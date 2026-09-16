'साहब मुझे बचा लिजिए, खौलता पानी डाला है', बुजुर्ग महिला की पुलिस से गुहार, सिसकते हुए लगाया परिजनों पर प्रताड़ना का आरोप
सूरजपुर में बुजुर्ग महिला ने परिजनों पर खौलता पानी डालने का आरोप लगाया है.पुलिस ने महिला की शिकायत दर्ज की है.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : September 16, 2026 at 5:18 PM IST
सूरजपुर : 'साहब मुझे बचा लिजिए मैं अपनों की प्रताड़ना से परेशान हूं'..ये वाक्य 90 साल की उस बुजुर्ग महिला के हैं,जिसे अपनों से सम्मान और सेवा की चाहत थी.सेवा और सम्मान तो नहीं मिला लेकिन अपनों ने मारपीट के साथ उस पर खौलता पानी उड़ेल दिया. पिंजर बन चुके शरीर में जब गर्म पानी पड़ा तो कलेजा दर्द से चीख उठा. फिर भी हिम्मत ना हारते हुए बूढ़ी अम्मा न्याय की मांग करते हुए जिम्मेदारों की दहलीज पर जा पहुंची. बुजुर्ग को उम्मीद है कि अपनों ने तो उनकी एक ना सुनी लेकिन जो सबकी सुनते हैं,वो उनके दर्द को जरुर जानेंगे.
कहां का है मामला ?
बुजुर्ग महिला को प्रताड़ित करने का मामला प्रतापपुर थाना क्षेत्र के गणेशपुर का है.बुजुर्ग महिला की उम्र करीब 90 साल बताई जा रही है. आरोप है कि उसके परिजन उसके साथ दुर्व्यवहार और मारपीट करते हैं.हद तो तब हो गई जब वाद विवाद में नाती के पत्नी ने उस पर खौलता पानी उड़ेल दिया. पानी से जलने के निशान बुजुर्ग महिला के शरीर पर दिख भी रहे हैं. महिला ने अपने ऊपर हुई ज्यादती की शिकायत पुलिस से की है.पुलिस ने बयान दर्ज करने के बाद अपराध पंजीबद्ध किया है.इस मामले में पुलिस ने जांच के बाद उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया है.
घरेलू विवाद के दौरान बुजुर्ग महिला से साथ मारपीट की गई और उसके ऊपर गर्म पानी डालने की बात सामने आई है. शिकायत के आधार पर पुलिस ने संबंधित धाराओं में अपराध दर्ज कर लिया है.पूरे मामले की जांच की जा रही है.जांच के बाद उचित कार्यवाही की जाएगी - योगेश कुमार देवांगन,एएसपी
आप को बता दें कि बुजुर्ग महिला के आंख के पास चोट के निशान हैं. शरीर के कई हिस्सों पर गर्म पानी से झुलसने के घाव भी हैं. बुजुर्ग महिला ने अपनी नातिन बहू के खिलाफ कार्रवाई की मांग करते हुए न्याय की गुहार लगाई है.
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