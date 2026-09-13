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रांची में बुजुर्ग से लाखों की साइबर ठगी, बैंक का फर्जी ऐप डाउनलोड कराकर किया फ्रॉड

रांचीः साइबर अपराधियों ने बैंक ऑफ इंडिया का फर्जी ऐप और बैंक का लोगो इस्तेमाल करके एक 70 वर्षीय व्यक्ति को झांसे में लिया. साथ ही उसके बैंक खाते से करीब 4.90 लाख रुपये की निकासी कर ली. इस मामले में रांची साइबर क्राइम थाना में छह नामजद आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है.

क्या है पूरा मामला

इस मामले को लेकर 70 वर्षीय बुजुर्ग कवल किशोर प्रसाद ने साइबर थाना में एफआईआर दर्ज करवाई है. शिकायतकर्ता का बैंक ऑफ इंडिया की रांची स्थित रातू रोड शाखा में खाता है. प्राथमिकी में बताया गया है कि उनके खाते से साइबर अपराध के माध्यम से 4,90,000 रुपये की निकासी कर ली गई. इस मामले में भारतीय न्याय संहिता की धारा 318(4), 319(2), 336(3), 338 और 340(2) के साथ आईटी एक्ट की धारा 66(C) और 66(D) के तहत केस दर्ज किया गया है.

फेसबुक पर आया बैंक के फर्जी ऐप का नोटिफिकेशन

शिकायत के मुताबिक ठगी की शुरुआत सोशल मीडिया से हुई. 3 सितंबर को शिकायतकर्ता के मोबाइल पर बैंक ऑफ इंडिया से संबंधित एक फर्जी ऐप तैयार करने का नोटिफिकेशन आया. उन्हें लगा कि यह बैंक की ओर से भेजा गया संदेश है. नोटिफिकेशन में दिए गए विकल्प पर क्लिक करने के बाद ऐप में उनका नाम और अन्य जानकारी भरने की प्रक्रिया का निर्देश दिया गया. शिकायतकर्ता के अनुसार ऐप में बैंक ऑफ इंडिया का लोगो भी लगा हुआ था, जिससे उन्हें यह वास्तविक बैंक ऐप जैसा लगा. इसके बाद साइबर अपराधियों ने फोन कर उनसे बातचीत शुरू की.

वीडियो कॉल के जरिए भरोसे में लिया

एफआईआर में शिकायतकर्ता ने बताया है कि आरोपियों ने बातचीत के दौरान उन्हें अलग-अलग बातों में उलझाया और बैंकिंग प्रक्रिया से संबंधित जानकारी लेने की कोशिश की. एक आरोपी ने वीडियो कॉल पर बात की और खुद को बैंक से संबंधित व्यक्ति के तौर पर पेश किया. बातचीत के दौरान शिकायतकर्ता से मोबाइल में आए ऐप को लेकर प्रक्रिया पूरी करने को कहा गया.

आरोपियों ने यह भरोसा दिलाने की कोशिश की कि उनके खाते या बैंकिंग सुविधा से संबंधित प्रक्रिया पूरी की जा रही है. इसी दौरान उनसे बैंकिंग संबंधी जानकारी और मोबाइल पर आए संदेशों के बारे में जानकारी ली गई. इसके बाद साइबर अपराधियों ने खाते से रकम निकाल ली. शिकायतकर्ता के मुताबिक उन्हें जब ठगी का एहसास हुआ तो उन्होंने बैंक जाकर अपना खाता होल्ड कराया.

1930 पर की शिकायत

ठगी का पता चलने के बाद शिकायतकर्ता ने साइबर अपराध की हेल्पलाइन 1930 पर शिकायत की. एफआईआर में 1930 पर दर्ज शिकायत से संबंधित विवरण भी दर्ज है. इसके बाद रांची साइबर क्राइम थाना में प्राथमिकी दर्ज कर पुलिस ने जांच शुरू की. मामले के अनुसंधान की जिम्मेदारी इंस्पेक्टर आकाश कुमार सिंह को दी गई है.