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साइबर पुलिस की बड़ी कामयाबी: 'डिजिटल अरेस्ट' के शिकार रिटायर्ड बैंक मैनेजर के 5.82 लाख रुपये वापस कराए

साइबर पुलिस की बड़ी कामयाबी ( Photo Credit; ETV Bharat )

​अलीगढ़ : डिजिटल इंडिया के इस दौर में साइबर अपराधी नए-नए तरीकों से आम जनता की मेहनत की कमाई पर डाका डाल रहे हैं. अलीगढ़ में एक रिटायर्ड बैंक मैनेजर से 'डिजिटल अरेस्ट' के नाम पर डराकर लाखों रुपये की ठगी का मामला सामने आया है. हालांकि, इस मामले में साइबर क्राइम थाना पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए पीड़ित की ठगी गई रकम में से 5,82,000 रुपये वापस कराने में सफलता हासिल की है.





क्या है पूरा मामला ​घटना की शुरुआत 7 जनवरी 2026 को हुई, जब अकराबाद (अलीगढ़) के निवासी 65 वर्षीय भगवती प्रसाद शर्मा के पास एक अनजान नंबर से फोन आया. भगवती प्रसाद रिटायर्ड बैंक मैनेजर हैं. फोन करने वाले जालसाजों ने खुद को पुलिस अधिकारी बताया और बेहद शातिर तरीके से उन्हें डराना शुरू कर दिया. अपराधियों ने दावा किया कि उनके बैंक खाते के जरिए मनी लॉन्ड्रिंग का अवैध कारोबार हो रहा है और उनके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी हो चुका है.



अपराधियों ने उन्हें घंटों वीडियो कॉल पर रखा जालसाजों ने मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने के लिए 'डिजिटल अरेस्ट' शब्द का इस्तेमाल किया. उन्होंने पीड़ित को डराया कि यदि उन्होंने सहयोग नहीं किया तो पुलिस तुरंत उनके घर पहुंचकर उन्हें गिरफ्तार कर लेगी. अपराधियों ने उन्हें घंटों वीडियो कॉल पर रखा और जांच के नाम पर उनकी और उनकी पत्नी कुमकुम शर्मा की निजी व बैंकिंग जानकारी हासिल कर ली. ​किस्तों में की गई 20.82 लाख की ठगी