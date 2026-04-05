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चाचा-भतीजे में जमीन विवाद, बीच बचाव करने आई 70 साल के बुजुर्ग की मौत

जमीन विवाद आपस में कहासुनी मारपीट में बदल गई. इसमें जख्मी बुजुर्ग ने अस्पताल में दम तोड़ दिया.

Gangdhar Police Station, Jhalawar
गंगधार पुलिस थाना, झालावाड़ (ETV Bharat Jhalawar)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : April 5, 2026 at 3:46 PM IST

2 Min Read
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झालावाड़: जिले के गंगधार थाना क्षेत्र में चाचा-भतीजे के बीच जमीन विवाद में मारपीट हो गई. इसमें बीच बचाव करने पहुंची परिवार की वृद्धा घायल हो गई, जिसकी अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई. सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची व दोनों पक्षों को पाबंद कर मामला शांत कराया गया.

गंगधार थाना अधिकारी अमरनाथ जोगी ने बताया कि मल्हारगंज इलाके में चाचा रामलाल एवं भतीजे भोला गुर्जर के बीच जमीन विवाद है. इसके चलते आपस में कहासुनी हो गई. विवाद इतना बढ़ा कि दोनों में मारपीट की नौबत आ गई.इस बीच बीच-बचाव करने पहुंची रामलाल की मां पारी बाई (70 साल) घायल हो गई, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया, जहां दम तोड़ दिया. रामलाल ने काका श्रीलाल तथा उसके भतीजे पर पारी बाई से मारपीट का आरोप लगाया.

पढ़ें: Alwar Crime : जमीन विवाद में फरसी-तलवार से हमला, 10 साल पुराने मामले में कोर्ट ने सुनाई बड़ी सजा

पुलिस ने बताया कि रामलाल ने काका श्रीलाल तथा उसके भतीजे के खिलाफ मारपीट व हत्या का मामला दर्ज कराया है. फिलहाल, पुलिस ने शिवलाल, पत्नी आनंदी बाई व भतीजे भोला गुर्जर, बालू गुर्जर को शांतिभंग में गिरफ्तार किया है. अनुसंधान किया जा रहा है.

थाना प्रभारी ने बताया कि मृतका पारी बाई का मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम कराया. इधर रामलाल के परिजनों ने बताया कि रामलाल तथा उसके काका श्रीलाल में खेत के बीच मौजूद गोचर भूमि को लेकर लंबे समय से विवाद चल रहा है. इसी बात को लेकर दोनों पक्षों में पहले भी कहासुनी और मारपीट हो चुकी है.

पढ़ें: जमीन विवाद को लेकर ग्रामीणों ने सुनाया फरमान, किया परिवार का 'हुक्का-पानी बंद', जानिए पूरा मामला

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ELDERLY WOMAN DIES IN JHALAWAR
UNCLE AND NEPHEW BRAWL OVER LAND
BOTH PARTIES BOUND BY POLICE
जमीन विवाद में मारपीट
ELDERLY WOMAN DIES IN LAND DISPUTE

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