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झाड़ू लगाते समय महिला को सांप ने डसा, अस्पताल ले जाते समय तोड़ा दम

रुड़की: हरिद्वार जिले के पिरान कलियर थाना क्षेत्र में एक बुजुर्ग महिला घर में रोजाना की तरह सफाई कर रही थी. तभी महिला के हाथ पर सांप ने डस लिया. जिसके कुछ देर बाद ही उनकी हालत बिगड़ गई. ऐसे में परिजन आनन-फानन में महिला को उपचार के लिए अस्पताल के लिए निकले, लेकिन बीच रास्ते में ही महिला ने दम तोड़ दिया.

रहमतपुर गांव में महिला को सांप ने डसा: ग्रामीणों के मुताबिक, पिरान कलियर कोतवाली क्षेत्र के रहमतपुर गांव की फूलमती (उम्र 65 वर्ष) सोमवार की सुबह करीब 6 बजे सोकर उठी थी, जिसके वो अपने घर में सफाई करने के लिए झाड़ू लगाने लगी. इसी दौरान अचानक से एक सांप ने उनके हाथ पर डस लिया. सांप के डसते ही महिला ने परिजनों को सांप के काटने की जानकारी दी.

अस्पताल ले जाते समय तोड़ा दम: घटना की खबर मिलते ही घर में चीख-पुकार मच गई, जिसके बाद आनन-फानन में उसके परिजन बिना देरी किए उन्हें उपचार के लिए लेकर दौड़ पड़े, लेकिन बीच रास्ते में ही उनकी हालत और भी ज्यादा गंभीर हो गई और उनकी मौत हो गई. महिला की मौत की खबर जैसे ही गांव में पहुंची तो बड़ी संख्या में ग्रामीण मौके पर इकठ्ठा हो गए.

सदमे में परिवार, रो-रोकर बुरा हाल: कुछ ही देर पहले जिस घर में सुबह की दिनचर्या शुरू हुई थी, वहां पर मातम और चीख-पुकार का माहौल बन गया. वहीं, फूलमती की अचानक हुई मौत से परिवार सदमे में है और रो-रोकर उनका बुरा हाल है. गांव में भी घटना को लेकर शोक की लहर है.