

यूपी में बुजुर्ग महिलाओं को रोडवेज बसों से मिल रहा फ्री सफर. ( ईटीवी भारत )

लखनऊ: भारतीय जनता पार्टी ने साल 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले अपने संकल्प पत्र में बुजुर्ग महिलाओं को बसों में मुफ्त यात्रा का वादा किया था, जिसे सरकार ने चुनाव आने से पहले पूरा किया.

उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने रक्षाबंधन के मौके पर 60 साल से ज्यादा उम्र की महिलाओं को खास उपहार दिया. रोडवेज बसों में उन्हें मुफ्त यात्रा की सौगात दी.

लोकमाता अहिल्याबाई मातृशक्ति यात्रा नाम की योजना से महिलाओं को रोडवेज बसों से फ्री सफर का तोहफा मिल रहा है जिसका बुजुर्ग महिलाएं भरपूर लाभ उठा रही हैं. लखनऊ रीजन के आठ डिपो से संचालित बसों में 37000 से ज्यादा बुजुर्ग महिलाओं ने एक माह में फ्री सफर किया. (ईटीवी भारत) उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम की यूपी में साढ़े 13 हजार से ज्यादा बसें संचालित होती हैं और 16 लाख से लेकर 17 लाख यात्री प्रतिदिन इन बसों से आवागमन करते हैं. सरकार ने अब 60 साल से ऊपर की बुजुर्ग महिलाओं को रोडवेज की साधारण बस सेवाओं से फ्री यात्रा की सुविधा दे दी है तो यह संख्या आने वाले दिनों में और भी ज्यादा बढ़ेगी. सितंबर माह का परिवहन निगम ने बुजुर्ग महिलाओं के बसों से फ्री यात्रा करने का जो आंकड़ा तैयार किया है उसके मुताबिक लगभग 42 लाख बुजुर्ग महिलाओं ने एक माह में रोडवेज बसों से उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों के लिए मुफ्त यात्रा की है. यूपी में बुजुर्ग महिलाओं को रोडवेज बसों से मिल रहा फ्री सफर. (ईटीवी भारत) लखनऊ रीजन की बात की जाए तो इसके अंतर्गत आने वाले आठ डिपो से संचालित बसों में 37000 से ज्यादा बुजुर्ग महिलाओं ने एक माह में सफर किया है. प्रतिदिन औसतन मुफ्त बस यात्रा का आंकड़ा 1000 से कुछ ज्यादा का आ रहा है.