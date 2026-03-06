ETV Bharat / state

शराब के नशे में स्कोर्पियो को घर में घुसाया, बुजुर्ग महिला की मौत, हिरासत में ड्राइवर

पलामू में नशे में चला रहे स्कॉर्पियो को ड्राइवर ने घर में घुसा दिया. जिससे एक बुजुर्ग महिला की मौत हो गई है.

ACCIDENT IN PALAMU
बेकाबू वाहन घर में घुसी (ईटीवी भारत)
By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : March 6, 2026 at 10:02 AM IST

2 Min Read
रिपोर्ट: नीरक कुमार

पलामू: शराब के नशे में एक ड्राइवर ने स्कॉर्पियो को घर में घुसा दिया. इस घटना में एक बुजुर्ग महिला की मौत हो गई है, जबकि घर को भी नुकसान पहुंचा है. पुलिस ने पूरे मामले में कार्रवाई करते हुए स्कॉर्पियो के ड्राइवर को हिरासत में लिया है और मामले में आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है. घटना पलामू के तरहसी थाना क्षेत्र के बिसुनपुरा गांव की है.

कच्चे घर में अनियंत्रित स्कॉर्पियो घुसी (ईटीवी भारत)

इलाज के दौरान महिला की मौत

स्कॉर्पियो सवार लोग पलामू के सतबरवा थाना क्षेत्र के रहने वाले थे. सभी तरहसी के इलाके में जा रहे थे. इसी क्रम में स्कॉर्पियो अनियंत्रित होकर एक घर में घुस गई. इस दुर्घटना में घर के अंदर मौजूद 70 वर्षीय पाचो कुंअर नामक महिला गंभीर रूप से जख्मी हो गई थी. बुजुर्ग महिला को इलाज के लिए मेदिनीराय मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पीटल में भर्ती करवाया गया. जहां देर रात इलाज के क्रम में पाचो कुंअर की मौत हो गई.

हिरासत में स्कॉर्पियो ड्राइवर

तरहसी के थाना प्रभारी आनंद राम ने बताया कि स्कॉर्पियो घर में घुस गई थी. जिससे बुजुर्ग महिला की मौत हो गई है. ड्राइवर को हिरासत में लिया गया है और पूरे मामले में आगे की छानबीन और कार्रवाई की जा रही है. मृतक महिला के शव का पोस्टमार्टम करवाया जा रहा है. पुलिस ने स्कॉर्पियो को जब्त कर लिया है. बता दें कि बुजुर्ग महिला घर के अंदर सो रही थी. इसी क्रम में स्कॉर्पियो घुस गई थी. पाचो कुंअर का घर कच्चा है. घटना की जानकारी मिलने के बाद बड़ी संख्या में परिजन और ग्रामीण अस्पताल पहुंचे हैं.

