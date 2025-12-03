ETV Bharat / state

लखनऊ में बुजुर्ग महिला की लूटपाट के बाद हत्या, उन्नाव में कमरे में मिला युवक का खून से लथपथ शव

पुलिस दोनों ही मामलों की छानबीन में लगी, घटना से इलाके में दहशत.

लखनऊ में बुजुर्ग महिला की लूटपाट के बाद हत्या
लखनऊ में बुजुर्ग महिला की लूटपाट के बाद हत्या (Photo Credit; Lucknow Police)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : December 3, 2025

लखनऊ: उत्तर प्रदेश के अलग-अलग जिलों से हत्या की वारदातें सामने आई हैं. राजधानी लखनऊ में घर में अकेली महिला की हत्या कर लूटपाट की गई. वहीं, उन्नाव में एक युवक का शव उसके ही कमरे में खून से लथपथ मिला. दोनों मामलों पुलिस जांच में जुट गई है.

74 वर्षीय बुजुर्ग महिला की हत्या: लखनऊ के जानकीपुरम इलाके में बुधवार सुबह अकेली रहने वाली 74 वर्षीय नीलमा श्रीवास्तव की बदमाशों ने हत्या कर दी. लूटपाट भी की गई.

कमरे में बिखरा सामान, अलमारी टूटी: सुबह पड़ोसी को इस घटना की जानकारी हुई, जिसके बाद उन्होंने महिला के परिजनों और फिर पुलिस को सूचना दी. घटनास्थल पर आलमारी का ताला टूटा हुआ मिला. कमरे में सारा सामान बिखरा हुआ था. अटैची बेड पर रखी थी और नीचे भी सामान पड़ा था, जिससे आशंका है कि हत्या से पहले घर में लूटपाट की गई थी. घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पहुंच मामले की जांच शुरू कर दी है.

पुलिस जांच में जुटी: इंस्पेक्टर जानकीपुरम विनोद कुमार तिवारी ने बताया कि पुलिस ने शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया है. मृतक नीलमा श्रीवास्तव के पति की 2018 में मौत हो गई थी. यह मकान उनकी बहू नम्रता को उसके पिता ने खरीदकर दिया था. बहू अपने बेटे के साथ मायके में रह रही है. मौके पर फॉरेंसिक टीम को भी बुलाया गया है, जो घटना से संबंधित साक्ष्य जुटा रही है. पुलिस मामले की गंभीरता से छानबीन कर रही है.

मकान में मिला युवक का शव: उन्नाव के अचलगंज थाना क्षेत्र में उस समय सनसनी फैल गई, जब मंगलवार रात एक युवक का शव उसके ही मकान में खून से लथपथ अवस्था में मिला. मृतक की शिनाख्त मनोज के रूप में हुई है, जो बड़ौरा मजरा मनोनगर का निवासी था. मनोज अपने घर में अकेले रहता था और बीते एक महीने से उसकी पत्नी भी नहीं थी.

सीओ मधुपनाथ मिश्र ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है. अपराधियों को जल्द गिरफ्तार कर घटना का खुलासा किया जाएगा. पुलिस टीम आसपास के गांवों में भी पूछताछ कर रही है. मृतक के मोबाइल और कॉल डिटेल्स खंगालने में जुटी है.

