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बालोतरा के मोकलसर में दर्दनाक घटना, झोपड़े में आग से दिव्यांग बुजुर्ग की मौत

बालोतरा: जिले के सिवाना थाना क्षेत्र के मोकलसर गांव में बुधवार दोपहर झोपड़े में भीषण आग लग गई. आग देखते ही देखते विकराल हो गई और उसमें रह रहे बुजुर्ग की जिंदा जलने से मौत हो गई. आग की सूचना मिलने पर ग्रामीण मौके पर पहुंचे और टैंकरों की मदद से आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक वृद्ध एवं झोपड़े में रखा सामान पूरी तरह जलकर राख हो चुका था.

सिवाना थानाधिकारी चंद्रसिंह ने बताया कि मोकलसर गांव में बुधवार दोपहर करीब 12:30 बजे झोपड़े में अचानक आग लगने से गोविंदराम (65) की मौके पर ही मौत हो गई. पुलिस ने शव सिवाना उप जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया. आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया है. पुलिस ने घटना की जांच शुरू कर दी. आग किन परिस्थितियों में लगी, इसका कारण जांच पूरी होने के बाद ही सामने आ सकेगा.

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दिव्यांग थे वृद्ध: पुलिस के अनुसार, आग लगने के समय झोपड़े में मृतक गोविंदराम अकेले थे. बताया गया कि गोविंदराम दिव्यांग थे और घटना के समय परिवार का कोई अन्य सदस्य मौजूद नहीं था. आग की लपटें तेज होने के बाद ग्रामीणों को घटना का पता चला. ग्रामीणों ने मौके पर पहुंच कर अपने स्तर पर पानी के टैंकरों से आग बुझाने का प्रयास किया. काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया, लेकिन तब तक वृद्ध की मौत हो चुकी थी.