जींद में बुजुर्ग महिला से लूटे सोने के कंगन, सत्संग भवन ले जाने के बहाने दी लिफ्ट, वारदात में महिलाएं भी शामिल

जींद में दो महिलाओं समेत तीन आरोपियों ने बुजुर्ग महिला को कार में लिफ्ट के बहाने बैठाकर लूट सोने के कंगन. पुलिस जांच में जुटी.

जींद में बुजुर्ग महिला के लूटे सोने के कंगन
जींद में बुजुर्ग महिला के लूटे सोने के कंगन (Etv Bharat)
By ETV Bharat Haryana Team

Published : October 20, 2025 at 10:17 AM IST

2 Min Read
जींद: हरियाणा के जींद में रुपया चौक पर कार सवारों ने एक बुजुर्ग महिला को लिफ्ट देने के बहाने उनके सोने के कंगन लूट लिए. आरोपियों ने बुजुर्ग महिला को कैथल रोड पर छोड़ा और मौके से फरार हो गए. घटना की सूचना पाकर शहर थाना पुलिस ने कार सवारों की धरपकड़ के लिए अभियान भी चलाया. लेकिन कोई सुराग हाथ नहीं लगा. फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है.

शातिर महिलाओं ने की वारदात: तेलियाना मोहल्ला निवासी सुदेश (72) रविवार को रुपया चौक पर राधा स्वामी सत्संग भवन जाने के लिए खड़ी थीं. उसी दौरान उनके पास एक कार आकर रुक गई. जिसमें कार चालक के अलावा दो महिला सवार थीं. महिला ने सत्संग भवन जाने की बात कह कर सुदेश को कार में अपने बीच बैठा लिया. जिसके बाद आरोपी कार कैथल रोड पर ले गए. राजा वाली सड़क पार करते ही एक महिला ने उल्टी लगने की बात कहते हुए गाड़ी रोकने को कहा. गाड़ी के ब्रेक लगते ही महिला सुदेश की गोद में गिर गई. उसी दौरान महिला ने सुदेश के दोनों हाथों से सोने के कंगन निकाल लिए.

जींद में बुजुर्ग महिला से लूटे सोने के कंगन (Etv Bharat)

सर्च अभियान के बाद भी पुलिस के हाथ खाली: वारदात के बाद सुदेश को कार से उतारकर मौके से फरार हो गए. जिसके बाद सुदेश को अपने सोने के कंगन गायब होने का पता लगा. राहगीरों के सहयोग से उन्होंने परिजनों को सूचना दी. पुलिस ने कार की तालश की लेकिन कहीं कोई सुराग नहीं मिला. शहर थाना पुलिस मामले की जांच में जुटी है. जांच अधिकारी कुलदीप सिंह ने बताया कि "सूचना के बाद सर्च अभियान चलाया, लेकिन आरोपियों का सुराग नहीं लगा. फिलहाल जांच जारी है".

