रांची में बुजुर्ग से लाखों की साइबर ठगी, बैंक का फर्जी ऐप डाउनलोड कराकर किया फ्रॉड
रांची में एक बुजुर्ग के साथ साइबर ठगी की घटना हुई है. प्रशांत कुमार की रिपोर्ट.
Published : September 13, 2026 at 12:39 AM IST
रांचीः साइबर अपराधियों ने बैंक ऑफ इंडिया का फर्जी ऐप और बैंक का लोगो इस्तेमाल करके एक 70 वर्षीय व्यक्ति को झांसे में लिया. साथ ही उसके बैंक खाते से करीब 4.90 लाख रुपये की निकासी कर ली. इस मामले में रांची साइबर क्राइम थाना में छह नामजद आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है.
क्या है पूरा मामला
इस मामले को लेकर 70 वर्षीय बुजुर्ग कवल किशोर प्रसाद ने साइबर थाना में एफआईआर दर्ज करवाई है. शिकायतकर्ता का बैंक ऑफ इंडिया की रांची स्थित रातू रोड शाखा में खाता है. प्राथमिकी में बताया गया है कि उनके खाते से साइबर अपराध के माध्यम से 4,90,000 रुपये की निकासी कर ली गई. इस मामले में भारतीय न्याय संहिता की धारा 318(4), 319(2), 336(3), 338 और 340(2) के साथ आईटी एक्ट की धारा 66(C) और 66(D) के तहत केस दर्ज किया गया है.
फेसबुक पर आया बैंक के फर्जी ऐप का नोटिफिकेशन
शिकायत के मुताबिक ठगी की शुरुआत सोशल मीडिया से हुई. 3 सितंबर को शिकायतकर्ता के मोबाइल पर बैंक ऑफ इंडिया से संबंधित एक फर्जी ऐप तैयार करने का नोटिफिकेशन आया. उन्हें लगा कि यह बैंक की ओर से भेजा गया संदेश है. नोटिफिकेशन में दिए गए विकल्प पर क्लिक करने के बाद ऐप में उनका नाम और अन्य जानकारी भरने की प्रक्रिया का निर्देश दिया गया. शिकायतकर्ता के अनुसार ऐप में बैंक ऑफ इंडिया का लोगो भी लगा हुआ था, जिससे उन्हें यह वास्तविक बैंक ऐप जैसा लगा. इसके बाद साइबर अपराधियों ने फोन कर उनसे बातचीत शुरू की.
वीडियो कॉल के जरिए भरोसे में लिया
एफआईआर में शिकायतकर्ता ने बताया है कि आरोपियों ने बातचीत के दौरान उन्हें अलग-अलग बातों में उलझाया और बैंकिंग प्रक्रिया से संबंधित जानकारी लेने की कोशिश की. एक आरोपी ने वीडियो कॉल पर बात की और खुद को बैंक से संबंधित व्यक्ति के तौर पर पेश किया. बातचीत के दौरान शिकायतकर्ता से मोबाइल में आए ऐप को लेकर प्रक्रिया पूरी करने को कहा गया.
आरोपियों ने यह भरोसा दिलाने की कोशिश की कि उनके खाते या बैंकिंग सुविधा से संबंधित प्रक्रिया पूरी की जा रही है. इसी दौरान उनसे बैंकिंग संबंधी जानकारी और मोबाइल पर आए संदेशों के बारे में जानकारी ली गई. इसके बाद साइबर अपराधियों ने खाते से रकम निकाल ली. शिकायतकर्ता के मुताबिक उन्हें जब ठगी का एहसास हुआ तो उन्होंने बैंक जाकर अपना खाता होल्ड कराया.
1930 पर की शिकायत
ठगी का पता चलने के बाद शिकायतकर्ता ने साइबर अपराध की हेल्पलाइन 1930 पर शिकायत की. एफआईआर में 1930 पर दर्ज शिकायत से संबंधित विवरण भी दर्ज है. इसके बाद रांची साइबर क्राइम थाना में प्राथमिकी दर्ज कर पुलिस ने जांच शुरू की. मामले के अनुसंधान की जिम्मेदारी इंस्पेक्टर आकाश कुमार सिंह को दी गई है.
छह लोगों को बनाया गया आरोपी
पुलिस ने शिकायत के आधार पर छह लोगों को आरोपी बनाया है. इनमें धन संगी, लालून हलवा, एमडी सदाम, सचिन कुमार वर्मा, सुशील कुमार रोहित और रोंकांतेज्जा शहाई के नाम शामिल हैं. एफआईआर में कुछ आरोपियों का पता अज्ञात दर्ज किया गया है.
अलग-अलग खातों में भेजी गई रकम
एफआईआर में ठगी की रकम से जुड़े बैंक खातों की जानकारी भी दी गई है. दस्तावेज में सचिन कुमार वर्मा, सुशील कुमार रोहित और रोहिकांत के नाम से जुड़े ईपीएफओ खातों का उल्लेख है. इसके अलावा तेजा शभत के खाते और अमेजन पे भुगतान से संबंधित विवरण भी दर्ज है. इससे पुलिस के सामने ठगी की रकम के लेन-देन और उसके संभावित नेटवर्क की जांच का रास्ता खुलता है.
फर्जी ऐप के जरिए ठगी का नया तरीका
इस मामले में अपराधियों ने सीधे बैंक अधिकारी बनकर फोन करने के बजाय बैंक के नाम और लोगो वाले फर्जी ऐप का इस्तेमाल कर भरोसा कायम कर ठगी को अंजाम दिया है. सोशल मीडिया पर भेजे गए लिंक या नोटिफिकेशन के जरिए पीड़ित को ऐप तक पहुंचाया गया. ऐप को वास्तविक बैंकिंग ऐप समझकर प्रक्रिया आगे बढ़ाने के बाद साइबर अपराधियों ने फोन और वीडियो कॉल के माध्यम से बातचीत की और खाते से पैसे गायब कर दिए.
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