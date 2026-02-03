ETV Bharat / state

चंडीगढ़ में 80 साल से ऊपर के बुजुर्गों को घर बैठे मिलेगा इलाज, जीएमएसएच-16 की नई पहल

चंडीगढ़ः अब 80 वर्ष से अधिक उम्र के बुजुर्गों को इलाज के लिए अस्पताल आने की जरूरत नहीं पड़ेगी. गवर्नमेंट मल्टी-स्पेशलिटी हॉस्पिटल सेक्टर-16 ने 'घर-घर जेरियाट्रिक केयर' नाम से एक मुफ्त मोबाइल स्वास्थ्य सेवा शुरू की है. इसका मकसद उन बुजुर्गों तक इलाज पहुंचाना है, जो उम्र या बीमारी के कारण घर से बाहर नहीं आ पाते हैं. आधुनिक सुविधाओं से लैस है मोबाइल एम्बुलेंसः इस सेवा के लिए एक 4×4 मोबाइल एम्बुलेंस चलाई जा रही है. एम्बुलेंस में जरूरी दवाइयां, ऑक्सीजन, बीपी और शुगर जांच के उपकरण और मरीज की हालत जांच की सुविधाएं मौजूद हैं. जरूरत पड़ने पर डॉक्टरों से फोन या वीडियो के जरिए सलाह भी ली जाती है. मोबाइल यूनिट के साथ डॉक्टर, नर्स, फार्मासिस्ट और फिजियोथेरेपिस्ट की टीम जाती है. यह टीम बुजुर्गों के घर पहुंचकर उनकी जांच करती है, दवाइयां देती है और आगे के इलाज के बारे में बताती है.