सोनीपत में महिला का अर्धनग्न शव मिलने से मचा हड़कंप, दुष्कर्म की आशंका, जांच में जुटी पुलिस

हरा चारा लेने गई थी महिला: स्थानीय लोगों की मानें तो बुजुर्ग महिला रविवार शाम अपने घर से खेत में हरा चारा लेने के लिए निकली थी. देर शाम तक जब वह वापस नहीं लौटी तो परिजनों को चिंता हुई. परिजनों और ग्रामीणों ने आसपास के खेतों और रास्तों में उसकी तलाश की, लेकिन रात भर कोई सुराग नहीं मिल सका.

सोनीपत: जिले के खरखोदा थाना क्षेत्र में एक दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है. यहां खेत में हरा चारा लेने गई करीब 65 वर्षीय बुजुर्ग महिला की निर्मम हत्या कर दी गई. महिला का शव अर्धनग्न अवस्था में मिलने से दुष्कर्म की आशंका जताई जा रही है. हालांकि अब तक दुष्कर्म होने की पुष्टी नहीं हो पाई है. यह घटना कुंडली थाना के बारोटा चौकी क्षेत्र से जुड़े गांव की बताई जा रही है, जबकि शव खरखोदा थाना एरिया में बरामद हुआ है.

ड्रेन के पास मिला शव: सोमवार सुबह गांव से बाहर ड्रेन के पास झाड़ियों में महिला का शव पड़ा मिला. शव की हालत बेहद भयावह थी. अर्धनग्न अवस्था में शव मिलने की सूचना से गांव में सनसनी फैल गई. मौके पर पहुंचे परिजनों और ग्रामीणों का रो-रोकर बुरा हाल हो गया.

जांच में जुटी पुलिस: इधर, घटना की सूचना मिलते ही कुंडली थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया. जांच के दौरान यह सामने आया कि शव जिस स्थान पर मिला, वह खरखोदा थाना क्षेत्र में आता है, जिसके बाद मामले की जांच खरखोदा थाना पुलिस द्वारा की जा रही है. मामले में सब इंस्पेक्टर जीतेंद्र कुमार ने बताया कि, "महिला का शव मिलने की सूचना पर तुरंत कार्रवाई की गई. पोस्टमार्टम रिपोर्ट और फॉरेंसिक जांच के आधार पर आगे की कार्रवाई होगी. पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल रही है और हर पहलू से मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है."

परिवार और गांव में आक्रोश: मृत महिला तीन बेटों और तीन बेटियों की मां थी. सभी बच्चे शादीशुदा हैं. इस घटना के बाद गांववालों में भारी आक्रोश है. परिजनों ने दोषियों की जल्द गिरफ्तारी और सख्त सजा की मांग की है.

