खेत में काम कर रही वृद्ध महिला के गले पर लेपर्ड ने मारा झपट्टा, मौके पर मौत
महिला की मौत के बाद गांव में लेपर्ड की मौजूदगी को लेकर ग्रामीणों में डर का माहौल है.
Published : September 30, 2026 at 6:36 PM IST
डूंगरपुर: जिले के चितरी थाना क्षेत्र के मोदरा छोटा गांव में खेत पर घास लेने गई एक बुजुर्ग महिला पर लेपर्ड ने हमला कर दिया. हमले में महिला की मौके पर ही मौत हो गई. घटना के बाद गांव और आसपास के क्षेत्र में दहशत का माहौल है. सूचना मिलते ही पुलिस और वन विभाग की टीमें मौके पर पहुंची. वन विभाग ने लेपर्ड को पकड़ने के लिए क्षेत्र में पिंजरा लगाया है और उसकी गतिविधियों पर निगरानी शुरू कर दी है.
सागवाड़ा पुलिस उपाधीक्षक हेरम्ब जोशी ने बताया कि मोदरा छोटा गांव निवासी 65 वर्षीय थावरी देवी खेत पर घास लेने गई थी. महिला खेत में कृषि कार्य कर रही थी, तभी अचानक लेपर्ड ने उस पर हमला कर दिया और गले पर झपट्टा मार दिया. अचानक हुए हमले से महिला के साथ मौजूद लोगों ने शोर मचाया. शोर सुनकर लेपर्ड वहां से भाग गया, लेकिन हमले में गंभीर रूप से घायल महिला की मौके पर ही मौत हो गई. घटना की सूचना मिलते ही चितरी थाना पुलिस का जाब्ता मौके पर पहुंचा. पुलिस ने घटनास्थल का जायजा लेने के साथ वन विभाग के अधिकारियों को सूचना दी. इसके बाद महिला के शव को सागवाड़ा अस्पताल की मोर्चरी पहुंचाया गया.
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विधायक भी मोर्चरी पहुंचे, परिजनों से ली जानकारी: घटना की सूचना मिलने पर सागवाड़ा विधायक शंकरलाल डेचा भी अस्पताल की मोर्चरी पहुंचे. उन्होंने घटना की जानकारी ली और परिजनों से मुलाकात की. पुलिस ने आवश्यक कार्रवाई और पोस्टमार्टम के बाद महिला का शव परिजनों को सौंप दिया. महिला की मौत के बाद गांव में लेपर्ड की मौजूदगी को लेकर ग्रामीणों में डर का माहौल है. ग्रामीण खेतों की ओर जाने से भी चिंतित हैं. वन विभाग की टीम ने लेपर्ड को पकड़ने के लिए पिंजरा लगाया है. साथ ही क्षेत्र में उसकी गतिविधियों पर नजर रखी जा रही है. वन विभाग की टीम लेपर्ड की मौजूदगी और आवाजाही से जुड़े सुराग भी जुटा रही है.