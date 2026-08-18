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पानीपत में CT स्कैन के दौरान बुजुर्ग महिला से छेड़छाड़! रोहतक PGI में इलाज के दौरान मौत, आरोपी पर FIR दर्ज

पानीपत: सिविल अस्पताल पानीपत में 57 वर्षीय महिला मरीज के साथ CT स्कैन के दौरान कथित छेड़छाड़ और अभद्र व्यवहार का गंभीर मामला सामने आया है. महिला के परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने CT स्कैन ऑपरेटर के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. महिला की हालत गंभीर होने पर उसे PGI रोहतक रेफर किया गया था. जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई. पुलिस अब पोस्टमार्टम और जांच के आधार पर आगे की कार्रवाई करेगी. अस्पताल प्रशासन ने संबंधित कंपनी को नोटिस जारी करने के साथ आरोपी कर्मचारी को नौकरी से टर्मिनेट किए जाने की जानकारी दी है.

डॉक्टर की सलाह पर CT स्कैन कराने पहुंची थी महिला: परिजनों के अनुसार सोमवार(17 अगस्त) को महिला की तबीयत खराब होने पर उसे सिविल अस्पताल लाया गया था. डॉक्टर ने उसकी गंभीर स्थिति को देखते हुए एक्स-रे और CT स्कैन कराने की सलाह दी. परिजन महिला को CT स्कैन सेंटर लेकर पहुंचे. आरोप है कि वहां ऑपरेटर ने परिजनों को बाहर भेज दिया और महिला को अंदर ले गया. CT स्कैन के बाद जब महिला को बाहर लाया गया तो उसकी हालत खराब थी.

पानीपत में CT स्कैन के दौरान बुजुर्ग से छेड़छाड़! (ETV Bharat)

बाहर आने के बाद परिजनों को बताई घटना: परिजनों का कहना है कि महिला काफी घबराई हुई थी और उसने उनके साथ कथित छेड़छाड़ किए जाने की बात बताई. महिला पहले से हार्ट और टीबी सहित अन्य बीमारियों से पीड़ित थी. परिजनों ने तत्काल पुलिस को सूचना दी. पुलिस ने महिला के बयान और शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर लिया.