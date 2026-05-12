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साइबर पुलिस की बड़ी कामयाबी: 'डिजिटल अरेस्ट' के शिकार रिटायर्ड बैंक मैनेजर के 5.82 लाख रुपये वापस कराए

अलीगढ़ में जालसाजों ने डिजिटल अरेस्ट के नाम पर बुजुर्ग दंपत्ति से करीब 21 लाख रुपए की ठगी की थी.

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साइबर पुलिस की बड़ी कामयाबी (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : May 12, 2026 at 9:02 PM IST

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​अलीगढ़ : डिजिटल इंडिया के इस दौर में साइबर अपराधी नए-नए तरीकों से आम जनता की मेहनत की कमाई पर डाका डाल रहे हैं. अलीगढ़ में एक रिटायर्ड बैंक मैनेजर से 'डिजिटल अरेस्ट' के नाम पर डराकर लाखों रुपये की ठगी का मामला सामने आया है. हालांकि, इस मामले में साइबर क्राइम थाना पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए पीड़ित की ठगी गई रकम में से 5,82,000 रुपये वापस कराने में सफलता हासिल की है.


क्या है पूरा मामला

​घटना की शुरुआत 7 जनवरी 2026 को हुई, जब अकराबाद (अलीगढ़) के निवासी 65 वर्षीय भगवती प्रसाद शर्मा के पास एक अनजान नंबर से फोन आया. भगवती प्रसाद रिटायर्ड बैंक मैनेजर हैं. फोन करने वाले जालसाजों ने खुद को पुलिस अधिकारी बताया और बेहद शातिर तरीके से उन्हें डराना शुरू कर दिया. अपराधियों ने दावा किया कि उनके बैंक खाते के जरिए मनी लॉन्ड्रिंग का अवैध कारोबार हो रहा है और उनके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी हो चुका है.

अपराधियों ने उन्हें घंटों वीडियो कॉल पर रखा

जालसाजों ने मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने के लिए 'डिजिटल अरेस्ट' शब्द का इस्तेमाल किया. उन्होंने पीड़ित को डराया कि यदि उन्होंने सहयोग नहीं किया तो पुलिस तुरंत उनके घर पहुंचकर उन्हें गिरफ्तार कर लेगी. अपराधियों ने उन्हें घंटों वीडियो कॉल पर रखा और जांच के नाम पर उनकी और उनकी पत्नी कुमकुम शर्मा की निजी व बैंकिंग जानकारी हासिल कर ली.

​किस्तों में की गई 20.82 लाख की ठगी

​खौफजदा बुजुर्ग को जांच में सहयोग करने का झांसा देकर अपराधियों ने अलग-अलग किस्तों में पैसे ट्रांसफर करवाए. 13 जनवरी से लेकर 28 जनवरी 2026 के बीच, जालसाजों ने पीड़ित को ग्रामीण बैंक और एक्सिस बैंक समेत विभिन्न बैंक खातों से कुल 20,82,000 रुपये ट्रांसफर करने पर मजबूर किया. आरोपियों ने ईडी, सीबीआई और कोर्ट के फर्जी नोटिस दिखाकर पीड़ित को पूरी तरह अपने विश्वास में ले लिया था. जब पीड़ित को अपनी भूल का अहसास हुआ, तब तक उनके जीवनभर की पूंजी साइबर ठगों के पास जा चुकी थी.


​पुलिस की सक्रियता और रिकवरी

​ठगी का शिकार होने के बाद पीड़ित ने थाना साइबर क्राइम में शिकायत दर्ज कराई. पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 318(4), 308(2), 61(2) और आईटी एक्ट की धारा 66(D) में मुकदमा पंजीकृत किया. ​थाना प्रभारी निरीक्षक सरिता सिंह के नेतृत्व में साइबर टीम ने आधुनिक तकनीकी संसाधनों और डिजिटल ट्रैकिंग का सहारा लिया. पुलिस टीम ने ठगी गई राशि के ट्रांजैक्शन ट्रेल का गहन विश्लेषण किया. जांच के दौरान पुलिस ने उन बैंक खातों को चिह्नित किया, जिनमें ठगी की रकम भेजी गई थी. तकनीकी कौशल का परिचय देते हुए पुलिस ने त्वरित कार्रवाई कर विभिन्न खातों में मौजूद धनराशि को फ्रीज करा दिया.

'कानून में 'डिजिटल अरेस्ट' जैसी कोई प्रक्रिया नहीं, किसी भी धमकी से न डरें'

​विधिक प्रक्रिया पूरी करने के बाद, पुलिस ने सफलतापूर्वक ₹5,82,000 की धनराशि पीड़ित भगवती प्रसाद शर्मा के बैंक खाते में वापस करा दी है. शेष राशि की बरामदगी और आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस अभी भी प्रयास कर रही है. साइबर क्राइम ​प्रभारी निरीक्षक सरिता सिंह ने आम जनता से अपील की है कि वे 'डिजिटल अरेस्ट' जैसी किसी भी धमकी से न डरें. उन्होंने स्पष्ट कहा किया कि कानून में 'डिजिटल अरेस्ट' जैसी कोई प्रक्रिया नहीं है. कोई भी पुलिस या जांच एजेंसी वीडियो कॉल के जरिए किसी को गिरफ्तार नहीं करती और न ही पैसे की मांग करती है. ​यदि आपके साथ कोई साइबर ठगी होती है तो तुरंत 1930 हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करें पर अपनी शिकायत दर्ज कराएं. जितनी जल्दी सूचना दी जाएगी, पैसे वापस मिलने की संभावना उतनी ही अधिक होगी.

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