सरकारी बिल्डिंग की जर्जर दीवार गिरी, कचरा डालने गई महिला की दबने से मौत
वृद्धा घर से बाहर कचरा डालने गई थी, उसी समय पुरानी दीवार भरभराकर गिर गई.
Published : November 18, 2026 at 1:47 PM IST
भीलवाड़ा: शहर में सरकारी बिल्डिंग की जर्जर दीवार गिरने से कचरा डालने गई महिला की दबने से मौत हो गई. हादसा सुभाषनगर थाना क्षेत्र के निकट ग्रामीण हाट बाजार में हुआ. मृतक संजय कॉलोनी की निवासी थीं. लोगों ने मलबे से निकालकर अस्पताल पहुंचाया. वहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. परिजनों और समाज के लोगों ने मुआवजे की मांग को लेकर प्रदर्शन किया.
सुभाषनगर थाना प्रभारी कैलाश कुमार विश्नोई ने कहा कि थाना क्षेत्र की संजय कॉलोनी निवासी 60 वर्षीय महिला धापू माली बुधवार सुबह कचरा डालने के लिए सुभाष नगर थाने के निकट कचरा संग्रहण केंद्र के पास गई थीं. इसी दौरान वहां पास ही ग्रामीण हाट बाजार की जर्जर दीवार अचानक भरभराकर गिर गई, जिससे महिला मलबे में दब गई. उसे तत्काल लोगों ने बाहर निकालकर महात्मा गांधी अस्पताल में भर्ती करवाया. उस दौरान डॉक्टरों ने जांच के बाद मृतक घोषित कर दिया. पुलिस ने परिजनों की रिपोर्ट पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. थाना प्रभारी ने बताया कि मृतक परिवार को नियमानुसार सरकारी सहायता के तहत मुआवजा दिलाने का प्रयास किया जाएगा.
क्षेत्रवासियों ने प्रशासन पर लगाया आरोप: क्षेत्रवासियों ने प्रशासन पर आरोप लगाते हुए कहा कि काफी समय से ग्रामीण हाट बाजार की दीवार जर्जर थी. इसकी कई बार शिकायत की थी, लेकिन इस क्षतिग्रस्त दीवार को नहीं हटाया. इसके चलते हादसा हुआ. लोगों का आरोप था कि समय रहते क्षतिग्रस्त दीवार को हटा दिया जाता तो आज यह हादसा नहीं होता और धापू माली की जान बच सकती थी.
परिजन व समाज के लोग कर रहे हैं मुआवजे की मांग: हादसे के बाद मृतक महिला के समाज के लोग महात्मा गांधी अस्पताल की मोर्चरी पहुंचे और उन्होंने पुलिस एवं प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन कर उचित मुआवजे की मांग की. इस पर पुलिस के आश्वासन के बाद मामला शांत हुआ.
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