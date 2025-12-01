शिमला में कार एक्सीडेंट में बुजुर्ग महिला की मौके पर मौत, 4 लोग घायल
शिमला के ढली में एक कार सड़क से लुढकर दूसरी सड़क पर जा गिरी.
शिमला: हिमाचल प्रदेश में सड़क हादसे के मामले बढ़ते ही जा रहे हैं. आज भी शिमला में एक कार हादसे में एक बुजुर्ग महिला की मौके पर ही मौत हो गई. वहीं, कार सवार 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए. ये सभी पारिवारिक सदस्य हैं.
घटना की जानकारी एसपी शिमला संजीव गांधी ने दी. शिमला एसपी ने बताया, 'आज एक गाड़ी एक सड़क से दूसरे सड़क पर जा गिरी, जिसमें एक महिला की मौत हो गई है. जबकि चार लोग घायल हो गए. पुलिस मामले की जांच कर रही है'.
शिमला पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, सोमवार को शिमला में एक सड़क हादसा हुआ, जिसमें कार एक सड़क से लुढ़ककर दूसरी सड़क पर जा गिरी. इस हादसे में 88 वर्षीय बुजुर्ग महिला की मौत हो गई. जबकि चार लोग गंभीर रूप से घायल हो गए. सभी घायलों को उपचार के लिए आईजीएमसी अस्पताल शिमला ले जाया गया. कार सवार सभी लोग पारिवारिक सदस्य हैं. गाड़ी गिरने की आवाज सुनते ही स्थानीय लोग और पुलिस मौके पर पहुंची और तुरंत राहत एवं बचाव कार्य शुरू कर दी. स्थानीय लोगों की मदद से पुलिस ने सभी घायलों को अस्पताल पहुंचाया.
यह हादसा ढली थाना क्षेत्र में हुआ. घटना मशोबरा बाइफरकेशन से लगभग 100 मीटर आगे कुफरी की ओर जाने वाली सड़क पर हुई. पुलिस के अनुसार कार बेकाबू होकर सड़क से नीचे लुढ़कती हुई नीचे वाली मशोबरा रोड पर जा गिरी. कार में कुल पांच लोग सवार थे, जो सभी आपस में रिश्तेदार हैं.
हादसे की जानकारी मिलते ही ढली पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण किया और मामला दर्ज कर हादसे के कारणों की जांच शुरू कर दी है. मृतक का पोस्टमार्टम करवाया जा रहा है. इस हादसे में मतृक महिला की पहचान केएल. बेक्टा (88 वर्षीय) के रूप में हुई है. जबकि अन्य चार लोग, जिनमें कार चालक भी शामिल है. वे सभी घायल हो गए, जिनका आईजीएमसी अस्पताल में इलाज चल रहा है. ये सभी अप्पर शिमला क्षेत्र के निवासी हैं.
