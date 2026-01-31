ETV Bharat / state

कवर्धा में बुजुर्ग महिला की खून से लथपथ मिली लाश, लोगों के उड़े होश

कवर्धा में बुजुर्ग महिला की लाश मिलने से हड़कंप मच गया है. पुलिस की जांच जारी है.

कवर्धा एसपी ऑफिस
ETV Bharat Chhattisgarh Team

January 31, 2026

कवर्धा: कवर्धा के चारभाठा इलाके में एक बुजुर्ग महिला की खून से लथपथ लाश मिली है. पूरी घटना खैरझिटी खुर्द गांव की है. बुजुर्ग महिला की लाश उसके ही घर के बाथरूम से बरामद हुई, घटना के वक्त घर पर कोई नहीं था, मृतिका के रिश्तेदारों ने पुलिस को सूचना दी जिसके बाद चारभाटा पुलिस मौके पर पहुंची. पुलिस की टीम ने शव को अपने कब्जे में लिया और पंचनामा कर पोस्टमार्टम के लिए रवाना किया गया है.

कवर्धा पुलिस ने जांच की शुरू

बुजुर्ग महिला के शव को अपने कब्जे में लेने के बाद कवर्धा पुलिस ने जांच शुरू कर दी है. पुलिस आस पास के लोगों से पूछताछ कर रही है. शुरुआती जानकारी में पुलिस को पता चला है कि महिला घर पर अकेली थी. उस वक्त उसके साथ कोई नहीं था.

शुक्रवार तक ठीक थी महिला

पुलिस के मुताबिक बुजुर्ग महिला दुखिया बाई वर्मा घर पर अकेले रहती थी. उसके तीन बेटे हैं जोकि जिले से बहार काम करते हैं, बुजुर्ग महिला दुखिया बाई शुक्रवार को खेत पार्टनर के साथ फसल के लिए दवा लेने कवर्धा गई हुई थी. वापस आने के बाद बुजुर्ग अपने घर चली गई, सुबह जब खेत पार्टनर बुजुर्ग से दवा मांगने घर पहुंचा तो बुजुर्ग ने दरवाजा नहीं खोला, काफी चिल्लाने पर अंदर से कोई आवाज नहीं आई, देखते ही देखते भीड़ इकट्ठा हो गया, फिर पुलिस को सूचना दी गई.

बाथरुम में पड़ा था महिला का शव

पुलिस पड़ोसी के घर से कूदकर मकान में दाखिल हुई और दरवाजा खोला गया.बुजुर्ग महिला मृत अवस्था में बाथरूम में पड़ी हुई थी. बुजुर्ग के सिर पर गंभीर चोट के निशान और खून के छींटे मिले है. पहली नजर में पुलिस को यह घटना हादसे जैसी लग रही है.पुलिस मान रही है कि बुजुर्ग रात में बाथरूम के लिए यहां आई होगी और पैर फिसलकर गिरी होगी और चोट लगने से मौत हो गई. पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद इस घटना का असल में खुलासा हो सकेगा.

प्रारंभिक जांच में यह दुर्घटना प्रतीत होती है. बाथरूम में फिसलने के कारण महिला के सिर में गहरी चोट आई थी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई. पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर मौके पर पंचनामा कार्रवाई की और केस कायम कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया.पोस्टमार्टम की प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया है. पुलिस केस की जांच कर रही है- संतोष ठाकुर, चारभाटा चौकी प्रभारी

बुजुर्ग महिला की मौत से परिवार में मातम

इस दुखद घटना ने बुजुर्ग महिला के परिवार में लोग सदमे में है. घटना के बाद से परिवार का रो-रोकर बुरा हाल है. बुजुर्ग महिला की अचानक मौत से पूरे गांव में शोक का माहौल व्याप्त है. फिलहाल पुलिस शव का पोस्टमार्टम कर परिजनों को सौंप दिया है मामले में पूछताछ कर रही है.

