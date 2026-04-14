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करनाल में डंपर ने बुजुर्ग को रौंदा, घसीटने से हुई दर्दनाक मौत, ड्राइवर फरार

हरियाणा के करनाल में इंद्री-लाडवा रोड पर स्थित सरसा ब्रांच नहर पुल पर डंपर ने बुजुर्ग शख्स को रौंद डाला है.

Elderly man was crushed by a dumper on the Sarsa Branch Canal Bridge in Karnal
करनाल में डंपर ने बुजुर्ग को रौंदा (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : April 14, 2026 at 7:43 PM IST

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Updated : April 14, 2026 at 7:52 PM IST

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करनाल : इंद्री-लाडवा रोड पर स्थित सरसा ब्रांच नहर पुल मंगलवार को एक भयावह हादसे का गवाह बना. तेज रफ्तार और लापरवाही ने एक 60 वर्षीय बुजुर्ग की जिंदगी छीन ली. मोटरसाइकिल सवार व्यक्ति को पीछे से आए डंपर ने इतनी जोरदार टक्कर मारी कि मौके पर ही उसकी मौत हो गई. हादसे के बाद ड्राइवर डंपर छोड़कर फरार हो गया.

हादसे का मंजर: जानकारी के अनुसार, कुरुक्षेत्र जिले के गांव उमरी निवासी रणबीर अपनी बाइक पर सवार होकर इंद्री की ओर जा रहे थे. जैसे ही वे सरसा ब्रांच नहर के पुल पर पहुंचे, पीछे से तेज रफ्तार में आए डंपर ने उन्हें टक्कर मार दी. टक्कर इतनी भयानक थी कि ड्राइवर ने बाइक सवार को काफी दूर तक घसीटा, जिससे उनकी मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई.

करनाल में डंपर ने बुजुर्ग को रौंदा (Etv Bharat)

प्रत्यक्षदर्शी का बयान: घटना के चश्मदीद राजबीर ने बताया कि डंपर चालक बेहद लापरवाही से वाहन चला रहा था. अचानक हुई इस टक्कर ने सब कुछ खत्म कर दिया. हादसे के तुरंत बाद ड्राइवर वाहन छोड़कर मौके से फरार हो गया.

Elderly man was crushed by a dumper on the Sarsa Branch Canal Bridge in Karnal
सड़क पर गिरी बाइक (Etv Bharat)

पुलिस की कार्रवाई: सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी. एसआई राजा राम ने बताया कि मृतक की पहचान रणबीर (60) निवासी गांव उमरी, जिला कुरुक्षेत्र के रूप में हुई है. शव को पोस्टमार्टम के लिए करनाल के कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज भेजा गया है. पुलिस ने अज्ञात डंपर चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और उसकी तलाश शुरू कर दी गई है. अधिकारियों का कहना है कि आरोपी को जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा.

Elderly man was crushed by a dumper on the Sarsa Branch Canal Bridge in Karnal
घसीटने से हुई दर्दनाक मौत (Etv Bharat)

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Last Updated : April 14, 2026 at 7:52 PM IST

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