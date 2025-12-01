ETV Bharat / state

शिमला में कार एक्सीडेंट में बुजुर्ग महिला की मौके पर मौत, 4 लोग घायल

शिमला: हिमाचल प्रदेश में सड़क हादसे के मामले बढ़ते ही जा रहे हैं. आज भी शिमला में एक कार हादसे में एक बुजुर्ग महिला की मौके पर ही मौत हो गई. वहीं, कार सवार 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए. ये सभी पारिवारिक सदस्य हैं.

घटना की जानकारी एसपी शिमला संजीव गांधी ने दी. शिमला एसपी ने बताया, 'आज एक गाड़ी एक सड़क से दूसरे सड़क पर जा गिरी, जिसमें एक महिला की मौत हो गई है. जबकि चार लोग घायल हो गए. पुलिस मामले की जांच कर रही है'.

शिमला पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, सोमवार को शिमला में एक सड़क हादसा हुआ, जिसमें कार एक सड़क से लुढ़ककर दूसरी सड़क पर जा गिरी. इस हादसे में 88 वर्षीय बुजुर्ग महिला की मौत हो गई. जबकि चार लोग गंभीर रूप से घायल हो गए. सभी घायलों को उपचार के लिए आईजीएमसी अस्पताल शिमला ले जाया गया. कार सवार सभी लोग पारिवारिक सदस्य हैं. गाड़ी गिरने की आवाज सुनते ही स्थानीय लोग और पुलिस मौके पर पहुंची और तुरंत राहत एवं बचाव कार्य शुरू कर दी. स्थानीय लोगों की मदद से पुलिस ने सभी घायलों को अस्पताल पहुंचाया.