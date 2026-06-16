गुमला में अलग-अलग मामले में एक वृद्ध और बच्चे की हत्या, एक आरोपी गिरफ्तार
गुमला में दो अलग अलग मामलों में एक बुजुर्ग और एक बच्चे की हत्या हुई है.
Published : June 16, 2026 at 7:08 PM IST
गुमलाः जिला में दो अलग-अलग मामले पर एक वृद्ध और बच्चे की हत्या कर दी गई. जिसके बाद दोनों के शव को सदर अस्पताल में मंगलवार को पुलिस ने पोस्टमार्टम करा परिजनों को सौंप दिया और मामले की छानबीन में जुट गया है.
पहली घटना घाघरा थाना क्षेत्र के चट्टी गांव की है. जहां एक वृद्ध व्यक्ति की लाठी डंडे से पीटकर हत्या कर दी गयी. हालांकि हत्यारे को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है. मृतक की पहचान धना उरांव के रूप में हुई. सूचना मिलने के बाद पुलिस ने मंगलवार को शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए गुमला सदर अस्पताल भेज दिया तथा आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया.
मृतक के नाती के अनुसार मंगलवार को धना उरांव शौच के लिए घर से निकले थे. इसी दौरान घर से कुछ दूरी पर घात लगाए बैठे गांव के ही छोटू उरांव ने उन पर मोटे डंडे से हमला कर दिया. सिर पर गंभीर चोट लगने से धना उरांव की घटनास्थल पर ही मौत हो गई. घटना को अंजाम देने के बाद भी आरोपी गांव में घूमता रहा.
सूचना पर घाघरा पुलिस दलबल के साथ मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू की. प्रारंभिक पूछताछ में आरोपी ने पुलिस को बताया कि यदि वह वृद्ध को नहीं मारता, तो वृद्ध उसे मार देता. इसी आशंका के कारण उसने हमला किया. पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है. हालांकि हत्या के पीछे की वास्तविक वजह अब तक स्पष्ट नहीं हो सकी है. पुलिस सभी पहलुओं की गहन जांच कर रही है.
वहीं दूसरी घटना रायडीह थाना क्षेत्र अंतर्गत कासीर जामटोली गांव की है. यहां एक सात वर्षीय मासूम बच्चे की अज्ञात अपराधी द्वारा बेरहमी से हत्या कर दी गई. मृतक की पहचान हेमंत कुमार सिंह के पुत्र नवीन कुमार सिंह (7 वर्ष) के रूप में हुई है. पुलिस ने इस संबंध में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.
प्राप्त जानकारी के अनुसार, सोमवार को नवीन के माता-पिता रोजाना की तरह खेत में काम करने गए थे. उस समय नवीन गांव के अन्य बच्चों के साथ घर के पास ही खेल रहा था. देर शाम सोमवार जब परिजन काम खत्म कर घर लौटे, तो नवीन वहां नहीं था. नवीन के घर पर न होने पर परिजनों ने काफी खोजबीन की.
इसी दौरान गांव के पास स्थित जंगल में नवीन का शव बरामद हुआ. बच्चे के सिर के दाहिनी ओर, गर्दन, कमर और दाहिने हाथ पर गहरे जख्म के निशान थे और सिर से खून बह रहा था. परिजनों के अनुसार, किसी अज्ञात व्यक्ति ने बच्चे की हत्या करने के बाद शव को छिपाने के उद्देश्य से जंगल में फेंक दिया था.
घटना के बाद परिजनों ने मंगलवार को रायडीह थाने में लिखित शिकायत दर्ज कराई. रायडीह पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए कांड संख्या 24/2026 के तहत भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 103(1) और 238 के अंतर्गत मामला पंजीकृत कर लिया है. इस सनसनीखेज मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस पुलिस मामले के हर पहलू की बारीकी से जांच कर रही है और जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार करने का दावा कर रही है। इस घटना के बाद से पूरे इलाके में शोक और आक्रोश का माहौल है.
वहीं दोनों मामलों पर एसडीपीओ सुरेश प्रसाद यादव ने कहा है कि सभी बिंदुओं पर बारीकी से जांच की जा रही है. घाघरा मामले का एक आरोपी गिरफ्तार हो गया है उससे पूछताछ की जा रही है जल्द ही मामले का उद्भेदन कर लिया जाएगा.
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