नाले के टूटे स्लैब में गिरी बुजुर्ग महिला, सीसीटीवी वीडियो हो रहा वायरल, नगरपालिका पर फूटा लोगों का गुस्सा

नाले के टूटे स्लैब में गिरी बुजुर्ग महिला ( ETV BHARAT CHHATTISGARH )

महासमुंद : महासमुंद जिले के सोशल मीडिया में एक सीसीटीवी वीडियो वायरल हो रहा है. जिसे देखने के बाद नगरपालिका प्रशासन की लापरवाही सामने आई है. सोशल मीडिया में वायरल क्लिप में एक महिला रास्ते में चलते वक्त टूटे हुए स्लैब से नाले में गिर जाती है. इस हादसे में महिला की जान पर बन आई थी. घटना के बाद स्थानीय लोगों में नगर पालिका प्रशासन के खिलाफ गुस्सा है.

राहगीरों ने महिला की बचाई जान

घायल महिला का नाम हसीना बेगम उम्र 40 वर्ष है ,जो अक्सर महामाया तालाब में आकर स्नान करती थी. एक फरवरी को भी महिला स्नान करने के बाद वापस आ रही थी,लेकिन जैसे ही टूटे हुए स्लैब में उसका पैर पड़ा वो सीधा नाले में गिर गई. इस हादसे में महिला के चेहरे और शरीर के अन्य जगहों पर चोट आई है.आपको बता दें कि घायल महिला को राहगीरों ने मशक्कत से बाहर निकाला और 112 की मदद से अस्पताल पहुंचाया. जहां महिला का प्राथमिक उपचार करने के बाद अस्पताल से छुट्टी दे दी गई.

नाले के टूटे स्लैब में गिरी बुजुर्ग महिला (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

महासमुंद नगरपालिका में मेंटनेंस का काम ठेकेदार नहीं बल्कि पार्षदों के रिश्तेदार कर रहे हैं.इसकी वजह से ऐसे हादसे हो रहे हैं.वो तो गनीमत रही की बुजुर्ग महिला की मौत नहीं हुई - पंकज साहू,पूर्व पार्षद

वहीं इस वायरल वीडियो को देखने के बाद जहां पूर्व पार्षद नगरपालिका को भ्रष्टाचार का अड्डा बता रहे हैं. तो इस मामले को लेकर बीजेपी उपाध्यक्ष कांग्रेस के अध्यक्ष एवं नगरपालिका प्रशासन पर ठीकरा फोड़ रहे हैं.