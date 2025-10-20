ETV Bharat / state

जींद में बुजुर्ग महिला से लूटे सोने के कंगन, सत्संग भवन ले जाने के बहाने दी लिफ्ट, वारदात में महिलाएं भी शामिल

जींद: हरियाणा के जींद में रुपया चौक पर कार सवारों ने एक बुजुर्ग महिला को लिफ्ट देने के बहाने उनके सोने के कंगन लूट लिए. आरोपियों ने बुजुर्ग महिला को कैथल रोड पर छोड़ा और मौके से फरार हो गए. घटना की सूचना पाकर शहर थाना पुलिस ने कार सवारों की धरपकड़ के लिए अभियान भी चलाया. लेकिन कोई सुराग हाथ नहीं लगा. फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है.

शातिर महिलाओं ने की वारदात: तेलियाना मोहल्ला निवासी सुदेश (72) रविवार को रुपया चौक पर राधा स्वामी सत्संग भवन जाने के लिए खड़ी थीं. उसी दौरान उनके पास एक कार आकर रुक गई. जिसमें कार चालक के अलावा दो महिला सवार थीं. महिला ने सत्संग भवन जाने की बात कह कर सुदेश को कार में अपने बीच बैठा लिया. जिसके बाद आरोपी कार कैथल रोड पर ले गए. राजा वाली सड़क पार करते ही एक महिला ने उल्टी लगने की बात कहते हुए गाड़ी रोकने को कहा. गाड़ी के ब्रेक लगते ही महिला सुदेश की गोद में गिर गई. उसी दौरान महिला ने सुदेश के दोनों हाथों से सोने के कंगन निकाल लिए.