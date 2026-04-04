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धमतरी में खेत के बीच बुजुर्ग महिला की मौत, नहर में खून से लथपथ मिली लाश

धमतरी में एक बुजुर्ग महिला की लाश मिलने से सनसनी फैल गई. जंगली जानवर में मौत की आशंका जताई जा रही है.

Dhamtari Crime News
धमतरी में बुजुर्ग महिला की मिली लाश (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : April 4, 2026 at 5:59 PM IST

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धमतरी: छत्तीसगढ़ के वनांचल जिले धमतरी में एक महिला की बुजुर्ग की महिला की संदिग्ध स्थिति में लाश मिली है. परिवार वालों की जानकारी के मुताबिक महिला एक दिन पहले अपने खेत की रखवाली के लिए घर से निकली थी. उसके बाद वह वापस नहीं लौटी. अगले दिन सुबह खेत के पास नहर की नाली में महिला की लाश मिली. महिला का शव खून से लथपथ था.

मगरलोड इलाके की घटना

पूरी घटना धमतरी के मगरलोड इलाके की है. यहां के गाव झाझरकेरा की रहने वाली जमुना बाई साहू शुक्रवार को अपने खेत में घूमने गई थी और उसके बाद वह वापस नहीं लौटी. महिला के देर रात तक घर नहीं लौटने पर परिजनों ने उसकी तलाश तेज की. उसके बाद भी महिला का पता नहीं चल सका. शनिवार 4 अप्रैल को सुबह ग्रामीणों ने महिला की लाश खेत में देखी. उसके बाद पुलिस को सूचना दी गई.

पुलिस ने जांच की शुरू

सूचना मिलते ही मगरलोड थाना प्रभारी प्रमोद अमलतास अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे. इसके बाद स्पेशल टीम और वन विभाग के अधिकारी भी घटनास्थल पर पहुंचकर जांच में जुट गए. शुरुआती जांच में आशंका जताई जा रही है कि महिला पर किसी जंगली जानवर ने हमला किया हो, क्योंकि खेत के आसपास जंगल क्षेत्र स्थित है.

पहली नजर में यह मामला जंगली जानवर के हमले का प्रतीत हो रहा है, हालांकि मौत के वास्तविक कारणों का खुलासा पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही हो सकेगा-प्रमोद अमलतास, थाना प्रभारी, मगरलोड, धमतरी

पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पंचनामा कार्रवाई के बाद पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. फिलहाल पुलिस और वन विभाग की संयुक्त टीम हर एंगल से मामले की जांच कर रही है. इस घटना के बाद मगरलोड इलाके में डर का माहौल है. गांव वालों ने वन विभाग से इलाके में गश्त बढ़ाने की मांग की है.

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