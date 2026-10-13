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'बाबूजी हमसे न हो पाएगा': 5G के युग में मिली 2G वाली जिंदगी, पहाड़ युग में जी रहे गढ़वार वालों की कहानी

मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर: पीडीएस से मिलने वाला राशन गरीबों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है. गरीबी रेखा के नीचे जीवन गुजारने वाले परिवारों को जब यही पीडीएस का राशन किसी महीने नहीं मिलता है, तब उसके घर में एक वक्त का चूल्हा जलना भी मुश्किल हो जाता है. पेट की आग बुझाने और परिवार की भूख मिटाने के लिए परिवार का मुखिया कभी अफसर तो कभी सरपंच के दरवाजे पर दस्तक देता है. तमाम कोशिशों के बाद भी जब उसे राशन नहीं मिलता है तो व्यवस्था और अफसरों पर अपनी खीज उतारता है. कुछ ऐसा ही दर्द इन दिनों भरतपुर विकासखंड के ग्रामीण भी झेल रहे हैं.

ग्राम पंचायत गढ़वार और उसके आश्रित गांवों में मोबाइल नेटवर्क नहीं मिलने के चलते, ग्रामीणों को राशन नहीं मिल पा रहा है. गांव वाले बताते हैं कि थंब इंप्रेशन देने के लिए उनको पहाड़ पर चढ़ना पड़ता है. कई बार वहां पर मोबाइल नेटवर्क मिल जाता है, तो कई बार नहीं भी मिलता. गांव वाले बताते हैं फिंगर प्रिंट देने के लिए सैंकड़ों लोग पहाड़ की मुश्किल चढ़ाई चढ़ते हैं, लेकिन कुछ लोगों का ही थंब इंप्रेशन हो पाता है फिर नेटवर्क मिलना बंद हो जाता है.

बाबूजी हमसे न हो पाएगा (ETV Bharat)

गांव के बुजुर्ग कहते हैं कि इस उम्र में उनको राशन के लिए भटकना पड़ा रहा है, ये व्यवस्था के लिए शर्म की बात है. ग्रामीणों की शिकायत है कि लंबे वक्त से यहां पर मोबाइल नेटवर्क का सिग्नल नहीं मिलता है. कभी कभार सिग्नल मिल गया तो समझिए की ये आपकी खुशकिस्मती है.

पहाड़ पर चढ़कर खोजते है नेटवर्क (ETV Bharat)

150 मीटर ऊंचे पहाड़ पर मिलता नेटवर्क

राशन वितरण करने वालों का भी कहना है कि ई-पॉश मशीन पर फिंगरप्रिंट बायोमिट्रिक सत्यापन राशन देने के लिए जरुरी है. उनकी भी मजबूरी है कि वो इस प्रक्रिया को पूरा करें. वो बताते हैं कि वो खुद बायोमिट्रिक सत्यापन के लिए ग्रामीणों के साथ पहाड़ चढ़ने के मजबूर हैं. और तो और वो मोबाइल नेटवर्क कंपनी से भी इस बात की शिकायत कर चुके हैं, कि नेटवर्क की वजह से उनका काम बंद पड़ जाता है, गरीबों को राशन नहीं दे पाते हैं.

यहां फेल हो जाता है नेटवर्क (ETV Bharat)

5 गांव पर 450 राशन कार्ड

भरतपुर विकासखंड के ग्राम पंचायत गढ़वार के अंतर्गत गढ़वार सहित पटपरटोला, दर्रीटोला, चंदेला और मंटोलिया गांव आते हैं. इन गांवों में करीब 450 राशन कार्डधारी हैं, जिन्हें नेटवर्क की समस्या के कारण राशन वितरण के दौरान ऑनलाइन प्रक्रिया पूरी कराने में परेशानियों का सामना करना पड़ता है. ग्रामीणों के मुताबिक गांव में मोबाइल नेटवर्क नहीं मिलने के कारण ई-पॉश मशीन पर फिंगरप्रिंट का सत्यापन कराना मुश्किल हो जाता है. ऐसे में उन्हें नेटवर्क की तलाश में पहाड़ पर चढ़ना पड़ता है.

राशन के इंतजार में ग्रामीण (ETV Bharat)

कहानी गढ़वार गांव की

स्थानीय लोगों का कहना है कि पहाड़ पर पहुंचने के बाद भी प्रक्रिया तुरंत पूरी होने की गारंटी नहीं है. कई बार नेटवर्क कमजोर होने के कारण दोबारा प्रयास करना पड़ता है. ग्राम पंचायत गढ़वार की दूरी भरतपुर विकासखंड मुख्यालय से करीब 60 किलोमीटर दूर है, जबकि एमसीबी जिला मुख्यालय से इसकी दूरी लगभग 155 किलोमीटर है. आदिवासी बहुल और दुर्गम क्षेत्र होने के कारण यहां तक पहुंचना भी आसान नहीं है. ग्रामीणों का कहना है कि क्षेत्र में अधिकारियों की आवाजाही कम होने से उनकी समस्याओं के समाधान में भी परेशानी आती है.

ग्राम पटपरटोला (ETV Bharat)





तकलीफ बताते-बताते डबडबा गई बुजुर्ग की आंखें

गढ़वार पंचायत की बुजुर्ग महिला दुआसिया की परेशानी इस व्यवस्था की सबसे मार्मिक तस्वीर पेश करती है. उम्र के इस पड़ाव पर, जब उनके लिए सामान्य रूप से चलना-फिरना भी कठिन है, तब राशन पाने के लिए उन्हें पहाड़ चढ़ने की चिंता सताती है. दुआसिया बताती हैं कि गांव में नेटवर्क नहीं मिलने के कारण फिंगरप्रिंट लगाने के लिए पहाड़ पर जाना पड़ता है. जब लोग ज्यादा होते हैं तो वो उनकी मदद से पहाड़ पर चढ़ लेती है, लेकिन जब वो अकेली होती है तो उसे नीचे गिरने का डर सताता है. दुआसिया कहती हैं कि पेट की भूख और बच्चों की खाली थाली देखकर वो इस खतरे को उठाने के लिए तैयार हो जाती है. दुआसिया कहती हैं कि अगर अफसर ये दिक्कत दूर कर दें तो उनकी बाकी की जिंदगी आसानी से घर पर कटेगी. नहीं तो एक दिन वो हादसे का शिकार भी हो सकती है.

मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर (ETV Bharat)

अधिक उम्र होने के कारण अब मेरे लिए अकेले पहाड़ पर चढ़ना संभव नहीं है. अगर कोई सहारा देकर पहाड़ पर चढ़ा दे, तो वे किसी तरह वहां पहुंचकर फिंगरप्रिंट लगवा सकती हैं. मेरी परेशानी बस पहाड़ पर चढ़ने भर की नहीं है, अगर नेटवर्क मिल गया और काम हो गया तो फिर पहाड़ से नीचे उतरना भी किसी जोखिम से कम काम नहीं है. मैं अपनी बारी आने का इंतजार कर रही हूं, देखती हूं कि आज मेरा काम होता भी है या नहीं: दुआसिया, बुजुर्ग महिला

मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर (ETV Bharat)

गांव में मोबाइल नेटवर्क नहीं मिलने के कारण उन्हें फिंगरप्रिंट लगवाने के लिए पहाड़ पर चढ़कर पंचायत भवन तक आना पड़ता है. गांव में नेटवर्क नहीं मिलता, जबकि जंगल और पहाड़ी क्षेत्र में सिग्नल मिलने पर ही बायोमिट्रिक सत्यापन की प्रक्रिया पूरी हो पाती है. जब से राशन वितरण की ऑनलाइन व्यवस्था शुरू हुई है, तब से वे इस परेशानी का सामना कर रही हैं. राशन लेना जरूरी है, इसलिए मजबूरी में पहाड़ पर चढ़कर फिंगरप्रिंट लगवाना पड़ता है: रमर्जिया, स्थानीय महिला

बायोमिट्रिक सत्यापन की समस्या

ये तकलीफ सिर्फ रमर्जिया को ही नहीं है बल्कि उन तमाम महिलाओं को है, जो बायोमिट्रिक सत्यापन के लिए पहाड़ पर पहुंची हैं. महिलाओं का कहना है कि उनके मर्द तो काम पर गए हैं, ऐसे में उनकी मजबूरी है कि वो यहां आएं पर राशन लेने की प्रक्रिया को पूरी करें.

गांव में नेटवर्क नहीं मिलने के कारण फिंगरप्रिंट लगाने के लिए पहाड़ पर चढ़ना पड़ता है. ऑनलाइन राशन वितरण शुरू होने के बाद से हम ग्रामीणों को हर महीने इस परेशानी का सामना करना पड़ रहा है. पहाड़ पर चढ़ना हर किसी के लिए आसान नहीं है. खासकर हम जैसी बुजुर्गों के लिए यह बेहद कठिन है. राशन लेने के लिए हमें ये खतरा हर बार उठाना पड़ता है. हमारी मांग है कि इसकी कोई वैकल्पिक व्यवस्था की जाए, ताकि हमें ये जोखिम नहीं उठाना पड़े: सत्यवती, स्थानीय ग्रामीण महिला

कई बार लौटना पड़ता है निराश होकर

गढ़वार के रहने वाले बुजुर्ग जयकरण सिंह कहते हैं, ''नेटवर्क की समस्या के कारण उन्हें हर महीने राशन लेने के लिए पहाड़ पर चढ़ना पड़ता है. गांव में फिंगरप्रिंट नहीं लग पाने के कारण पहाड़ पर जाकर बायोमिट्रिक सत्यापन कराना पड़ता है. पिछले एक साल से इस समस्या का सामना कर रहे हैं. उम्र अधिक होने के कारण अब उनके लिए पहाड़ पर चढ़ना और उतरना आसान नहीं रह गया है. इसके बावजूद राशन पाने के लिए उन्हें मजबूरी में यह करना पड़ता है.''