ETV Bharat / state

85 साल की उम्र में हिसार के बुजुर्ग मैदान में गाड़ रहे झंडे, राजस्थान से दर्जनों मेडल लेकर लौटे

मेडलिस्ट को किसान यूनियन ने किया सम्मानितः मेडल जीतने वाले में बलजीत पटवारी, जयवीर सिहाग, सतबीर पूनिया और अमर सिंह श्योराण शामिल हैं. भारतीय किसान यूनियन अंबावता, हरियाणा के प्रदेश अध्यक्ष दिलबाग हुड्डा के नेतृत्व में खिलाड़ियों को फूल-माला पहनाकर सम्मानित किया गया. इस दौरान इन बुजुर्ग खिलाड़ियों ने ऐसे दंड-बैठक लगाई जिसे लगाने में कई युवाओं के होश उड़ जाएंगे. दिलबाग हुड्डा ने कहा कि हिसार के खिलाड़ियों का खेलों में महत्वपूर्ण योगदान है. वे लगातार प्रतियोगिता में मेडल जीतते रहते हैं. उम्मीद है कि आने वाले समय में यहां के युवाओं के साथ-साथ बुजुर्ग नेशनल और इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन में आगे भी झंडा बुलंद करेंगे.

हिसारः देशां में देश हरियाणा, जित दूध-दही का खाणा. इसी दूध-दही के खाने की बदौलत हरियाणा के हिसार के खिलाड़ियों ने राजस्थान के अलवर में संपन्न राष्ट्रीय ओपन एथलेटिक्स प्रतियोगिता में मेडलों की झड़ी लगा दी. खिलाड़ियों ने 60-85 साल की उम्र में मेडल हासिल करके ना सिर्फ हरियाणा का नाम रोशन किया है, बल्कि अनुशासन के साथ खेल की मदद से बढ़ती उम्र में भी सेहत का संदेश दिया है.

85 प्लस आयु वर्ग में चार मेडलः राजस्थान के अलवर में प्रतियोगिता का आयोजन छह-सात फरवरी को किया गया था. अमर सिंह श्योराण ने 85 प्लस आयु वर्ग में चार मेडल हासिल किए हैं. 100 मीटर की दौड़ में गोल्ड मेडल, 200 मीटर की दौड़ में गोल्ड और लॉन्ग जंप और ट्रिपल जम्प में गोल्ड मेडल हासिल किए है. अमर सिंह श्योराण ने कहा कि मैं शुद्ध शाकाहारी, दूध-दही-लस्सी का सेवन करने के साथ-साथ नियमित प्रैक्टिस करता हूं.

70 प्लस उम्र में 6 गोल्ड मेडलः सतबीर पूनिया ने 70 प्लस आयु वर्ग में 800 मीटर की दौड़ में गोल्ड मेडल, 1500 मीटर की दौड़ में गोल्ड मेडल, तीन किलोमीटर वॉक दौड़ में गोल्ड और 5 किलोमीटर की दौड़ में गोल्ड मेडल हासिल किया है. साथ ही 4x100 मीटर रिले दौड़ और 4x400 मीटर रिले दौड़ में गोल्ड मेडल हासिल किए हैं.

बुजुर्ग खिलाड़ियों ने युवाओं को खेल से जुड़ने की अपील की : बलजीत पटवारी ने 70 प्लस आयु वर्ग में 4x100 मीटर रिले दौड़ में गोल्ड मेडल, 4x400 मीटर रिले दौड़, पांच किलो मीटर की दौड़ में ब्रॉन्ज मेडल हासिल करके हरियाणा प्रदेश का नाम रोशन किया है. जयबीर सिहाग ने 4x400 मीटर रिले दौड़ में गोल्ड, पांच किलोमीटर की दौड़ में ब्रॉन्ज और पांच किलोमीटर मैराथन में ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया है. सभी जीतने वाले खिलाड़ियों ने युवाओं से आह्वान किया कि नशे का सेवन न करें और खेल की ओर ध्यान दें.

बड़ी संख्या में खिलाड़ी और किसान नेता रहे मौजूदः सम्मान समारोह के दौरान खिलाड़ियों का स्वागत करने वालों में भारतीय किसान यूनियन, अंबावता के प्रदेश अध्यक्ष दिलबाग हुड्डा, जिला अध्यक्ष रविंद्र दहिया, जिला महासचिव रामबीर ढांडा, सूरज मल उपाध्यक्ष, सेवानिवृत डीपी बलजीत ढांडा, राम किशन बराला, सतबीर श्योराण, दलबीर हुड्डा, सतबीर मोर, श्याम लाल वाल्मीकि, सतबीर लोरा, बलवंत सिवाच, गजे सिंह श्योराण, बलबीर सिंह, मास्टर सेवा सिंह मुख्य रूप से मौजूद थे. यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष ऋषि पाल अंबावता ने सभी जीतने वाले खिलाड़ियों की बधाई दी है.