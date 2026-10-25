घोसी में लाठी-डंडों से बुजुर्ग महिला की मौत, आरोपी गिरफ्तार
आरोपी के मानसिक रूप से अस्वस्थ और मिर्गी से पीड़ित होने की बात कही जा रही, पुलिस मामले की जांच में जुटी.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 25, 2026 at 1:17 PM IST
मऊ: जिले के घोसी कस्बे में रविवार को एक युवक द्वारा कथित हमले में 60 वर्षीय वृद्ध महिला की मौत हो गई, जबकि तीन अन्य घायल हो गए. मामले की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपी को घटनास्थल से गिरफ्तार कर लिया.
पुलिस अधीक्षक सर्वेश कुमार मिश्रा के अनुसार, 25 अक्टूबर 2026 की सुबह करीब पांच बजे कस्बा खास निवासी राम अवतार सोनकर (30) पुत्र अकलू सोनकर ने कथित तौर पर बांस के डंडे से कई लोगों पर हमला कर दिया. इस दौरान गुलाबी देवी (60) पत्नी तेजू कन्नौजिया, गुलाब सोनकर (55) राम अवतार गुप्ता (55) और सिराज अहमद (40) घायल हो गए. सुचना पर पहुंची पुलिस ने सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया और मामले की जांच शुरू कर दी.
अस्पताल के चिकित्सकों ने गुलाबी देवी को जांच के बाद मृत घोषित कर दिया, जबकि अन्य तीन घायलों गुलाब सोनकर, राम अवतार गुप्ता और सिराज अहमद की हालत सामान्य बताते हुए, प्राथमिक उपचार के बाद अस्पताल से छुट्टी दे दी.
पुलिस ने आरोपी राम अवतार सोनकर को मौके से गिरफ्तार कर लिया है. स्थानीय लोगों से मिली जानकारी के अनुसार, आरोपी के मानसिक रूप से अस्वस्थ और मिर्गी से पीड़ित होने की बात कही जा रही है. हालांकि, इसकी स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है. पुलिस इस घटना के पीछे की वजह की जांच कर रही है. पुलिस अधीक्षक सर्वेश कुमार मिश्रा के अधिकारिक विवरण के मुताबिक, आरोपी को गिरफ्तार कर विधिक कार्रवाई की जा रही है. फिलहाल क्षेत्र में कानून-व्यवस्था सामान्य है. पुलिस पूछताछ के जरिए हमले के कारणों का पता लगाने में जुटी है.
ये भी पढ़ें: कानपुर में लिव-इन में रह रही महिला की हत्या; ठेकेदार पार्टनर फरार, पुलिस खाली हाथ