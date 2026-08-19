अमेठी में आफत बनी बारिश, कच्चा मकान गिरने से बुजुर्ग महिला की मौत
बारिश के कारण मकान गिरने से 66 वर्षिय फूलकली यादव की मौत हो गई.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : August 19, 2026 at 3:38 PM IST
अमेठी: जनपद में लगातार हो रही बारिश से बुधवार तड़के एक कच्चा मकान अचानक भरभरा कर ढह गया. हादसे के समय मकान में सो रही वृद्ध महिला की मलबे में दबकर मौत हो गई. घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने महिला के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया. वहीं बरेली के आंवला, मोतीपुरा गांव में बुधवार रात तीन बजे एक जर्जर मकान के गिरने से मलबे में दब कर एक भैंस की मौत हो गई, जबकि तीन भैंस गंभीर रूप से घायल हो गए.
अमेठी प्रभारी निरीक्षक शिवाकांत तिवारी के अनुसार, अमेठी कोतवाली क्षेत्र के पुरवा गंगौली निवासी फूलकली यादव 66 वर्ष कच्चे मकान में सो रही थीं. तभी अचानक मकान की दीवार भरभरा कर गिर गई. जिसके मलबे में महिला दब गई. मकान गिरने की आवाज और महिला की चीख-पुकार सुनकर ग्रामीण मौके पर पहुंचे और मलबा हटाकर उन्हें बाहर निकाला, तब तक उनकी मौत हो चुकी थी.
मकान के नीचे चार बकरियां भी बंधी हुई थीं. हादसे में दो बकरियों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दो अन्य गंभीर रूप से घायल हैं. परिजनों ने घटना की जानकारी पुलिस को दी. सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया. घटना की जानकारी तहसील प्रशासन को भी दी गई है.
पूरे मामले में प्रभारी निरीक्षक अमेठी शिवाकांत तिवारी ने बताया कि शव को कब्जे में लेकर पीएम हेतु भेज कर मामले में विधिक कार्यवाही की जा रही है.
जर्जर मकान के मलबे में दबकर भैंस की मौत: बरेली के आंवला, मोतीपुरा गांव में बुधवार रात तीन बजे एक जर्जर मकान के गिरने से मलबे में दब कर एक भैंस की मौत हो गई, जबकि तीन भैंस गंभीर रूप से घायल हो गई. तेज आवाज सुनकर ग्रामीण मौके पर पहुंचे और कड़ी मशक्कत के बाद मलबा हटाकर पशुओं को बाहर निकाला, लेकिन तब तक एक भैंस की मौत हो चुकी थी.
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