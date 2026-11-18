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सरकारी बिल्डिंग की जर्जर दीवार गिरी, कचरा डालने गई महिला की दबने से मौत

दीवार का मलबा ( ETV Bharat Bhilwara )

भीलवाड़ा: शहर में सरकारी बिल्डिंग की जर्जर दीवार गिरने से कचरा डालने गई महिला की दबने से मौत हो गई. हादसा सुभाषनगर थाना क्षेत्र के निकट ग्रामीण हाट बाजार में हुआ. मृतक संजय कॉलोनी की निवासी थीं. लोगों ने मलबे से निकालकर अस्पताल पहुंचाया. वहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. परिजनों और समाज के लोगों ने मुआवजे की मांग को लेकर प्रदर्शन किया.

सुभाषनगर थाना प्रभारी कैलाश कुमार विश्नोई ने कहा कि थाना क्षेत्र की संजय कॉलोनी निवासी 60 वर्षीय महिला धापू माली बुधवार सुबह कचरा डालने के लिए सुभाष नगर थाने के निकट कचरा संग्रहण केंद्र के पास गई थीं. इसी दौरान वहां पास ही ग्रामीण हाट बाजार की जर्जर दीवार अचानक भरभराकर गिर गई, जिससे महिला मलबे में दब गई. उसे तत्काल लोगों ने बाहर निकालकर महात्मा गांधी अस्पताल में भर्ती करवाया. उस दौरान डॉक्टरों ने जांच के बाद मृतक घोषित कर दिया. पुलिस ने परिजनों की रिपोर्ट पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. थाना प्रभारी ने बताया कि मृतक परिवार को नियमानुसार सरकारी सहायता के तहत मुआवजा दिलाने का प्रयास किया जाएगा.