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घोसी में लाठी-डंडों से बुजुर्ग महिला की मौत, आरोपी गिरफ्तार

घोसी में बुजुर्ग महिला की हत्या ( Photo Credit : ETV Bharat )

मऊ: जिले के घोसी कस्बे में रविवार को एक युवक द्वारा कथित हमले में 60 वर्षीय वृद्ध महिला की मौत हो गई, जबकि तीन अन्य घायल हो गए. मामले की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपी को घटनास्थल से गिरफ्तार कर लिया.

पुलिस अधीक्षक सर्वेश कुमार मिश्रा के अनुसार, 25 अक्टूबर 2026 की सुबह करीब पांच बजे कस्बा खास निवासी राम अवतार सोनकर (30) पुत्र अकलू सोनकर ने कथित तौर पर बांस के डंडे से कई लोगों पर हमला कर दिया. इस दौरान गुलाबी देवी (60) पत्नी तेजू कन्नौजिया, गुलाब सोनकर (55) राम अवतार गुप्ता (55) और सिराज अहमद (40) घायल हो गए. सुचना पर पहुंची पुलिस ने सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया और मामले की जांच शुरू कर दी.