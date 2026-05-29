पढ़े लिखे हत्यारे, एक बीटेक इंजीनियर, दूसरा वकील, जानें दोनों ने क्यों की बुजुर्ग महिला की हत्या
सोनीपत में बुजुर्ग महिला की हत्या मामले में पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार किया. एक बीटेक इंजीनियर, दूसरा वकील है. जानें क्यों किया मर्डर.
Published : May 29, 2026 at 5:24 PM IST
सोनीपत: जटवाड़ा गांव में बुजुर्ग महिला संतोष की लूट के बाद हत्या मामले में क्राइम ब्रांच-1 ने दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है. दोनों की पहचान अंकित और विक्रांत के रूप में हुई है. सोनीपत पुलिस के मुताबिक दोनों अच्छे दोस्त हैं. आरोपी विक्रांत ने वकालत की पढ़ाई की है, जबकि अंकित ने बीटेक किया है. दोनों ही आरोपी बुजुर्ग के पड़ोस में रहते हैं. दोनों ने मिलकर बुजुर्ग महिला की हत्या का योजना बनाकर वारदात को अंजाम दिया.
बुजुर्ग महिला हत्या मामले में बड़ा खुलासा: डीसीपी कुशाल ने बताया कि "24 मई को जटवाड़ा स्थित गवर्नमेंट स्कूल के सामने गली में रहने वाली संतोष का शव उनके घर के बाथरूम में मिला था. महिला घर में अकेली रहती थी. पड़ोसियों के अनुसार जब काफी समय तक वो घर से बाहर दिखाई नहीं दी, तो आसपास के लोगों को शक हुआ. इसके बाद पड़ोसी हालचाल जानने के लिए घर पहुंचे. घर का दरवाजा खुला हुआ था. अंदर जाकर देखा तो बाथरूम में महिला का शव पड़ा मिला. महिला के दोनों हाथ और दोनों पैर चुन्नी से बंधे हुए थे, जबकि मुंह में कपड़ा ठूंसा गया था."
हाथ-पैर बंधा बाथरूम में मिला था शव: डीसीपी ने बताया कि "शव को देखकर अंदाजा लगाया गया था कि महिला की हत्या करने के बाद शव को बाथरूम में डाल दिया गया था. अब मामले में पुलिस में कार्रवाई करते हुए दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है. आरोपी अंकित और विक्रांत गांव जटवाड़ा के ही रहने वाले हैं. दोनों आरोपी पढ़े लिखें हैं और अच्छे दोस्त हैं. आरोपी विक्रांत वकालत की पढ़ाई की है, जबकि अंकिता ने बीटेक किया है."
दोनों ने क्यों की बुजुर्ग महिला की हत्या? डीसीपी कुशाल के मुताबिक "अंकित गुरुग्राम सिथत एक निजी कंपनी में काम कर रहा था. दोनों को पैसों की जरूरत थी. लिहाजा उन्होंने लूट की योजना बनाई. लालच में दोनों ने बुजुर्ग महिला की हत्या की और महिला के शव से सोने की चेन, अंगूठी, कड़ा व बाली लूट ले गए. पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि उन्हें पैसों का नुकसान हो गया था. जिस वजह से उन्हें पैसों की जरूरत थी और पैसों की वजह से उन्होंने इस वारदात को अंजाम दिया. फिलहाल पुलिस आरोपियों को अदालत में पेश कर रिमांड पर लगी."
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