गढ़वा में हाथियों का तांडव! बकरी चराने गई बुजुर्ग महिला को हाथी ने कुचला

गढ़वा के चिनियां थाना क्षेत्र में एक जंगली हाथी ने सिदे गांव की रहने वाली 60 वर्षीय महिला की कुचलकर हत्या कर दी.

Elderly woman crushed to death
मृतक के परिजनों को मुआवजा राशि देते वन अधिकारी (Etv bharat)
By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : January 20, 2026 at 7:37 PM IST

गढ़वा: जिले के एक गांव में हाथियों के झुंड का तांडव देखने को मिला. झुंड ने गांव की एक 60 वर्षीय महिला को कुचलकर मौत के घाट उतार दिया, जिसके बाद से चिनियां क्षेत्र के जंगली इलाके में खौफ का माहौल है. लगातर क्षेत्र में घट रही घटना से ग्रामीणों में आक्रोश बना हुआ है.

महिला का जंगल में हुआ हाथी से सामना

जानकारी के अनुसार, जीरवा देवी अपने पड़ोस की एक किशोरी के साथ गांव से सटे जंगल में बकरी चराने गई थीं. देर शाम बकरी चराकर लौटने के दौरान अचानक जंगल में हाथी से सामना हो गया. हाथी ने जीरवा देवी पर हमला कर उन्हें बेरहमी से कुचल दिया, जिससे मौके पर ही उनकी मौत हो गई. घटना के बाद साथ गई किशोरी जान बचाकर जंगल से भागी और गांव पहुंचकर ग्रामीणों को घटना की सूचना दी.

बकरी चराने गई बुजुर्ग महिला को हाथी ने कुचलकर मारा (Etv bharat)

चिनियां क्षेत्र में डर और भय का माहौल

सूचना मिलते ही पूरे गांव में सनसनी फैल गई. घटना की खबर आग की तरह आसपास के इलाकों में फैल गई. मौके पर सीदे गांव, वन समिति अध्यक्ष ने तुरंत चिनियां वन विभाग को सूचना दी. सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम एवं हाथी दल रात में ही जंगल पहुंचे और शव को अपने कब्जे में लेकर देर रात चिनियां वन कार्यालय लाया गया. घटना के बाद पूरे चिनियां थाना क्षेत्र में डर और भय का माहौल है. मुखिया का कहना है कि हाथी लगातार जानमाल का नुकसान कर रहे हैं लेकिन उन्हें क्षेत्र से भगाने के लिए अब तक कोई ठोस और स्थायी पहल नहीं की गई है.

विधायक ने मुआवजा राशि पर उठाए सवाल

इधर विधायक सत्येंद्रनाथ तिवारी ने इस मामले पर चिंता व्यक्त की है. उन्होंने कहा कि विभाग ऐसा काम करे कि हाथी को रिहायशी इलाके में न जाना पड़े. आज तो विभाग एक जान के बदले चार लाख उसकी कीमत मुआवजा के रूप में लगा रहा है, जबकि 20 लाख मुआवजा होना चाहिए था. हालांकि घटना के बाद वन विभाग की टीम तुरंत पहुंची और पीड़ित परिवार को मुआवजा दिया लेकिन जंगली हाथियों के स्थायी समाधान पर सवाल जस का तस बना हुआ है, जबकि वन विभाग की ओर से मृतक के परिजनों को 50 हजार की नगद सहायता राशि दी गई है.

संपादक की पसंद

