रुद्रपुर डीएम कार्यालय पर बुजुर्ग महिला ने दी आत्मदाह की चेतावनी, प्रशासन के फूले हाथ-पांव, बुलानी पड़ी भारी पुलिस फोर्स

रुद्रपुर: जिले के बाजपुर क्षेत्र से जमीन पर जबरन कब्जे और परिवार को जान से मारने की धमकियों का गंभीर आरोप लगाते हुए एक बुजुर्ग महिला परिवार संग जिलाधिकारी कार्यालय के बाहर धरने पर बैठ गई. जिला प्रशासन को न्याय न मिलने पर उसने आत्मदाह की चेतावनी दी तो प्रशासन में हड़कंप मच गया. आनन फानन में कलेक्ट्रेट में भारी पुलिस को तैनात किया गया. बाद में अधिकारियों ने बुजुर्ग महिला की आपबीती सुनीं, साथ ही उन्हें कार्रवाई का आश्वासन भी दिया गया. पीड़िता किन्दरजीत कौर निवासी शेखुपुरा हसनपुर उत्तरी, तहसील स्वार, जिला रामपुर (उत्तर प्रदेश) ने प्रभावशाली लोगों पर उनकी जमीन पर अवैध कब्जा करने और परिवार को लगातार धमकी देने का आरोप लगाया है.

डीएम कार्यालय में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक बुजुर्ग महिला हाथ में तख्ती लेकर आत्महत्या की चेतावनी देते हुए कलेक्ट्रेट पहुंची. यह देख अधिकारियों के हाथ पांव फूल गए. आनन फानन में मौके पर भारी फोर्स फायर टीम को तैनात किया गया. जिसके बाद बुजुर्ग महिला कलेक्ट्रेट के बाहर न्याय मांगने के लिए परिवार संग धरने पर बैठ गई. पीड़िता की बहू के अनुसार उनकी लगभग 4 एकड़ भूमि ग्राम कनौरी, काशीपुर बाईपास रोड, तहसील बाजपुर में हाईवे से सटी हुई है, जो उनके और उनके 15 वर्षीय नाबालिग पुत्र गुरदित्त सिंह के नाम दर्ज है. इसके अतिरिक्त रामपुर जनपद के शेखुपुरा में उनकी लगभग 9 एकड़ कृषि भूमि भी है.

डीएम कार्यालय पर बुजुर्ग महिला ने परिवार संग दिया धरना (Photo-Local Resident)

आरोप है कि उनके तहेरे जेठ बलकार सिंह व बखसिन्दर सिंह समेत कई अन्य रिश्तेदारों और बाहरी सहयोगियों ने मिलकर इस जमीनों पर जबरन कब्जे की कोशिश की. पीड़िता का कहना है कि 2 दिसंबर 2024 को दिनदहाड़े करीब 30-40 लोगों के साथ आरोपी ट्रैक्टर लेकर उनकी कनौरी स्थित जमीन पर पहुंचे और खड़ी फसल को जोत दिया. आरोप है कि सभी लोग अवैध असलहों से लैस थे और खुलेआम धमकी दे रहे थे कि जो भी बीच में आएगा उसे गोली मार दी जाएगी. पीड़िता के मुताबिक इसी दिन जमीन पर दबंगई के बल पर कब्जा कर लिया गया.