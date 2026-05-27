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कानों से कम सुनती थी महिला, रेलवे ट्रैक पार करते समय ट्रेन की चपेट में आने से मौत

भरतपुरः जिले के बयाना-हिंडौन रेल मार्ग पर बुधवार सुबह एक हादसे में दूध लेकर घर लौट रही बुजुर्ग महिला की ट्रेन की चपेट में आने से मौत हो गई. बुजुर्ग महिला कानों से कम सुनती थी, संभवतः ट्रैक पार करते समय ट्रेन की आवाज और हॉर्न नहीं सुन पाई. हादसा गऊघाट शेरगढ़ के पास उस समय हुआ, जब महिला रेलवे ट्रैक पार कर रही थी. घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई और बड़ी संख्या में ग्रामीण मौके पर एकत्र हो गए. सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर बयाना अस्पताल पहुंचाया. पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया.

टाउन चौकी इंचार्ज निर्भय सिंह गुर्जर ने बताया कि मृतका की पहचान बयाना कस्बे के लाल दरवाजा निवासी 80 वर्षीय पूरनदेई पत्नी बृजमोहन जाटव के रूप में हुई है. पूरनदेई रोजाना की तरह बुधवार सुबह दूध लेने के लिए पास के गांव शेरगढ़ गई थीं. दूध लेकर वापस लौटते समय सुबह करीब 8:30 बजे वह गऊघाट शेरगढ़ के पास रेलवे लाइन पार कर रही थीं. इसी दौरान हिंडौन की ओर जा रही एक एक्सप्रेस ट्रेन वहां से गुजर रही थी और महिला उसकी चपेट में आ गई. हादसे में महिला की मौके पर ही मौत हो गई.

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