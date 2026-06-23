न्याय के लिए ICU एंबुलेंस में 900 किलोमीटर का सफर, 83 साल की बीमार बुजुर्ग ने लगाई फरियाद
इंदौर कलेक्टर की जनसुनवाई में सामने आया एक संवेदनशील मामला. बीमार बुजुर्ग महिला ने भतीजे पर लगाया उसकी जमीन हथियाने का आरोप.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : June 23, 2026 at 4:09 PM IST
इंदौर: इंदौर में एक भतीजे ने अपनी चाची के नाम के फर्जी डॉक्यूमेंट तैयार करके अपने ही चाचा का मकान और प्लॉट हड़प लिया. लिहाजा उत्तर प्रदेश के बिजनौर में रहने वाली 83 वर्ष की बुजुर्ग चाची आज एंबुलेंस से 900 किलोमीटर का सफर तय करके इंदौर पहुंची. जहां उन्होंने कलेक्टर से अपने भतीजे के खिलाफ कठोर कार्रवाई की माँग की.
फर्जी दस्तावेजों के जरिए मकान और प्लॉट पर कब्जा करने का आरोप
कलेक्टर जनसुनवाई में मंगलवार को यूपी के बिजनौर से एक गंभीर रूप से बीमार वृद्धा अनीस फातिमा को परिजन आईसीयू एम्बुलेंस से इंदौर लेकर पहुंचे. परिजनों का आरोप है कि इंदौर के गांधीनगर उनका मकान और प्लॉट है. जिस पर फर्जी दस्तावेजों के जरिए उनके भतीजे ने कब्जा कर लिया है. लंबे समय से पुलिस में शिकायत करने के बावजूद उन्हें न्याय नहीं मिल सका है. हालांकि अब वे इंदौर से बिजनौर शिफ्ट हो चुके हैं.
फरियादी अनीस फातिमा के वकील अखलाक खान का आरोप है कि उनके ही भतीजे ने फर्जी डॉक्यूमेंट तैयार करके उनका मकान और प्लांट धोखे से अपने नाम करवा लिया. जब अनीस फातिमा को अपने भतीजे के इस कारनामे का पता चला तो उन्होंने इस धोखाधड़ी की शिकायत गांधीनगर पुलिस से की लेकिन पुलिस ने आरोपी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की. इधर बीमारी के कारण जब पीड़िता इंदौर जाकर शिकायत करने की स्थिति में नहीं थीं तो उन्होंने एंबुलेंस से 900 किलोमीटर का सफर करके जनसुनवाई में पहुंचने की तैयारी की.
जनसुनवाई में कलेक्टर से बीमार बजुर्ग को न्याय दिलाने की मांग
जैसे-तैसे वह यूपी से आज समय पर जनसुनवाई में पहुंचीं जहां उनके वकील ने कलेक्टर से बीमार बजुर्ग को न्याय दिलाने की मांग की. वकील अखलाक खान ने बताया पीड़िता की संपत्ति को हड़पने के लिए उनके भतीजे ने फूलचंद पांडे और एक अन्य व्यक्ति से सांठ-गांठ की ओर फर्जीवाड़ा करके मकान और प्लॉट अपने नाम पर करवा लिया. उन्होंने कहा कि कलेक्टर से मिलकर इस मामले में धोखाधड़ी, साजिश और अन्य मामलों में कठोर कार्रवाई की मांग की गई है.
गौरतलब है बिजनौर से इंदौर की दूरी 915 किलोमीटर से ज्यादा है इसके बावजूद पीड़िता ने आईसीयू एंबुलेंस किराए पर लेकर अपनी संपत्ति को बचाने के लिए लंबा सफर किया. उन्हें उम्मीद है कि उनकी शिकायत पर इंदौर जिला प्रशासन मामले की जांच करके उन्हें न्याय दिलाएगा.