ETV Bharat / state

लखनऊ में पुजारी ने की बुजुर्ग महिला की हत्या; घर में चोरी के लिए घुसा था, तीन आरोपी गिरफ्तार

लखनऊ: जानकीपुरम थाना क्षेत्र में एक बुजुर्ग महिला की हत्या के केस का पुलिस ने शुक्रार को खुलासा कर दिया. हत्या का आरोपी उनके पड़ोस में सिटी मजिस्ट्रेट के यहां पूजा-पाठ करने वाला पुजारी है. वह चोरी करने के इरादे से घर में घुसा था. जब महिला ने उसको पहचान लिया, तो उसने हत्या कर दी. इस वारदात के लिए उसे सिटी मजिस्ट्रेट के घर पर काम करने वाले दो नौकरों ने उकसाया था.

चोरी की नीयत से घर में घुसा था पुजारी: एडीसीपी उत्तरी गोपीनाथ ने बताया कि गिरफ्तार आरोपी की पहचान जतिन्द्र मिश्रा के रूप में हुई है. उसने पूछताछ में बताया कि वह मकान संख्या 218 में पूजा-पाठ करता था, जो बुलंदशहर के सिटी मजिस्ट्रेट संजय सिंह का है. इसी मकान में काम करने वाले नौकर दीपक उर्फ दीपू और सुशील कुमार ने जतिन्द्र को बताया था कि सामने रहने वाली बुजुर्ग महिला नीलिमा अकेले रहती हैं.

250 ग्राम सोना और गहने होने की सूचना थी: आरोपी को पता लगा था कि उनके पास करीब 250 ग्राम सोना और गहने हैं. दोनों नौकरों के उकसाने पर, जतिन्द्र मिश्रा 2 दिसंबर को मौका पाकर बुजुर्ग महिला के घर में घुस गया और तख्त के नीचे छिपा रहा. देर रात जब महिला सो गईं, तो जतिन्द्र ने अलमारी और बक्से खंगालने शुरू किए. इसी दौरान बुजुर्ग महिला जाग गई और उन्होंने जतिन्द्र को पहचान लिया. तब जतिन्द्र ने बुजुर्ग महिला की गला दबाकर हत्या कर दी.