घना में सुरक्षा से खिलवाड़: उम्र पर रोक सिर्फ गाइडों के लिए, रिक्शा चालकों पर नहीं, उम्रदराज हाथों में पर्यटकों की सुरक्षा

घना में ई रिक्शा ( ETV Bharat Bharatpur )

भरतपुर: विश्वप्रसिद्ध केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान (घना) में वन विभाग के नियम अब सवालों के घेरे में हैं. विभाग ने 65 वर्ष से अधिक उम्र वाले गाइडों की सेवाएं बंद कर दीं, लेकिन उसी उम्र के ई रिक्शा चालक अब भी पार्क के भीतर पर्यटकों को घुमा रहे हैं. पिछले वर्ष एक उम्रदराज ईरिक्शा चालक की हादसे में मौत हो चुकी थी, इसके बावजूद वन विभाग ने चालकों की अधिकतम उम्र सीमा तय नहीं की. ऐसे में उद्यान आने वाले पर्यटकों की सुरक्षा अब उम्रदराज ई रिक्शाचालकों के हाथों में है. घना निदेशक मानस सिंह ने बताया कि नेचर गाइड की अधिकतम सेवा आयु 65 वर्ष तय की गई है. इस नियम के तहत इस वर्ष 4 से 5 अनुभवी गाइडों को सेवा से मुक्त कर दिया गया. यह कदम राज्य सरकार और चीफ वाइल्डलाइफ वार्डन ऑफिस के निर्देशों के तहत उठाया गया है. निदेशक मानस सिंह का कहना है कि ड्राइविंग लाइसेंस में अधिकतम आयु सीमा का कोई उल्लेख नहीं है, इसलिए चालकों पर उम्र की कोई रोक नहीं लगाई जा सकती. यही कारण है कि कई 65 से 70 वर्ष तक के चालक अब भी पार्क के भीतर पर्यटकों को घुमा रहे हैं.