ETV Bharat / state

नाले के टूटे स्लैब में गिरी बुजुर्ग महिला, सीसीटीवी वीडियो हो रहा वायरल, नगरपालिका पर फूटा लोगों का गुस्सा

महासमुंद नगरपालिका के तालाब किनारे टूटे स्लैब में महिला गिर गई.जिसका सीसीटीवी वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है.

Elderly woman falls
नाले के टूटे स्लैब में गिरी बुजुर्ग महिला (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : February 2, 2026 at 5:40 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

महासमुंद : महासमुंद जिले के सोशल मीडिया में एक सीसीटीवी वीडियो वायरल हो रहा है. जिसे देखने के बाद नगरपालिका प्रशासन की लापरवाही सामने आई है. सोशल मीडिया में वायरल क्लिप में एक महिला रास्ते में चलते वक्त टूटे हुए स्लैब से नाले में गिर जाती है. इस हादसे में महिला की जान पर बन आई थी. घटना के बाद स्थानीय लोगों में नगर पालिका प्रशासन के खिलाफ गुस्सा है.

राहगीरों ने महिला की बचाई जान

घायल महिला का नाम हसीना बेगम उम्र 40 वर्ष है ,जो अक्सर महामाया तालाब में आकर स्नान करती थी. एक फरवरी को भी महिला स्नान करने के बाद वापस आ रही थी,लेकिन जैसे ही टूटे हुए स्लैब में उसका पैर पड़ा वो सीधा नाले में गिर गई. इस हादसे में महिला के चेहरे और शरीर के अन्य जगहों पर चोट आई है.आपको बता दें कि घायल महिला को राहगीरों ने मशक्कत से बाहर निकाला और 112 की मदद से अस्पताल पहुंचाया. जहां महिला का प्राथमिक उपचार करने के बाद अस्पताल से छुट्टी दे दी गई.

Elderly woman falls
नाले के टूटे स्लैब में गिरी बुजुर्ग महिला (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

महासमुंद नगरपालिका में मेंटनेंस का काम ठेकेदार नहीं बल्कि पार्षदों के रिश्तेदार कर रहे हैं.इसकी वजह से ऐसे हादसे हो रहे हैं.वो तो गनीमत रही की बुजुर्ग महिला की मौत नहीं हुई - पंकज साहू,पूर्व पार्षद

वहीं इस वायरल वीडियो को देखने के बाद जहां पूर्व पार्षद नगरपालिका को भ्रष्टाचार का अड्डा बता रहे हैं. तो इस मामले को लेकर बीजेपी उपाध्यक्ष कांग्रेस के अध्यक्ष एवं नगरपालिका प्रशासन पर ठीकरा फोड़ रहे हैं.

नाले के टूटे स्लैब में गिरी बुजुर्ग महिला (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

हमें इस बात का खेद है कि बुजुर्ग महिला गड्ढे में गिरी है.हम उनके घर जाकर उनसे मुलाकात करेंगे.तालाब के किनारे जो गड्ढा है वो खतरनाक है,पहले भी हमने उसे सुधारने के लिए कहा था,क्यों विलंब हुआ ये हम लोग देखेंगे- देवीचंद राठी, उपाध्यक्ष नपा

नगर पालिका प्रशासन किसी घटना का इंतजार नहीं करता.बारिश के बाद से ही नालों की सफाई और गड्ढों को पाटने का काम किया जा रहा है.नालों में स्लैब भी लगाए जा रहे हैं.पूर्व प्रशासन ने क्या काम किया है ये भी देखने वाली बात होगी- निखिलकांत साहू, अध्यक्ष नपा

क्यों हुआ हादसा ?

दरअसल नगर के स्वामी चौक से महामाया तालाब और महामाया मंदिर जाने के लिए नगरपालिका प्रशासन बहुत पहले एक रोड बना रखा है.रास्ते के किनारे में 6 फुट गड्डे नाला को ढकने के लिए आरसीसी स्लैब लगा था. नाले का स्लैब पिछले एक- डेढ साल से टूटा है. स्लैब कई जगहों से जर्जर हो चुका है. जिसके कारण रोजाना दुर्घटना होती है. उसके बावजूद नगरपालिका प्रशासन कुंभकरकणीय नींद में सोया है.

तालाब में होते हैं कई धार्मिक आयोजन

गौरतलब है कि नगरपालिका प्रशासन का अमला आए दिन उस रास्ते से गुजरता है.उसके बावजूद भी संज्ञान न लेना कहीं न कहीं नगरपालिका प्रशासन की लापरवाही को दर्शाता है. नाले के ऊपर गड्ढे पिछले कई वर्षों से बने हुए हैं. कई आयोजन तालाब में होते हैं.मूर्तियों के विसर्जन के अलावा छठ पूजा भी तालाब में ही होता है.लेकिन तालाब के आसपास सुरक्षा के कोई भी इंतजाम नहीं है.

वर्ल्ड वेटलैंड डे : बगड़ी जलाशय बर्ड वॉच एवं प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन, स्वच्छता अभियान का भी दिया गया संदेश

भगवान जगन्नाथ का मूल स्थान शिवरीनारायण, माघी पूर्णिमा पर देते हैं एक दिन दर्शन, नर नारायण मंदिर में जुटती है भीड़

सोशल मीडिया रील ने छीनी परिवार की खुशियां, महिला ने मना करने पर दी जान

TAGGED:

BROKEN DRAIN SLAB
CCTV VIDEO GOES VIRAL
टूटे स्लैब में गिरी बुजुर्ग महिला
सीसीटीवी वीडियो
ELDERLY WOMAN FALLS

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.