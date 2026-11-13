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बैल के फसल चरने पर बुजुर्ग की हत्या, आरोपी गिरफ्तार, जशपुर के टंगरागढ़ा की घटना

जशपुरनगर : खेत में बैल के धान फसल चरने की बात को लेकर विवाद में एक बुजुर्ग की हत्या कर दी गई. आरोपी ने बांस और लकड़ी के डंडे से बुजुर्ग के पीठ, जांघ और हाथ पर ताबड़तोड़ वार किए. इसके अलावा लात-घूंसों से भी मारपीट की. गंभीर रूप से घायल बुजुर्ग को उपचार के लिए जिला अस्पताल जशपुर लाया गया, जहां चिकित्सकों ने जांच के बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया.

एतवा राम 11 नवंबर की शाम अपने बैलों को चराने के लिए घर के नीचे टंगरागढ़ा स्थित खेत की ओर गए थे. इसी दौरान गांव का ही फिटू राम उर्फ धनक राम अपने खेत में पहुंचा. वहां एतवा राम के बैल धान की फसल चर रहे थे. इसी बात को लेकर आरोपी नाराज हो गया और बैलों को खेत से भगाने के लिए कहा. उस समय एतवा राम खेत में करंज पेड़ के नीचे जमीन पर लेटे हुए थे. आरोपी ने आवाज लगाई, लेकिन तत्काल कोई प्रतिक्रिया नहीं मिलने पर वह आक्रोशित हो गया और मारपीट शुरू कर दी.

ग्रामीणों ने बीच बचाव की कोशिश की



आरोपी ने पहले बांस के पतले डंडे से एतवा राम की पीठ और जांघ पर वार किया. इसके बाद बांस का डंडा फेंककर पास में पड़े लकड़ी के मोटे डंडे से लगातार हमला करने लगा.जिससे एतवा राम गंभीर रूप से घायल होकर बेहोश हो गए.इस दौरान मौके पर पहुंचे ग्रामीणों ने बीच-बचाव करने की कोशिश की, लेकिन आरोपी ने उनके साथ भी मारपीट की.





अस्पताल में डॉक्टरों ने किया मृत घोषित

घटना की सूचना मिलने पर एतवा राम का दामाद अपने दोस्त के वाहन से मौके पर पहुंचा और घायल एतवा राम को तत्काल जिला अस्पताल जशपुर लेकर गया. जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया. इसके बाद दीपक बघेल की रिपोर्ट पर सिटी कोतवाली पुलिस ने मर्ग कायम कर हत्या का मामला दर्ज कर विवेचना शुरू की.मामले की जांच के दौरान पुलिस ने संदेही फिटू राम उर्फ धनक राम को हिरासत में लेकर पूछताछ की.जिसमें आरोपी ने बैलों के खेत में धान चरने की बात को लेकर एतवा राम के साथ मारपीट करना स्वीकार किया.



