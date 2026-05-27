कानों से कम सुनती थी महिला, रेलवे ट्रैक पार करते समय ट्रेन की चपेट में आने से मौत
घटना के बाद परिवार में कोहराम मच गया. पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया.
Published : May 27, 2026 at 1:53 PM IST
भरतपुरः जिले के बयाना-हिंडौन रेल मार्ग पर बुधवार सुबह एक हादसे में दूध लेकर घर लौट रही बुजुर्ग महिला की ट्रेन की चपेट में आने से मौत हो गई. बुजुर्ग महिला कानों से कम सुनती थी, संभवतः ट्रैक पार करते समय ट्रेन की आवाज और हॉर्न नहीं सुन पाई. हादसा गऊघाट शेरगढ़ के पास उस समय हुआ, जब महिला रेलवे ट्रैक पार कर रही थी. घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई और बड़ी संख्या में ग्रामीण मौके पर एकत्र हो गए. सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर बयाना अस्पताल पहुंचाया. पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया.
टाउन चौकी इंचार्ज निर्भय सिंह गुर्जर ने बताया कि मृतका की पहचान बयाना कस्बे के लाल दरवाजा निवासी 80 वर्षीय पूरनदेई पत्नी बृजमोहन जाटव के रूप में हुई है. पूरनदेई रोजाना की तरह बुधवार सुबह दूध लेने के लिए पास के गांव शेरगढ़ गई थीं. दूध लेकर वापस लौटते समय सुबह करीब 8:30 बजे वह गऊघाट शेरगढ़ के पास रेलवे लाइन पार कर रही थीं. इसी दौरान हिंडौन की ओर जा रही एक एक्सप्रेस ट्रेन वहां से गुजर रही थी और महिला उसकी चपेट में आ गई. हादसे में महिला की मौके पर ही मौत हो गई.
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पुलिस को दी सूचनाः हादसे की सूचना मिलते ही आसपास के लोग मौके पर पहुंचे. ग्रामीणों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी. पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घटनास्थल का जायजा लिया और शव को कब्जे में लेकर अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया. बाद में चिकित्सकों के बोर्ड से पोस्टमार्टम कराया गया.
कम सुनाई देता थाः परिजनों ने बताया कि पूरनदेई कानों से कम सुनती थीं. आशंका जताई जा रही है कि रेलवे ट्रैक पार करते समय उन्हें ट्रेन के हॉर्न की आवाज सुनाई नहीं दी, जिसके कारण वह ट्रेन की चपेट में आ गईं. परिवार के लोगों ने बताया कि वह पिछले कई वर्षों से रोजाना गांव जाकर दूध लाने का काम करती थीं. घटना के बाद परिवार में कोहराम मच गया. परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल था. पोस्टमार्टम के दौरान अस्पताल परिसर में समाज के लोग बड़ी संख्या में मौजूद रहे. पुलिस ने मामले में मर्ग दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.