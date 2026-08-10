झाड़ू लगाते समय महिला को सांप ने डसा, अस्पताल ले जाते समय तोड़ा दम
हरिद्वार के पिरान कलियर क्षेत्र में सर्पदंश से बुजुर्ग महिला की मौत, परिवार में मचा कोहराम, सांप के डसने पर न करें कोई गलती
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : August 10, 2026 at 10:33 PM IST
रुड़की: हरिद्वार जिले के पिरान कलियर थाना क्षेत्र में एक बुजुर्ग महिला घर में रोजाना की तरह सफाई कर रही थी. तभी महिला के हाथ पर सांप ने डस लिया. जिसके कुछ देर बाद ही उनकी हालत बिगड़ गई. ऐसे में परिजन आनन-फानन में महिला को उपचार के लिए अस्पताल के लिए निकले, लेकिन बीच रास्ते में ही महिला ने दम तोड़ दिया.
रहमतपुर गांव में महिला को सांप ने डसा: ग्रामीणों के मुताबिक, पिरान कलियर कोतवाली क्षेत्र के रहमतपुर गांव की फूलमती (उम्र 65 वर्ष) सोमवार की सुबह करीब 6 बजे सोकर उठी थी, जिसके वो अपने घर में सफाई करने के लिए झाड़ू लगाने लगी. इसी दौरान अचानक से एक सांप ने उनके हाथ पर डस लिया. सांप के डसते ही महिला ने परिजनों को सांप के काटने की जानकारी दी.
अस्पताल ले जाते समय तोड़ा दम: घटना की खबर मिलते ही घर में चीख-पुकार मच गई, जिसके बाद आनन-फानन में उसके परिजन बिना देरी किए उन्हें उपचार के लिए लेकर दौड़ पड़े, लेकिन बीच रास्ते में ही उनकी हालत और भी ज्यादा गंभीर हो गई और उनकी मौत हो गई. महिला की मौत की खबर जैसे ही गांव में पहुंची तो बड़ी संख्या में ग्रामीण मौके पर इकठ्ठा हो गए.
सदमे में परिवार, रो-रोकर बुरा हाल: कुछ ही देर पहले जिस घर में सुबह की दिनचर्या शुरू हुई थी, वहां पर मातम और चीख-पुकार का माहौल बन गया. वहीं, फूलमती की अचानक हुई मौत से परिवार सदमे में है और रो-रोकर उनका बुरा हाल है. गांव में भी घटना को लेकर शोक की लहर है.
बरसात में निकल आते हैं जहरीले जीव जंतु, विशेष सावधानी बरतें: बता दें कि इन दिनों बरसात का मौसम चल रहा है. ऐसे में जहरीले जीव जंतु बाहर निकल आते हैं. जिनसे सतर्क रहने की जरूरत है. ईटीवी भारत सभी लोगों से अपील करता है कि बरसात के मौसम में कोई भी कार्य करते समय सावधानी बरतें. जिससे कि किसी भी तरह की जनहानि से बचा जा सके.
सांप के डसने पर झाड़ फूंक के चक्कर ना पड़ें: इसके अलावा अगर किसी को सांप डसता है, तो झाड़ फूंक के चक्कर ना पड़े. घबराएं नहीं और सीधे नजदीकी अस्पताल जाकर डॉक्टर को दिखाएं. डॉक्टर सर्पदंश पीड़ित को एंटी वेनम इंजेक्शन लगवाने के साथ दवा देगा. हालांकि, सांप की कुछ प्रजातियां जहरीली नहीं होती हैं, लेकिन अगर सांप डस लें, तो तत्काल डॉक्टर से संपर्क करें.
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