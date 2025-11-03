घना में सुरक्षा से खिलवाड़: उम्र पर रोक सिर्फ गाइडों के लिए, रिक्शा चालकों पर नहीं, उम्रदराज हाथों में पर्यटकों की सुरक्षा
नेचर गाइड की अधिकतम सेवा आयु 65 वर्ष तय की गई है. इस वर्ष 4 से 5 अनुभवी गाइडों को सेवा से मुक्त कर दिया.
Published : November 3, 2025 at 7:34 PM IST
भरतपुर: विश्वप्रसिद्ध केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान (घना) में वन विभाग के नियम अब सवालों के घेरे में हैं. विभाग ने 65 वर्ष से अधिक उम्र वाले गाइडों की सेवाएं बंद कर दीं, लेकिन उसी उम्र के ई रिक्शा चालक अब भी पार्क के भीतर पर्यटकों को घुमा रहे हैं. पिछले वर्ष एक उम्रदराज ईरिक्शा चालक की हादसे में मौत हो चुकी थी, इसके बावजूद वन विभाग ने चालकों की अधिकतम उम्र सीमा तय नहीं की. ऐसे में उद्यान आने वाले पर्यटकों की सुरक्षा अब उम्रदराज ई रिक्शाचालकों के हाथों में है.
घना निदेशक मानस सिंह ने बताया कि नेचर गाइड की अधिकतम सेवा आयु 65 वर्ष तय की गई है. इस नियम के तहत इस वर्ष 4 से 5 अनुभवी गाइडों को सेवा से मुक्त कर दिया गया. यह कदम राज्य सरकार और चीफ वाइल्डलाइफ वार्डन ऑफिस के निर्देशों के तहत उठाया गया है. निदेशक मानस सिंह का कहना है कि ड्राइविंग लाइसेंस में अधिकतम आयु सीमा का कोई उल्लेख नहीं है, इसलिए चालकों पर उम्र की कोई रोक नहीं लगाई जा सकती. यही कारण है कि कई 65 से 70 वर्ष तक के चालक अब भी पार्क के भीतर पर्यटकों को घुमा रहे हैं.
हादसे के बावजूद नहीं बदली नीति: बीते वर्ष पार्क के भीतर एक बड़ा हादसा हुआ था, जब पर्यटकों से भरा एक ई-रिक्शा पलट गया था. हादसे में चालक की मौत हो गई थी. वह भी उम्रदराज था. इस घटना के बाद उम्मीद थी कि विभाग उम्रदराज चालकों पर कुछ पाबंदी लगाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ.
दोहरे मापदंडों पर उठे सवाल: घना के नेचर गाइड एसोसिएशन के अध्यक्ष सत्ताे सिंह का कहना है कि 65 साल पार गाइडों को पार्क में काम से रोक दिया गया है, जबकि 70 से 80 वर्ष तक के चालक ई-रिक्शा लेकर सैलानियों को घुमा रहे हैं. पार्क प्रबंधन गाइडों के अनुभव को उम्र से जोड़कर ‘असमर्थ’ मानता है, लेकिन रिक्शा चालक की जिम्मेदारी को नजरअंदाज करता है. ये नियमों के दोहरे मानदंड रखना गलत है.
पर्यटकों की जिंदगी से खिलवाड़: सत्तो सिंह का कहना है कि नेचर गाइड प्रकृति की जानकारी देते हैं, जबकि रिक्शा चालक कई किलोमीटर तक पर्यटकों को पार्क के अंदर ले जाते हैं. एक पल की चूक जानलेवा साबित हो सकती है. बावजूद इसके, वन विभाग ने चालक वर्ग के लिए कोई उम्र सीमा नहीं तय की. यह लापरवाही सीधे तौर पर पर्यटकों की जान को खतरे में डालती है.