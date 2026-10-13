'बाबूजी हमसे न हो पाएगा': 5G के युग में मिली 2G वाली जिंदगी, पहाड़ युग में जी रहे गढ़वार वालों की कहानी
पेट की आग बुझाने के लिए 70 साल की उम्र में हर महीने चढ़ते है 150 मीटर ऊंची पहाड़. रजनीश श्रीवास्तव की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : October 13, 2026 at 8:51 PM IST
मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर: पीडीएस से मिलने वाला राशन गरीबों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है. गरीबी रेखा के नीचे जीवन गुजारने वाले परिवारों को जब यही पीडीएस का राशन किसी महीने नहीं मिलता है, तब उसके घर में एक वक्त का चूल्हा जलना भी मुश्किल हो जाता है. पेट की आग बुझाने और परिवार की भूख मिटाने के लिए परिवार का मुखिया कभी अफसर तो कभी सरपंच के दरवाजे पर दस्तक देता है. तमाम कोशिशों के बाद भी जब उसे राशन नहीं मिलता है तो व्यवस्था और अफसरों पर अपनी खीज उतारता है. कुछ ऐसा ही दर्द इन दिनों भरतपुर विकासखंड के ग्रामीण भी झेल रहे हैं.
''बाबूजी इस उम्र में पहाड़ मत चढ़वाइए''
ग्राम पंचायत गढ़वार और उसके आश्रित गांवों में मोबाइल नेटवर्क नहीं मिलने के चलते, ग्रामीणों को राशन नहीं मिल पा रहा है. गांव वाले बताते हैं कि थंब इंप्रेशन देने के लिए उनको पहाड़ पर चढ़ना पड़ता है. कई बार वहां पर मोबाइल नेटवर्क मिल जाता है, तो कई बार नहीं भी मिलता. गांव वाले बताते हैं फिंगर प्रिंट देने के लिए सैंकड़ों लोग पहाड़ की मुश्किल चढ़ाई चढ़ते हैं, लेकिन कुछ लोगों का ही थंब इंप्रेशन हो पाता है फिर नेटवर्क मिलना बंद हो जाता है.
गांव के बुजुर्ग कहते हैं कि इस उम्र में उनको राशन के लिए भटकना पड़ा रहा है, ये व्यवस्था के लिए शर्म की बात है. ग्रामीणों की शिकायत है कि लंबे वक्त से यहां पर मोबाइल नेटवर्क का सिग्नल नहीं मिलता है. कभी कभार सिग्नल मिल गया तो समझिए की ये आपकी खुशकिस्मती है.
150 मीटर ऊंचे पहाड़ पर मिलता नेटवर्क
राशन वितरण करने वालों का भी कहना है कि ई-पॉश मशीन पर फिंगरप्रिंट बायोमिट्रिक सत्यापन राशन देने के लिए जरुरी है. उनकी भी मजबूरी है कि वो इस प्रक्रिया को पूरा करें. वो बताते हैं कि वो खुद बायोमिट्रिक सत्यापन के लिए ग्रामीणों के साथ पहाड़ चढ़ने के मजबूर हैं. और तो और वो मोबाइल नेटवर्क कंपनी से भी इस बात की शिकायत कर चुके हैं, कि नेटवर्क की वजह से उनका काम बंद पड़ जाता है, गरीबों को राशन नहीं दे पाते हैं.
5 गांव पर 450 राशन कार्ड
भरतपुर विकासखंड के ग्राम पंचायत गढ़वार के अंतर्गत गढ़वार सहित पटपरटोला, दर्रीटोला, चंदेला और मंटोलिया गांव आते हैं. इन गांवों में करीब 450 राशन कार्डधारी हैं, जिन्हें नेटवर्क की समस्या के कारण राशन वितरण के दौरान ऑनलाइन प्रक्रिया पूरी कराने में परेशानियों का सामना करना पड़ता है. ग्रामीणों के मुताबिक गांव में मोबाइल नेटवर्क नहीं मिलने के कारण ई-पॉश मशीन पर फिंगरप्रिंट का सत्यापन कराना मुश्किल हो जाता है. ऐसे में उन्हें नेटवर्क की तलाश में पहाड़ पर चढ़ना पड़ता है.
कहानी गढ़वार गांव की
स्थानीय लोगों का कहना है कि पहाड़ पर पहुंचने के बाद भी प्रक्रिया तुरंत पूरी होने की गारंटी नहीं है. कई बार नेटवर्क कमजोर होने के कारण दोबारा प्रयास करना पड़ता है. ग्राम पंचायत गढ़वार की दूरी भरतपुर विकासखंड मुख्यालय से करीब 60 किलोमीटर दूर है, जबकि एमसीबी जिला मुख्यालय से इसकी दूरी लगभग 155 किलोमीटर है. आदिवासी बहुल और दुर्गम क्षेत्र होने के कारण यहां तक पहुंचना भी आसान नहीं है. ग्रामीणों का कहना है कि क्षेत्र में अधिकारियों की आवाजाही कम होने से उनकी समस्याओं के समाधान में भी परेशानी आती है.
तकलीफ बताते-बताते डबडबा गई बुजुर्ग की आंखें
गढ़वार पंचायत की बुजुर्ग महिला दुआसिया की परेशानी इस व्यवस्था की सबसे मार्मिक तस्वीर पेश करती है. उम्र के इस पड़ाव पर, जब उनके लिए सामान्य रूप से चलना-फिरना भी कठिन है, तब राशन पाने के लिए उन्हें पहाड़ चढ़ने की चिंता सताती है. दुआसिया बताती हैं कि गांव में नेटवर्क नहीं मिलने के कारण फिंगरप्रिंट लगाने के लिए पहाड़ पर जाना पड़ता है. जब लोग ज्यादा होते हैं तो वो उनकी मदद से पहाड़ पर चढ़ लेती है, लेकिन जब वो अकेली होती है तो उसे नीचे गिरने का डर सताता है. दुआसिया कहती हैं कि पेट की भूख और बच्चों की खाली थाली देखकर वो इस खतरे को उठाने के लिए तैयार हो जाती है. दुआसिया कहती हैं कि अगर अफसर ये दिक्कत दूर कर दें तो उनकी बाकी की जिंदगी आसानी से घर पर कटेगी. नहीं तो एक दिन वो हादसे का शिकार भी हो सकती है.
अधिक उम्र होने के कारण अब मेरे लिए अकेले पहाड़ पर चढ़ना संभव नहीं है. अगर कोई सहारा देकर पहाड़ पर चढ़ा दे, तो वे किसी तरह वहां पहुंचकर फिंगरप्रिंट लगवा सकती हैं. मेरी परेशानी बस पहाड़ पर चढ़ने भर की नहीं है, अगर नेटवर्क मिल गया और काम हो गया तो फिर पहाड़ से नीचे उतरना भी किसी जोखिम से कम काम नहीं है. मैं अपनी बारी आने का इंतजार कर रही हूं, देखती हूं कि आज मेरा काम होता भी है या नहीं: दुआसिया, बुजुर्ग महिला
गांव में मोबाइल नेटवर्क नहीं मिलने के कारण उन्हें फिंगरप्रिंट लगवाने के लिए पहाड़ पर चढ़कर पंचायत भवन तक आना पड़ता है. गांव में नेटवर्क नहीं मिलता, जबकि जंगल और पहाड़ी क्षेत्र में सिग्नल मिलने पर ही बायोमिट्रिक सत्यापन की प्रक्रिया पूरी हो पाती है. जब से राशन वितरण की ऑनलाइन व्यवस्था शुरू हुई है, तब से वे इस परेशानी का सामना कर रही हैं. राशन लेना जरूरी है, इसलिए मजबूरी में पहाड़ पर चढ़कर फिंगरप्रिंट लगवाना पड़ता है: रमर्जिया, स्थानीय महिला
बायोमिट्रिक सत्यापन की समस्या
ये तकलीफ सिर्फ रमर्जिया को ही नहीं है बल्कि उन तमाम महिलाओं को है, जो बायोमिट्रिक सत्यापन के लिए पहाड़ पर पहुंची हैं. महिलाओं का कहना है कि उनके मर्द तो काम पर गए हैं, ऐसे में उनकी मजबूरी है कि वो यहां आएं पर राशन लेने की प्रक्रिया को पूरी करें.
गांव में नेटवर्क नहीं मिलने के कारण फिंगरप्रिंट लगाने के लिए पहाड़ पर चढ़ना पड़ता है. ऑनलाइन राशन वितरण शुरू होने के बाद से हम ग्रामीणों को हर महीने इस परेशानी का सामना करना पड़ रहा है. पहाड़ पर चढ़ना हर किसी के लिए आसान नहीं है. खासकर हम जैसी बुजुर्गों के लिए यह बेहद कठिन है. राशन लेने के लिए हमें ये खतरा हर बार उठाना पड़ता है. हमारी मांग है कि इसकी कोई वैकल्पिक व्यवस्था की जाए, ताकि हमें ये जोखिम नहीं उठाना पड़े: सत्यवती, स्थानीय ग्रामीण महिला
कई बार लौटना पड़ता है निराश होकर
गढ़वार के रहने वाले बुजुर्ग जयकरण सिंह कहते हैं, ''नेटवर्क की समस्या के कारण उन्हें हर महीने राशन लेने के लिए पहाड़ पर चढ़ना पड़ता है. गांव में फिंगरप्रिंट नहीं लग पाने के कारण पहाड़ पर जाकर बायोमिट्रिक सत्यापन कराना पड़ता है. पिछले एक साल से इस समस्या का सामना कर रहे हैं. उम्र अधिक होने के कारण अब उनके लिए पहाड़ पर चढ़ना और उतरना आसान नहीं रह गया है. इसके बावजूद राशन पाने के लिए उन्हें मजबूरी में यह करना पड़ता है.''
कई बार पहाड़ पर चढ़ने के बाद फिंगरप्रिंट लगता है, तब कहीं जाकर राशन मिलने की प्रक्रिया पूरी हो पाती है. संबंधित विभाग से हमारी मांग की है कि इस समस्या का जल्द समाधान किया जाए, ताकि बुजुर्गों को हर महीने इस तरह की परेशानी न झेलनी पड़े: जयकरण सिंह, निवासी गढ़वार गांव
कभी 1 दिन तो कभी 3 दिन का लगता है वक्त: ग्रामीण
गढ़वार निवासी रामप्रसाद सिंह कहते हैं, ''गांव में मोबाइल नेटवर्क नहीं मिलने के कारण ग्रामीणों को करीब 150 मीटर ऊंचे पहाड़ पर चढ़कर फिंगरप्रिंट लगवाना पड़ता है. ऑनलाइन राशन वितरण की व्यवस्था शुरू होने के बाद से ग्रामीण इस समस्या का सामना कर रहे हैं. कई बार बायोमिट्रिक सत्यापन के लिए 2 से 3 दिनों तक पहाड़ पर जाना पड़ता है. इसके बाद ही फिंगरप्रिंट लग पाता है.
कमजोर नेटवर्क के कारण बार-बार प्रयास करना पड़ता है, जिससे ग्रामीणों का समय और मेहनत दोनों बर्बाद होते हैं. राशन जैसी जरूरी सुविधा के लिए इतनी परेशानी उठाना उचित नहीं है. गांव में नेटवर्क की बेहतर व्यवस्था की जाए, ताकि ग्रामीणों को बार-बार पहाड़ पर चढ़ने के लिए मजबूर न होना पड़े: रामप्रसाद सिंह, निवासी, गढ़वार
100 में मुश्किल से 15 का होता है सत्यापन
ग्राम पंचायत गढ़वार के सरपंच एवं उचित मूल्य दुकान विक्रेता रामफल पंडो कहते हैं, ''पंचायत के 5 गांवों में करीब 450 राशन कार्डधारी हैं. नेटवर्क की समस्या के कारण राशन वितरण के दौरान ऑनलाइन प्रक्रिया पूरी कराने और ई-पॉश मशीन पर फिंगरप्रिंट का सत्यापन करने में काफी परेशानी होती है. गांव में मोबाइल नेटवर्क नहीं मिलने के कारण लोगों को पहाड़ों पर चढ़ना पड़ता है या नेटवर्क की तलाश में दूसरी जगह जाना पड़ता है. इससे सबसे ज्यादा परेशानी बुजुर्गों को होती है, जिन्हें पहाड़ चढ़ने और उतरने में काफी दिक्कत होती है.
खाद्य निरीक्षक और कलेक्टर से कर चुके शिकायत
सरपंच के अनुसार, कई बार नेटवर्क मिलने के बाद भी उसकी गति इतनी धीमी रहती है कि 100 लोगों के फिंगरप्रिंट लगाने पर मुश्किल से 15 लोगों की ही प्रक्रिया पूरी हो पाती है. ऐसी स्थिति में राशन वितरण का काम प्रभावित होता है, हितग्राहियों को इंतजार करना पड़ता है. रामफल पंडो बताते हैं कि समस्या को लेकर कई बार खाद्य निरीक्षक को बताया गया है. जिला स्तर पर कलेक्टर के समक्ष भी आवेदन देकर समाधान की मांग की गई है, लेकिन उनके अनुसार अब तक समस्या का स्थायी समाधान नहीं निकल पाया है.
वर्तमान में यहां पर जो मोबाइल नेटवर्क कंपनी काम कर रही है, उस कंपनी के लोगों को इस समस्या के बारे में बताया गया है. हमारे इलाके में उस कंपनी की मोबाइल टावर है लेकिन नेटवर्क नहीं मिल पाता. कभी इंटरनेट का काम पड़ता है तो हम नहीं कर पाते. हम चाहते हैं कि हमारे इलाके में 4G नेटवर्क की सुविधा बेहतर की जाए. नेटवर्क अच्छा मिलेगा तो हमें राशन के लिए भटकना नहीं पड़ेगा: रामफल पंडो, विक्रेता, उचित मूल्य की दुकान, ग्राम गढ़वार
खाद्य निरीक्षक बोले, मौके पर जाकर फिर करेंगे जांच
इस संबंध में खाद्य निरीक्षक प्रवीण मिश्रा ने ईटीवी भारत से कहा, ''ग्राम पंचायत गढ़वार क्षेत्र में सुविधा मुहैया कराने वाली कंपनी का नेटवर्क उपलब्ध है. पूर्व में वे मौके पर जाकर नेटवर्क की स्थिति का निरीक्षण कर चुके हैं और उस दौरान वहां नेटवर्क मिला था. ग्रामीणों की शिकायत को गंभीरता से लेते हुए वे अगले दिन दोबारा मौके पर जाकर जांच करेंगे और नेटवर्क की वास्तविक स्थिति का जायजा लेंगे.''
वैकल्पिक व्यवस्था किए जाने की मांग
गढ़वार पंचायत के ग्रामीणों की समस्या केवल मोबाइल नेटवर्क तक सीमित नहीं है. यह सरकारी योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने की व्यवस्था से जुड़ा सवाल भी है. जब राशन पाने के लिए बायोमिट्रिक सत्यापन जरूरी है, तो दुर्गम और नेटवर्क विहीन गांवों में इसकी वैकल्पिक व्यवस्था सुनिश्चित करना भी उतना ही जरूरी काम है.
पीडीएस सिस्टम से जुड़ी बड़ी बातें
सरकार का कहना है कि दूरस्थ वनांचलों से लेकर मैदानी क्षेत्रों तक सभी उचित मूल्य दुकानों में हितग्राहियों को निर्धारित मात्रा में खाद्यान्न की उपलब्धता सुनिश्चित करना शासन की सर्वाेच्च प्राथमिकता है. इसके लिए जिला एवं विकासखंड स्तर के अधिकारियों को उचित मूल्य दुकानों का अनिवार्य रूप से नियमित निरीक्षण किया जाता है. यह सुनिश्चित किया जाता है कि प्रत्येक माह राशन का वितरण सभी पात्र हितग्राहियों को निर्धारित समय-सीमा के भीतर ही हो. खाद्य विभाग के अनुसार, राशन वितरण प्रक्रिया में पारदर्शिता लाने के लिए डिजिटल मॉनिटरिंग और रिकॉर्ड संधारण की व्यवस्था को और अधिक मजबूत किया जा रहा है. सरकार ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वितरण व्यवस्था में किसी भी प्रकार की लापरवाही, अनियमितता पाए जाने पर संबंधितों के विरुद्ध तत्काल और कठोर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी.
छत्तीसगढ़ सरकार का पीडीएस सिस्टम गरीब एवं जरूरतमंद परिवारों के लिए खाद्यान्न वितरण प्रणाली को अधिक सुगम, विश्वसनीय और जनहितकारी बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास है. छत्तीसगढ़ सरकार के पीडीएस सिस्टम को देश के बेहतरीन पीडीएस सिस्टमों में गिना जाता है. इस व्यवस्था को शुरू करने का श्रेय पूर्व सीएम रमन सिंह को जाता है, जिन्हे आज भी चाउर वाले बाबा के नाम से भी जाना जाता है.
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