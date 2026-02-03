ETV Bharat / state

चंडीगढ़ में 80 साल से ऊपर के बुजुर्गों को घर बैठे मिलेगा इलाज, जीएमएसएच-16 की नई पहल

80 साल से ऊपर के बुजुर्गों को घर बैठे चंडीगढ़ में इलाज की सुविधा शुरू की गई है.

By ETV Bharat Haryana Team

Published : February 3, 2026 at 7:38 PM IST

2 Min Read
चंडीगढ़ः अब 80 वर्ष से अधिक उम्र के बुजुर्गों को इलाज के लिए अस्पताल आने की जरूरत नहीं पड़ेगी. गवर्नमेंट मल्टी-स्पेशलिटी हॉस्पिटल सेक्टर-16 ने 'घर-घर जेरियाट्रिक केयर' नाम से एक मुफ्त मोबाइल स्वास्थ्य सेवा शुरू की है. इसका मकसद उन बुजुर्गों तक इलाज पहुंचाना है, जो उम्र या बीमारी के कारण घर से बाहर नहीं आ पाते हैं.

आधुनिक सुविधाओं से लैस है मोबाइल एम्बुलेंसः इस सेवा के लिए एक 4×4 मोबाइल एम्बुलेंस चलाई जा रही है. एम्बुलेंस में जरूरी दवाइयां, ऑक्सीजन, बीपी और शुगर जांच के उपकरण और मरीज की हालत जांच की सुविधाएं मौजूद हैं. जरूरत पड़ने पर डॉक्टरों से फोन या वीडियो के जरिए सलाह भी ली जाती है. मोबाइल यूनिट के साथ डॉक्टर, नर्स, फार्मासिस्ट और फिजियोथेरेपिस्ट की टीम जाती है. यह टीम बुजुर्गों के घर पहुंचकर उनकी जांच करती है, दवाइयां देती है और आगे के इलाज के बारे में बताती है.

जांच से लेकर ड्रेसिंग तक सुविधाएं उपलब्धः इस सेवा में घर पर ही डॉक्टर की सलाह और पर्ची दी जाती है. शुगर, ब्लड प्रेशर जैसी बीमारियों की जांच होती है. घाव होने पर ड्रेसिंग की जाती है, चलने-फिरने में दिक्कत होने पर फिजियोथेरेपी की मदद दी जाती है और सेहत से जुड़ी जरूरी जानकारी भी समझाई जाती है. अगर किसी मरीज की हालत ज्यादा गंभीर होती है, तो उसे अस्पताल भेजने या भर्ती करने के बारे में फैसला किया जाता है.

सहायता के लिए हेल्पलाइन नंबर 0172-2782457 पर करें संपर्कः अस्पताल प्रशासन के अनुसार, इस सेवा की शुरुआत से जनवरी महीने तक 98 बुजुर्गों को घर पर इलाज मिल चुका है. कई ऐसे मरीज हैं, जिनके लिए अस्पताल आना मुश्किल था, उन्हें अब घर बैठे ही जरूरी मेडिकल मदद मिल रही है. इस सेवा से जुड़ी जानकारी या सहायता के लिए 0172-2782457 पर संपर्क किया जा सकता है. अस्पताल प्रशासन का कहना है कि "यह पहल बुजुर्गों की जरूरतों को ध्यान में रखकर शुरू की गई है और आगे चलकर इसे और लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की जाएगी."

