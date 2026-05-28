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दिल्ली में घर के अंदर मृत मिलीं बुजुर्ग ननद-भाभी, इलाके में मचा हड़कंप

जानकारी के मुताबिक इनमें से एक महिला तो पूरी तरह से बिस्तर पर थीं और वह खुद से उठ भी नहीं सकती थीं.

घर के अंदर मृत मिलीं बुजुर्ग महिलाएं
घर के अंदर मृत मिलीं बुजुर्ग महिलाएं (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : May 28, 2026 at 10:42 PM IST

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नई दिल्ली: दिल्ली के मध्य जिले अंतर्गत न्यू राजिंदर नगर इलाके से एक बेहद चौंकाने वाली घटना सामने आई है. यहां एक बंद मकान के भीतर दो बुजुर्ग महिलाओं के शव संदिग्ध परिस्थितियों में बरामद हुए. उनकी पहचान चंद्रकांता (उम्र करीब 80 वर्ष) और सरोज बाला (उम्र करीब 80 वर्ष) के रूप में की गई है. दोनों महिलाओं का रिश्ता ननद और भाभी का था और लंबे समय से इस घर में अकेले रह रही थीं.

सेंट्रल दिल्ली के डीसीपी रोहित राजवीर सिंह के मुताबिक, यह पूरी घटना गुरुवार सुबह प्रकाश में आई. घर के बाहरी हिस्से (पोर्च एरिया) की साफ-सफाई करने वाली एक घरेलू सहायिका (मेड) जब दो दिन की छुट्टी के बाद काम पर लौटी, तो उसे घर के भीतर से तेज और अजीब सी बदबू महसूस हुई. इसके अतिरिक्त घर के सभी दरवाजे अंदर से पूरी तरह लॉक थे. अनहोनी की आशंका को देखते हुए उसने तुरंत मामले की जानकारी स्थानीय पुलिस को दी.

सूचना मिलते ही दिल्ली पुलिस के जांच अधिकारी अपनी टीम के साथ तुरंत मौके पर पहुंचे. घर के मुख्य द्वार को तोड़कर जब पुलिस कर्मी भीतर दाखिल हुए, तो अंदर का नजारा विचलित करने वाला था. कमरे के भीतर दोनों बुजुर्ग महिलाएं मृत अवस्था में पड़ी हुई थीं. एक महिला का शव बिस्तर (बेड) पर था, जबकि दूसरी महिला का शव फर्श पर पड़ा हुआ था. अत्यधिक गर्मी के कारण शवों की स्थिति बिगड़ने लगी थी और उनसे दुर्गंध आ रही थी. दोनों की मौत करीब एक से दो दिन पहले ही हो चुकी थी, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से पड़ोसियों ने भी उन्हें बाहर नहीं देखा था. घटना की गंभीरता को देखते हुए तुरंत फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी (FSL) की टीम, क्राइम टीम और कैट्स एम्बुलेंस को मौके पर बुलाया गया. शुरुआती जांच के बाद दोनों महिलाओं को आधिकारिक रूप से मृत घोषित कर दिया गया.

अकेलेपन और बीमारी की मार: प्राथमिक जांच व पड़ोसियों से पुलिस को मिली जानकारी के मुताबिक दोनों बुजुर्ग महिलाएं काफी समय से अकेले जीवन यापन कर रही थीं. सरोज बाला अविवाहित थीं और अपनी भाभी चंद्रकांता के साथ इस एक मंजिला मकान में रहती थीं. बताया जा रहा है कि उनके परिवार के कुछ सदस्य पश्चिमी दिल्ली में रहते हैं. जांच में ये भी सामने आया कि चंद्रकांता पूरी तरह से बिस्तर पर थीं और वह खुद से उठ भी नहीं सकती थीं. वहीं सरोज बाला भी काफी कमजोर थीं और सहारा लेकर ही चल पाती थीं. शारीरिक रूप से असमर्थ होने के बावजूद सरोज ही अपनी भाभी चंद्रकांता की देखभाल करती थीं. इसके अतिरिक्त, चंद्रकांता अस्थमा (दमा) की मरीज थीं. कमरे की तलाशी के दौरान उनका इनहेलर उनके बिस्तर से काफी दूर पाया गया, जिससे यह कयास लगाए जा रहे हैं कि आपातकालीन स्थिति में वह इनहेलर तक नहीं पहुंच सकीं.

लूटपाट के कोई सबूत नहीं: दिल्ली पुलिस के अधिकारियों ने बताया कि इस एक मंजिला मकान में प्रवेश व निकास के लिए कुल चार रास्ते हैं. शुरुआती निरीक्षण के दौरान घर के अंदर किसी भी प्रकार की जबरन एंट्री (फोर्स्ड एंट्री), तोड़फोड़, सामान बिखरे होने या लूटपाट के कोई भी निशान नहीं मिले हैं. मृतक महिलाओं के शरीर पर भी किसी तरह के चोट या संघर्ष के निशान नहीं पाए गए हैं. प्रारंभिक जांच में किसी भी तरह के साजिश या हत्या की आशंका बेहद कम नजर आ रही है. संभवत: उम्र संबंधी गंभीर बीमारियों, अचानक तबियत बिगड़ने या मेडिकल जटिलताओं के कारण यह हादसा हुआ होगा.

पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार: पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए राम मनोहर लोहिया (RML) अस्पताल भेज दिया है. डीसीपी का कहना है कि इस मामले में हर संभावित एंगल से गहराई से जांच कर रहे हैं. मौत के वास्तविक कारणों का सटीक खुलासा पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही हो सकेगा, जिसके आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी.

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