चित्तौड़गढ़ में अकेली वृद्धा की गला दबाकर हत्या, लूटपाट कर फरार हुए बदमाश
पुलिस की प्रारंभिक जांच के अनुसार वृद्धा का मुंह और गला दबाकर हत्या की गई है. उसके शरीर से आभूषण गायब थे.
Published : October 6, 2026 at 2:12 PM IST
चित्तौड़गढ़: भदेसर थाना क्षेत्र के हट्टीपुरा गांव में अकेली रह रही 70 वर्षीय वृद्धा की बीती रात अज्ञात बदमाशों ने गला और मुंह दबाकर हत्या कर दी. वारदात लूटपाट के उद्देश्य से की गई. बदमाश गले से सोने की रामनामी और मांदलिया लूटकर फरार हो गए. एफएसएल टीम ने मौके पर पहुंच कर साक्ष्य जुटाए हैं.
भदेसर के पुलिस उप अधीक्षक विनोद कुमार ने बताया कि हट्टीपुरा निवासी जमना बाई पत्नी भैरूलाल अपने मकान में अकेली रहती थी. मंगलवार सुबह पड़ोसियों ने घर का दरवाजा खुला देखा, लेकिन वह बाहर नहीं दिखीं. इस पर पड़ोसियों ने आवाज लगाई तो भी कोई जवाब नहीं दिया. बाद में पड़ोसी अंदर गए तो टीन शेड के नीचे पलंग पर शव पड़ा था. काफी आवाज लगाने पर भी नहीं उठीं तो रिश्तेदारों को बुलाया गया. सूचना पर जेठ और देवर तथा भतीजे मौके पर पहुंचे. उस समय तक वृद्धा की मौत हो चुकी थी. कमरे में सामान बिखरा हुआ था. ऐसे में लूटपाट की आशंका को देखते हुए पुलिस को सूचना दी गई.
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सूचना मिलने पर भदेसर सीआई विनोद मेनारिया टीम के साथ मौके पर पहुंचे. पुलिस की जांच में सामने आया कि कमरे में सामान तो बिखरा हुआ था, लेकिन वृद्धा के शरीर पर चोट के निशान नहीं दिखे. प्रारंभिक जांच में सामने आया कि वृद्धा का मुंह और गला दबाकर हत्या की गई थी. वृद्धा के गले में पहनी सोने के आभूषण रामनामी और मांदलिया भी गायब थे. वारदात को लेकर उच्च अधिकारियों को भी सूचना दी गई.
भदेसर पुलिस व डीएसटी टीम जांच में जुटी: पूर्व सरपंच भंवर लाल भील सहित कई ग्रामीण पहुंचे और वारदात के खुलासे की मांग की है.पुलिस उप अधीक्षक भदेसर विनोद कुमार ने बताया कि पुलिस ने मामले को लेकर अनुसंधान शुरू कर दिया है. एसपी ऑफिस से एमओबी की टीम को बुलाया गया. बाद में एफएसएल टीम को भी बुलाया, जिसने साक्ष्य भी जुटाए हैं. उच्च अधिकारियों के निर्देशन में भदेसर थाना पुलिस और डीएसटी की टीम मामले के अनुसंधान में जुटी है.