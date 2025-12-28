ETV Bharat / state

फतेहपुर में बुजुर्ग महिला से रेप; वारदात के बाद नकाबपोश आरोपी फरार, FIR दर्ज

थरियांव निरीक्षक सुरजीत कुमार ने बताया कि मुकदमा दर्ज करके आस-पास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है. आरोपी जल्द गिरफ्तार किया जाएगा.

Photo Credit: ETV Bharat
सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही पुलिस. (Photo Credit: ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : December 28, 2025 at 6:48 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

फतेहपुर: यूपी के जनपद फतेहपुर में शनिवार देर रात जंगल में शौच के लिए गई बुजुर्ग महिला के साथ नकाबपोश शख्स ने दुष्कर्म किया. पीड़िता के बेटे की शिकायत पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है और जांच शुरू कर दी है. घर पहुंच कर बुजुर्ग महिला ने पड़ोसियों को वारदात के बारे में बताया. थरियांव निरीक्षक सुरजीत कुमार ने बताया कि FIR दर्ज कर ली गयी है. सीसीटीवी फुटेज खंगाली जा रही है. जल्द ही आरोपी सलाखों के पीछे होगा.

जंगल में महिला के साथ दुष्कर्म: थरियांव थाने के अपराध निरीक्षक सुरजीत कुमार ने कहा कि जनपद के थरियांव थाना क्षेत्र के एक गांव की 62 वर्षीय महिला घर पर अकेले रहती है. महिला के तीन बेटे हैं. बेटे बाहर रहकर भट्ठे पर मजदूरी कर परिवार का भरण पोषण करते हैं. शनिवार की रात लगभग 9 बजे महिला शौच करने के लिए गांव के बाहर जंगल में गई हुई थी. उसी समय एक नकाबपोश आया और बुजुर्ग महिला के साथ दुष्कर्म किया.

महिला को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया: बुजुर्ग महिला ने घर पहुंच कर पड़ोसियों को वारदात के बारे में बताया. पड़ोसियों ने रात में ही महिला के बेटों को सूचना दी. रविवार की सुबह जैसे ही महिला के बेटे आए, तो मां बेटे से लिपटकर रोने लगी. बुजुर्ग महिला को इलाज के लिए जिला अस्पताल भेजा गया. वहां महिला का इलाज चल रहा है.

जल्द ही आरोपी सलाखों के पीछे होगा: थरियांव थाने के अपराध निरीक्षक सुरजीत कुमार ने बताया कि मुकदमा दर्ज कर आस-पास लगे सीसीटीवी कैमरे खंगाल कर आरोपी की तलाश की जा रही है. जल्द ही आरोपी की गिरफ्तार की जाएगी.

यह भी पढ़ें- बांग्लादेश में हिंदुओं की हत्या का विरोध; रामपुर में महिलाओं ने किया प्रदर्शन, प्रयागराज में नाराज संतों ने पुतला फूंका

TAGGED:

ACCUSED ABSCOND IN FATEHPUR
FATEHPUR CRIME POLICE
MASKED ACCUSED ABSCOND
FIR REGISTERED IN RAPE CASE
ELDERLY WOMAN RAPE IN FATEHPUR

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.