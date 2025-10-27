ETV Bharat / state

धनबाद में बुजुर्ग महिला से सोने के गहने की ठगी, घर की परेशानी दूर करने का ठगों ने दिया था आश्वासन

धनबाद में बुजुर्ग महिला से ठगी करके ठगों ने 4 लाख के जेवर ठग लिए. पुलिस मामले की जांच कर रही है.

ELDERLY WOMAN FRAUD IN DHANBAD
वृद्ध महिला के साथ दो ठग (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : October 27, 2025 at 1:30 PM IST

2 Min Read
धनबाद: एक 75 साल की वृद्ध महिला को ठग झांसा देकर सोने की चूड़िया और अंगूठी लेकर फरार हो गए. मामला धनबाद के बैंक मोड़ थाना क्षेत्र अंतर्गत अशोक नगर बसेरा कम्पलेक्स का है. यहां रहने वाली वृद्ध महिला ने घर की परेशानी का जिक्र दो ठगों से किया था, जिसके बाद महिला उन ठगों के झांसे में आ गई. परेशानी खत्म करने के नाम पर ठगों द्वारा सोने के गहने मांगे गए और मंत्र समाहित करने की बात कही गई.

इसके बाद महिला को सोने की अंगूठी देने के बाद उससे 80 कदम चलने को कहा गया, यहां पहले से दो ठगों का साथी बाइक लेकर तैयार था. जैसे ही दो ठगों द्वारा इशारा किया गया वैसे ही उनका तीसरा साथी मौके पर पहुंचा और दोनों ठगों को अपने साथ लेकर फरार हो गया. घटना अपार्टमेंट में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई. परिजनों ने थाने में घटना की लिखित शिकायत दर्ज कराई है.

बुजुर्ग महिला के साथ आभूषणों की ठगी (Etv Bharat)

ठगों ने आभूषण को मंत्रों से सिद्धि करने की बात कही

वृद्धा महिला के बेटे सूरज जिंदल ने बताया कि उनकी मां पूजा करने मंदिर गई थी. वापसी में करीब शाम के पांच बजे घर के सामने ही दो लोगों ने उनकी मां को घर की परेशानियों के निवारण का उपाय बताने का झांसा देकर उनके हाथ से सोने की चुड़ियां और अंगूठी निकालकर अपने पास रख लिया. यह कहते हुए कि सोने के आभूषण को मंत्र से सिद्धि करनी होगी, यही नहीं उन्हें बगैर पीछे मुड़े 80 कदम चलने को कहा और फिर माता जी जैसे ही आगे बढ़ी, दोनों बदमाश कॉलोनी से बाहर निकल गए.

4 लाख की कीमत के थे आभूषण

फिर उनका तीसरा साथी बाइक लेकर आया और फिर तीनों बदमाश धनसार की तरफ भाग निकले. सूरज जिंदल ने बताया कि लूटे गए आभूषण 30 से 40 ग्राम के थे, जिनकी करीब 4 लाख रुपये कीमत होगी. वहीं पुलिस मामले की छानबीन कर रही है.

मामला दर्ज कर लिया गया है. जांच पड़ताल की जा रही है. ऐसे लोगों से सावधान रहने की जरूरत है: प्रवीण कुमार, थाना प्रभारी, बैंक मोड़

TAGGED:

बुजुर्ग महिला से गहनों की ठगी
ठगों ने महिला लूटे जेवर
ELDERLY WOMAN FRAUD IN DHANBAD

