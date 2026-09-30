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खेत में काम कर रही वृद्ध महिला के गले पर लेपर्ड ने मारा झपट्टा, मौके पर मौत

परिजनों से जानकारी लेती पुलिस ( ETV Bharat Dungarpur )

डूंगरपुर: जिले के चितरी थाना क्षेत्र के मोदरा छोटा गांव में खेत पर घास लेने गई एक बुजुर्ग महिला पर लेपर्ड ने हमला कर दिया. हमले में महिला की मौके पर ही मौत हो गई. घटना के बाद गांव और आसपास के क्षेत्र में दहशत का माहौल है. सूचना मिलते ही पुलिस और वन विभाग की टीमें मौके पर पहुंची. वन विभाग ने लेपर्ड को पकड़ने के लिए क्षेत्र में पिंजरा लगाया है और उसकी गतिविधियों पर निगरानी शुरू कर दी है.