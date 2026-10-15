यूपी में बुजुर्ग महिलाओं को रोडवेज बसों से मिल रहा फ्री सफर, लखनऊ में रोज़ाना 27 हजार से ज्यादा कर रहीं मुफ़्त यात्रा

यूपी में बुजुर्ग महिलाओं को रोडवेज बसों से मिल रहा फ्री सफर, लखनऊ में रोज़ाना 27 हजार से ज्यादा कर रहीं मुफ़्त यात्रा
लखनऊ रीजन के आठ डिपो से संचालित बसों में 37000 से ज्यादा बुजुर्ग महिलाओं ने एक माह में फ्री सफर किया है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 15, 2026 at 3:47 PM IST
लखनऊ: भारतीय जनता पार्टी ने साल 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले अपने संकल्प पत्र में बुजुर्ग महिलाओं को बसों में मुफ्त यात्रा का वादा किया था, जिसे सरकार ने चुनाव आने से पहले पूरा किया.
उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने रक्षाबंधन के मौके पर 60 साल से ज्यादा उम्र की महिलाओं को खास उपहार दिया. रोडवेज बसों में उन्हें मुफ्त यात्रा की सौगात दी.
लोकमाता अहिल्याबाई मातृशक्ति यात्रा नाम की योजना से महिलाओं को रोडवेज बसों से फ्री सफर का तोहफा मिल रहा है जिसका बुजुर्ग महिलाएं भरपूर लाभ उठा रही हैं.
उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम की यूपी में साढ़े 13 हजार से ज्यादा बसें संचालित होती हैं और 16 लाख से लेकर 17 लाख यात्री प्रतिदिन इन बसों से आवागमन करते हैं.
सरकार ने अब 60 साल से ऊपर की बुजुर्ग महिलाओं को रोडवेज की साधारण बस सेवाओं से फ्री यात्रा की सुविधा दे दी है तो यह संख्या आने वाले दिनों में और भी ज्यादा बढ़ेगी. सितंबर माह का परिवहन निगम ने बुजुर्ग महिलाओं के बसों से फ्री यात्रा करने का जो आंकड़ा तैयार किया है उसके मुताबिक लगभग 42 लाख बुजुर्ग महिलाओं ने एक माह में रोडवेज बसों से उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों के लिए मुफ्त यात्रा की है.
लखनऊ रीजन की बात की जाए तो इसके अंतर्गत आने वाले आठ डिपो से संचालित बसों में 37000 से ज्यादा बुजुर्ग महिलाओं ने एक माह में सफर किया है. प्रतिदिन औसतन मुफ्त बस यात्रा का आंकड़ा 1000 से कुछ ज्यादा का आ रहा है.
परिवहन निगम के अधिकारी मानते हैं कि आने वाले दिनों में बुजुर्ग महिलाओं की संख्या मुफ्त यात्रा करने के लिहाज से और ज्यादा बढ़ेगी. कारण है कि अभी इसके बारे में सभी को जानकारी नहीं है. जानकारी होने के बाद रोडवेज बसों से फ्री यात्रा करने के लिए ज्यादा बुजुर्ग महिलाएं आएंगी.
क्या कहते हैं परिचालक
यूपी रोडवेज के परिचालकों का कहना है कि काफी संख्या में बुजुर्ग महिलाएं रोडवेज बसों से सफर करती हैं अभी उनमें फ्री यात्रा को लेकर ख़ास जागरूकता नहीं है, इसलिए अपने आधार कार्ड साथ नहीं रखती हैं और जब आधार कार्ड नहीं होता है, तो मुफ्त यात्रा की सौगात का लाभ नहीं उठा पाती हैं. हालांकि हार्ड कॉपी नहीं होती है तो, मोबाइल में आधार कार्ड या वोटर आईडी कार्ड दिखाने पर भी यात्रा करा दी जाती है. शून्य टिकट जारी किया जाता है.
क्या कहते हैं क्षेत्रीय प्रबंधक
लखनऊ परिक्षेत्र के क्षेत्रीय प्रबंधक विमल राजन का कहना है कि लखनऊ रीजन के आठ डिपो से बसों का संचालन होता है. सितंबर माह में 30 हजार 800 से ज्यादा बुजुर्ग महिलाओं ने बसों से यात्रा की है और ये आंकड़ा दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है. सरकार का ये तोहफा बुजुर्ग महिलाओं को रास आ रहा है.