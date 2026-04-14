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करनाल में डंपर ने बुजुर्ग को रौंदा, घसीटने से हुई दर्दनाक मौत, ड्राइवर फरार

करनाल : इंद्री-लाडवा रोड पर स्थित सरसा ब्रांच नहर पुल मंगलवार को एक भयावह हादसे का गवाह बना. तेज रफ्तार और लापरवाही ने एक 60 वर्षीय बुजुर्ग की जिंदगी छीन ली. मोटरसाइकिल सवार व्यक्ति को पीछे से आए डंपर ने इतनी जोरदार टक्कर मारी कि मौके पर ही उसकी मौत हो गई. हादसे के बाद ड्राइवर डंपर छोड़कर फरार हो गया.

हादसे का मंजर: जानकारी के अनुसार, कुरुक्षेत्र जिले के गांव उमरी निवासी रणबीर अपनी बाइक पर सवार होकर इंद्री की ओर जा रहे थे. जैसे ही वे सरसा ब्रांच नहर के पुल पर पहुंचे, पीछे से तेज रफ्तार में आए डंपर ने उन्हें टक्कर मार दी. टक्कर इतनी भयानक थी कि ड्राइवर ने बाइक सवार को काफी दूर तक घसीटा, जिससे उनकी मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई.

करनाल में डंपर ने बुजुर्ग को रौंदा (Etv Bharat)

प्रत्यक्षदर्शी का बयान: घटना के चश्मदीद राजबीर ने बताया कि डंपर चालक बेहद लापरवाही से वाहन चला रहा था. अचानक हुई इस टक्कर ने सब कुछ खत्म कर दिया. हादसे के तुरंत बाद ड्राइवर वाहन छोड़कर मौके से फरार हो गया.