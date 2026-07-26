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बरेली में घर लौट रही बुजुर्ग महिला को वाहन ने रौंदा, मौत

बहेड़ी कोतवाली क्षेत्र में सड़क हादसा, पुलिस चालक की तलाश में जुटी.

elderly woman run over vehicle while returning home bareilly died
बरेली में घर लौट रही बुजुर्ग महिला को वाहन ने रौंदा. (etv bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : July 26, 2026 at 10:48 AM IST

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बरेली: बहेड़ी कोतवाली क्षेत्र में हुए सड़क हादसे ने एक परिवार की खुशियां छीन लीं. पुरोही फाटक के पास खेत से पैदल घर लौट रही 65 वर्षीय बुजुर्ग महिला को तेज रफ्तार अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी. इस हादसे में महिला की मौके पर ही मौत हो गई. वहीं, चालक वाहन लेकर मौके से फरार हो गया. पुलिस उसकी तलाश में जुटी हुई है.


पुलिस के मुताबिक, नत्थू देवी (65) ग्राम खतोला की रहने वाली थी. शनिवार शाम करीब चार बजे वह खेत में काम करने के बाद पैदल घर लौट रही थीं. जैसे ही वह पुरोही फाटक के पास पहुंचीं तभी तेज गति से आए अज्ञात वाहन ने उन्हें जोरदार टक्कर मार दी. टक्कर इतनी तेज थी कि महिला गंभीर रूप से घायल होकर सड़क पर गिर गईं. उनकी मौके पर ही मौत हो गई.

घटना की सूचना मिलते ही बहेड़ी कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची. पुलिस ने शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया. हादसे की जानकारी मिलते ही परिजन और ग्रामीण मौके पर पहुंच गए.

कोतवाली प्रभारी निरीक्षक दिनेश कुमार शर्मा ने बताया कि शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा है. अज्ञात वाहन की पहचान के लिए आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है. जल्द ही वाहन चालक की पहचान कर कार्रवाई की जाएगी.

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