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चित्तौड़गढ़ में अकेली वृद्धा की गला दबाकर हत्या, लूटपाट कर फरार हुए बदमाश

घटनास्थल का जायजा लेती पुलिस. ( ETV Bharat Chittorgarh )

चित्तौड़गढ़: भदेसर थाना क्षेत्र के हट्टीपुरा गांव में अकेली रह रही 70 वर्षीय वृद्धा की बीती रात अज्ञात बदमाशों ने गला और मुंह दबाकर हत्या कर दी. वारदात लूटपाट के उद्देश्य से की गई. बदमाश गले से सोने की रामनामी और मांदलिया लूटकर फरार हो गए. एफएसएल टीम ने मौके पर पहुंच कर साक्ष्य जुटाए हैं.