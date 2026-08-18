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सोनीपत में पानी को लेकर विवाद, मारपीट में बुजुर्ग महिला की मौत, सरपंच के खिलाफ मामला दर्ज

सोनीपत: बेगा गांव में पंचायती आरओ पर पानी पीने गए बच्चों के विवाद ने तूल पकड़ लिया. बच्चों की शिकायत के बाद दो पक्ष आमने सामने हो गए. बीच बचाव करने गई 73 वर्षीय बुजुर्ग महिला की इस विवाद में मौत हो गई. मृतका के बेटे ने गांव के सरपंच सुरेंद्र और संदीप पर गंभीर आरोप लगाए हैं. शिकायत के आधार पर पुलिस ने दोनों के खिलाफ केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

सोनीपत में पानी विवाद में बुजुर्ग महिला की मौत: सोनीपत के गन्नौर के गांव बेगा में पंचायती आरओ पर पानी पीने गए बच्चों को लेकर शुरू हुआ विवाद देखते ही देखते मारपीट में बदल गया. आरओ के पास मौजूद बंटी ने तीन बच्चों के साथ मारपीट की. इसके बाद बच्चे अपने परिजनों के पास पहुंच गए. पीड़ित चांद प्रकाश ने बताया कि कुछ देर बाद बंटी वहां पहुंचा और एक बच्चे के साथ फिर मारपीट करने लगा. इस दौरान संदीप भी मौके पर पहुंच गया.