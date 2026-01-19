रुद्रपुर डीएम कार्यालय पर बुजुर्ग महिला ने दी आत्मदाह की चेतावनी, प्रशासन के फूले हाथ-पांव, बुलानी पड़ी भारी पुलिस फोर्स
एक बुजुर्ग महिला हाथ में तख्ती लेकर आत्महत्या की चेतावनी देते हुए डीएम कार्यालय पहुंची. जिसके बाद प्रशासन के अधिकारियों ने समस्या सुनीं.
रुद्रपुर: जिले के बाजपुर क्षेत्र से जमीन पर जबरन कब्जे और परिवार को जान से मारने की धमकियों का गंभीर आरोप लगाते हुए एक बुजुर्ग महिला परिवार संग जिलाधिकारी कार्यालय के बाहर धरने पर बैठ गई. जिला प्रशासन को न्याय न मिलने पर उसने आत्मदाह की चेतावनी दी तो प्रशासन में हड़कंप मच गया. आनन फानन में कलेक्ट्रेट में भारी पुलिस को तैनात किया गया. बाद में अधिकारियों ने बुजुर्ग महिला की आपबीती सुनीं, साथ ही उन्हें कार्रवाई का आश्वासन भी दिया गया. पीड़िता किन्दरजीत कौर निवासी शेखुपुरा हसनपुर उत्तरी, तहसील स्वार, जिला रामपुर (उत्तर प्रदेश) ने प्रभावशाली लोगों पर उनकी जमीन पर अवैध कब्जा करने और परिवार को लगातार धमकी देने का आरोप लगाया है.
डीएम कार्यालय में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक बुजुर्ग महिला हाथ में तख्ती लेकर आत्महत्या की चेतावनी देते हुए कलेक्ट्रेट पहुंची. यह देख अधिकारियों के हाथ पांव फूल गए. आनन फानन में मौके पर भारी फोर्स फायर टीम को तैनात किया गया. जिसके बाद बुजुर्ग महिला कलेक्ट्रेट के बाहर न्याय मांगने के लिए परिवार संग धरने पर बैठ गई. पीड़िता की बहू के अनुसार उनकी लगभग 4 एकड़ भूमि ग्राम कनौरी, काशीपुर बाईपास रोड, तहसील बाजपुर में हाईवे से सटी हुई है, जो उनके और उनके 15 वर्षीय नाबालिग पुत्र गुरदित्त सिंह के नाम दर्ज है. इसके अतिरिक्त रामपुर जनपद के शेखुपुरा में उनकी लगभग 9 एकड़ कृषि भूमि भी है.
आरोप है कि उनके तहेरे जेठ बलकार सिंह व बखसिन्दर सिंह समेत कई अन्य रिश्तेदारों और बाहरी सहयोगियों ने मिलकर इस जमीनों पर जबरन कब्जे की कोशिश की. पीड़िता का कहना है कि 2 दिसंबर 2024 को दिनदहाड़े करीब 30-40 लोगों के साथ आरोपी ट्रैक्टर लेकर उनकी कनौरी स्थित जमीन पर पहुंचे और खड़ी फसल को जोत दिया. आरोप है कि सभी लोग अवैध असलहों से लैस थे और खुलेआम धमकी दे रहे थे कि जो भी बीच में आएगा उसे गोली मार दी जाएगी. पीड़िता के मुताबिक इसी दिन जमीन पर दबंगई के बल पर कब्जा कर लिया गया.
पीड़िता ने बताया कि इस पूरे मामले की शिकायत थाना बाजपुर, पुलिस चौकी दोराहा और परगना अधिकारी बाजपुर से की गई, लेकिन आरोपियों के राजनीतिक और प्रभावशाली होने के कारण अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई. आरोप है कि दबंगों ने उनके घर का रास्ता तक रोक दिया है, ट्रैक्टर खड़े कर रास्ता अवरुद्ध किया जा रहा है और लगातार जान से मारने की धमकियां दी जा रही हैं. पीड़िता ने यह भी आरोप लगाया कि उनके साथ अश्लील शब्दों और गालियों का प्रयोग किया गया और उनकी जवान पुत्रियों की अस्मत लूटने तक की धमकियां दी गईं, जिससे बेटियां पढ़ाई तक नहीं कर पा रही हैं.
वहीं, उनके बीमार पति और बुजुर्ग सास के साथ मारपीट और जानलेवा हमला किए जाने का भी आरोप लगाया, जिसकी सीसीटीवी फुटेज उनके पास मौजूद बताई गई है. पीड़िता का कहना है कि उनके पास घटनाओं के वीडियो और फोटोग्राफ भी हैं, इसके बावजूद कार्रवाई न होने से वह और उनका परिवार बेहद भय और असुरक्षा में जीने को मजबूर है. न्याय की गुहार और आत्महत्या की चेतावनी देते हुए वो जिलाधिकारी कार्यालय आए हैं.
जिसके बाद अधिकारियों ने उन्हें काफी समझाने का प्रयास किया गया लेकिन उन्होंने एक ना सुनीं. एडीएम कोस्तुभ मिश्रा के आश्वासन के बाद उन्होंने अपना धरना समाप्त किया. एडीएम कोस्तुभ मिश्रा ने बताया कि एक बुजुर्ग महिला जिलाधिकारी कार्यालय में मदद की गुहार लगाने आई थी. उन्होंने बताया कि जमीन कब्जाने को लेकर विवाद है. मामले की जांच की जाएगी, जिला प्रशासन विधिसम्मत कार्रवाई करेगा.
