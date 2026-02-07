फिरोजाबाद में बुजुर्ग महिला को मिला मकान का कब्जा; कोर्ट के आदेश पर कार्रवाई
सिटी मजिस्ट्रेट विनोद कुमार पांडेय ने बताया कि कोर्ट के आदेश पर बुजुर्ग महिला को मकान पर कब्जा दिलवाया है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : February 7, 2026 at 11:30 AM IST
फिरोजाबाद: कोर्ट के आदेश पर बुजुर्ग महिला को फिर से उनके मकान का कब्जा दिलाया गया. सिटी मजिस्ट्रेट ने पुलिस बल के साथ पहुंचकर बहू से मकान को खाली कराया और बुजुर्ग महिला को कब्जा दिलाया गया. यह मामला फिरोजाबाद जिले के कोतवाली दक्षिण क्षेत्र में राजपूताना मोहल्ले का है.
सिटी मजिस्ट्रेट विनोद कुमार पांडेय ने बताया कि यहां रहने वाली सत्यवती ने मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कोर्ट में प्रार्थना पत्र दिया था. उन्होंने पुत्रबधू के कब्जे से अपना मकान कब्जा मुक्त कराने की मांग की थी. सत्यवती का राजपूताना मोहल्ले में एक मकान और चार दुकानें है.
साल 2023 में सत्यवती का बेटा राहुल कहीं चला गया और अभी भी लापता है. महिला ने कोर्ट को बताया कि बेटे के लापता होने के बाद बहू कृष्णा ने मकान, दुकान पर कब्जा कर लिया और सास को घर से निकाल दिया.
सत्यवती अपनी बेटी के साथ मायके में रह रही हैं. सत्यवती ने साल 2025 में सीजेएम कोर्ट में प्रार्थना पत्र देकर बहू के कब्जे से मकान खाली कराने की अपील की. मामले की सुनवाई करते हुए सीजेएम कोर्ट ने नगर मजिस्ट्रेट को निर्देशित किया कि सत्यवती को मकान का कब्जा दिलाया जाए.
सीजेएम के आदेश के बाद प्रशासन हरकत में आया और मौके पर पहुंचकर सत्यवती को मकान और दुकानों का कब्जा दिलाया गया. इस दौरान थाना दक्षिण पुलिस भी मौजूद रही. सिटी मजिस्ट्रेट विनोद कुमार पांडेय ने बताया कि कोर्ट के आदेश पर बुजुर्ग महिला को कब्जा दिलाकर जानकारी कोर्ट को दे दी गई है.
