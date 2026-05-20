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चाईबासा में डायन-बिसाही के शक में बुजुर्ग महिला की हत्या, आरोपी गिरफ्तार

चाईबासा: पश्चिमी सिंहभूम जिले के सोनुवा थाना अंतर्गत बोयकेड़ा पंचायत के बुंडूकोचा वनग्राम में अंधविश्वास की एक वारदात सामने आई है. यहां डायन-बिसाही के शक में 55 वर्षीय एक बुजुर्ग महिला की गला रेतकर हत्या कर दी गई. साक्ष्य छिपाने की नीयत से आरोपियों ने शव को गांव से करीब 200 मीटर दूर एक गहरी खाई में फेंक दिया. मृतका की पहचान बाईबेड़ा गांव निवासी चांदू पुर्ती (पति स्व. विनोद पुर्ती) के रूप में हुई.

मामले में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए एक नामजद आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है. जबकि तीन अन्य फरार आरोपियों की तलाश में पुलिस टीम लगातार छापेमारी कर रही है. यह घटना रविवार शाम की है.

जंगल से दुर्गंध आने पर ग्रामीणों को हुआ शक

मिली जानकारी के अनुसार घटना के बाद से ही महिला लापता थी. मंगलवार को जब बुंडूकोचा वनग्राम के समीप घने जंगल से तेज दुर्गंध आने लगी, तब ग्रामीणों को शक हुआ. इसके बाद लोगों ने तुरंत इसकी सूचना सोनुवा थाना पुलिस को दी. सूचना मिलते ही सोनुवा थाना प्रभारी दल-बल के साथ मौके पर पहुंचे और काफी मशक्कत के बाद जंगल की खाई से बुजुर्ग महिला का खून से लथपथ शव बरामद किया.

​अस्पताल जाने के बजाय अंधविश्वास का सहारा