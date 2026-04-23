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KYC कर लौट रही बुजुर्ग महिला की दर्दनाक मौत, तेज रफ्तार का कहर

एक बार फिर रफ्तार का कहर दिखा. जेसीबी की टक्कर से महिला ने मौके पर ही दम तोड़ दिया.

BHILAI ACCIDENT
भिलाई दर्दनाक हादसा (ETV Bharat Chhattisgarh)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : April 23, 2026 at 10:17 AM IST

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दुर्ग: उतई थाना क्षेत्र में बुधवार सुबह एक दर्दनाक सड़क हादसे में 70 वर्षीय बुजुर्ग महिला की मौके पर ही मौत हो गई. मृतका की पहचान बोरीगारका गांव निवासी सूरजा बाई साहू के रूप में हुई है, जो महतारी वंदन योजना के तहत केवाईसी प्रक्रिया पूरी कर पंचायत भवन से अपने घर लौट रही थीं.

बुजुर्ग महिला को जेसीबी ने मारी टक्कर

दरअसल सूरजा बाई साहू दो अन्य महिलाओं के साथ महतारी वंदन योजना के लिए ईकेवाईसी करवाने सुबह करीब 10:30 बजे बोरीडीह मार्ग पर पैदल जा रही थीं. इसी दौरान साहू मैरिज पैलेस के पास एक तेज रफ्तार जेसीबी ने उन्हें जोरदार टक्कर मार दी. टक्कर इतनी भीषण थी कि महिला ने मौके पर ही दम तोड़ दिया, जबकि साथ चल रही अन्य महिलाएं बाल-बाल बच गईं.

Bhilai Accident
बुजुर्ग महिला की दर्दनाक मौत (ETV Bharat Chhattisgarh)

अस्पताल ले जाने से पहले महिला की मौत

हादसे के बाद मौके पर ग्रामीणों की भारी भीड़ जमा हो गई. सूचना मिलते ही मचांदूर चौकी पुलिस तत्काल घटनास्थल पर पहुंची और महिला को झांसी जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया. बताया जा रहा है कि जेसीबी वाहन साहू ट्रेडर्स एंड कंस्ट्रक्शन का है और चालक गोविंद निर्मलकर था.

आरोपी वाहन चालक गिरफ्तार

पुलिस ने पंचनामा कार्रवाई के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आरोपी चालक के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की तैयारी की जा रही है. मामले की जांच जारी है.

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