ETV Bharat / state

बहराइच में बुजुर्ग महिला को टस्कर हाथी ने मार डाला, जंगल में बकरी चराने गई थी, गांव में दहशत

वन विभाग व पुलिस की टीम ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया है. परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है.

हाथी के हमले में बुजुर्ग महिला की मौत.
हाथी के हमले में बुजुर्ग महिला की मौत. (Photo Credit; ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : March 22, 2026 at 5:04 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

बहराइच : कतर्नियाघाट वन्य जीव प्रभाग इलाके में टस्कर हाथी ने बुजुर्ग महिला पर हमला कर मौत के घाट उतार दिया. मौत की सूचना मिलते ही परिजनों में कोहराम मच गया. सूचना पर पहुंची वन विभाग व पुलिस की टीम ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया है. इस घटना के बाद ग्रामीणों में दहशत का माहौल है.

कतर्निया घाट वन्य जीव प्रभाग के भवानीपुर गांव की रहने वाली 80 वर्षीय कुवारिया पत्नी इतवारी गांव के पास स्थित जंगल के किनारे बकरी चराने गई हुई थीं. इसी दौरान जंगल से निकले टस्कर हाथी ने उन्हें दौड़ा लिया. जिससे वह भाग नहीं सकी और हाथी ने अपने पैरों तले रौंद डाला. जिससे कुवारिया की मौके पर ही मौत हो गई.

मृतक महिला के शरीर के कई हिस्सों में गंभीर चोट के निशान पाए गए हैं. हाथी के हमले की सूचना जैसे ही परिजनों को मिली तो ग्रामीणों के साथ जंगल में पहुंच कर हांका लगाना शुरू किया. जिससे हाथी जंगल में भाग गया. महिला का क्षत विक्षत शव परिजनों ने बरामद किया. हाथी के हमले में महिला की मौत की सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम के साथ वन दरोगा राधेश्याम घटना स्थल पर पहुंचे और मौका मुआयना किया.

वहीं इस मामले में सुजौली थाने के प्रभारी प्रकाश चंद्र शर्मा ने बताया कि हाथी के हमले में महिला की मौत हुई है. शव को कब्जे में लेकर पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया गया है. आगे की वैधानिक कार्यवाही की जा रही है.

यह भी पढ़ें : फर्रुखाबाद में गैस बुकिंग के बाद नहीं आ रहा OTP, लोग परेशान, DSO बोले- कोई दिक्कत नहीं

TAGGED:

WOMAN KILLED BY TUSKER ELEPHANT
ELEPHANT KILLS WOMAN IN BAHRAICH
BAHRAICH NEWS
बहराइच में हाथी ने महिला को मारा
BAHRAICH NEWS

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.