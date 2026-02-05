ETV Bharat / state

चाईबासा में बुज़ुर्ग महिला की पीट-पीटकर हत्या, 12 घंटे बाद भी पुलिस के हाथ खाली

चाईबासा: जिले के टोंटो थाना क्षेत्र के हुसूपी गांव में अंधविश्वास ने एक बार फिर एक बुज़ुर्ग महिला की जान ले ली. डायन-बिसाही के आरोप में 57 वर्षीय महिला पवदनी सुरीन की भीड़ ने बेरहमी से पीट-पीटकर हत्या कर दी. यह घटना मंगलवार देर रात की बताई जा रही है, जिससे पूरे इलाके में दहशत फैल गई है.

मिली जानकारी के अनुसार, गांव के कुछ लोगों को संदेह था कि महिला जादू-टोना करती है और इसी कारण गांव में बीमारियां फैल रही हैं. इसी शक के आधार पर एक समूह ने उनके घर में घुसकर उन पर हमला कर दिया. लाठी-डंडों और धारदार हथियारों से उन्हें गंभीर रूप से घायल कर दिया गया.

हमले के दौरान महिला चीखती-चिल्लाती रही, लेकिन डर के कारण कोई भी उन्हें बचाने सामने नहीं आया. बाद में परिजनों और पड़ोसियों ने उन्हें अस्पताल ले जाने का प्रयास किया, लेकिन रास्ते में ही उनकी मौत हो गई. पोस्टमार्टम में उनके शरीर पर गंभीर चोटों के निशान पाए गए हैं.

घटना के 12 घंटे बीत जाने के बावजूद पुलिस ने अब तक कोई गिरफ्तारी नहीं की है. टोंटो थाना पुलिस जांच की बात कह रही है. इस हत्याकांड के बाद हुसूपी गांव में भय का माहौल है. कई परिवार अपने घरों में सहमे हुए हैं, खासकर बुज़ुर्ग महिलाएं, जिन्हें भी इसी तरह निशाना बनाए जाने का डर सता रहा है.