ETV Bharat / state

लखनऊ में बुजुर्ग महिला की हत्या, हाथ और पैर बंधे थे, घर में मिला शव, पुलिस किरायेदारों से कर रही पूछताछ

घटना के दौरान महिला घर में अकेले थी. बेटा ऑफिस में था और बहू अपने पॉर्लर में थी.

इसी घर में मिला महिला का शव.
इसी घर में मिला महिला का शव. (Photo Credit; Lucknow Police)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : March 21, 2026 at 11:25 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

लखनऊ : महानगर थाना क्षेत्र में शनिवार को 65 वर्षीय महिला का घर के अंदर शव मिला है. महिला के हाथ और पैर बंधे हुए थे. गले पर कसाव का निशान मिला है. सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया है. पुलिस मामले की जांच पड़ताल में कर रही है.

मूल रूप से लखनऊ के महानगर थाना अंतर्गत निशातगंज गली नंबर तीन में रहने वाली सेवानिवृत सचिवालय कर्मी की पत्नी निर्मला देवी (65) अपने बेटे त्रिदेश, बहू रंजना और पोता-पोती के साथ रहती थीं. निर्मला के पति राजाराम की दो साल पहले मृत्यु हो चुकी है.

बेटा प्राइवेट नौकरी करता है और बहू ब्यूटी पार्लर चलाती है. शनिवार शाम करीब 7:00 बजे महानगर पुलिस को सूचना मिली कि निशातगंज गली नंबर 3 में एक घर के अंदर महिला की हत्या कर दी गई है. सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची. महिला के हाथ-पैर बंधे हुए मिले हैं.

घर के ऊपरी मंजिल पर पांच किरायेदार राजन शर्मा, विनोद यादव, राम अचल यादव, पिंटू गौर, मनीष, जीतू रहते हैं. मौके पर फोरेंसिक टीम और डॉग स्क्वाड टीम जांच पड़ताल में लगी है. पुलिस लूट, रंजिश और अन्य वजहों को लेकर पड़ताल कर रही है. आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज भी खंगाले जा रहे हैं.

डीसीपी मध्य विक्रांत वीर सिंह ने बताया कि महानगर पुलिस को शाम 7:00 बजे सूचना मिली कि एक महिला की निशातगंज गली नंबर 3 में हत्या कर दी गई है. सूचना पाकर महानगर थाने की टीम घटनास्थल पर पहुंची. घटना की गंभीरता को देखते हुए फोरेंसिक की टीम को मौके पर बुलाया गया. टीम साक्ष्य इकट्ठा कर रही है. जल्दी घटना का खुलासा किया जाएगा.

यह भी पढ़ें : मेरठ में ईद की खुशियां मातम में बदली, दो पक्षों में खूनी संघर्ष, दो सगे भाइयों की मौत, गांव में फोर्स तैनात

TAGGED:

LUCKNOW NEWS
WOMAN MURDERED IN LUCKNOW
UP CRIME
लखनऊ में महिला की हत्या
LUCKNOW NEWS

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.