खस्ताहाली पर भाड़ी पड़ा एक-दूजे के लिए प्यार, बुजुर्ग पति ने ठेले को बना डाला पत्नी का एंबुलेंस

विदिशा के आज्ञाराम कॉलोनी के रहले वाले हैं दंपति. सालों से पत्नी को हाथ ठेले पर बैठा इलाज के लिए ले जा रहे सुरेश आदिवासी.

Man took wife to hospital handcart
हाथठेले से बीमार पत्नी को लेकर अस्पताल पहुंचा बुजुर्ग (ETV Bharat)
Published : December 26, 2025 at 6:24 PM IST

विदिशा: एक-दूजे के लिए प्यार, विश्वास और समर्पण को पति और पत्नी के बीच रिश्तों का आधार है. खासकर बुढ़ापे में उन्हें एक-दूसरे के साथ की सबसे अधिक दरकार होती है. विदिशा में एक बुजुर्ग दंपति के बीच भी समर्पण की एक ऐसी ही बानगी देखने को मिली.

विदिशा के आज्ञाराम कॉलोनी के रहने वाले सुरेश आदिवासी एंबुलेंस की व्यवस्था नहीं हो पाने पर अपनी बीमार पत्नी गंगाबाई को हाथ ठेले से ही इलाज कराने के लिए लेकर निकल पड़े. करीब 4 किलोमीटर दूर एक निजी अस्पताल तक वह अपनी पत्नी को ऐसे ही ले गए. सड़क पर इस दृश्य को देखकर कुछ राहगीरों ने इसे मोबाइल कैमरे में कैद कर लिया और सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया.

बुजुर्ग पति ने ठेले को बना डाला पत्नी का एम्बुलेंस (ETV Bharat)

सालों से पत्नी को हाथ ठेले पर बैठाकर इलाज के लिए ले जा रहे सुरेश आदिवासी

सुरेश आदिवासी बताते हैं कि वह मजदूरी करके अपना जीवन यापन करते हैं. उनके पास ऑटो-रिक्शा या अन्य वाहन का किराया देने के लिए पास पर्याप्त पैसे नहीं होते. गंगाबाई को सांस की बीमारी, ब्लड प्रेशर और पैरों में दर्द की गंभीर समस्या है. जिसकी वजह से उन्हें चलने-फिरने में काफी दिक्कत होती है. वह पिछले 4-5 साल से इसी तरह पत्नी को हाथ ठेले पर बैठाकर इलाज के लिए ले जाते रहे हैं.

man took wife to hospital handcart
हाथठेले से बीमार पत्नी को लेकर अस्पताल पहुंचा बुजुर्ग (ETV Bharat)

उन्होंने बताया कि सरकारी अस्पताल में इलाज में समय अधिक लग जाता है और बच्चों को भी काफी परेशानी होती है. इसलिए वे निजी डॉक्टर के पास इलाज करवाते हैं. उनके लिए पत्नी की सेहत सबसे बड़ी प्राथमिकता है.

सीएमएचओ ने कहा, बीमार के परिवार की ओर से कभी 108 एंबुलेंस पर कॉल नहीं किया गया

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. रामहित कुमार द्वारा कराई गई प्रारंभिक जांच में सामने आया कि महिला के परिवार की ओर से कभी 108 एंबुलेंस या किसी अन्य स्वास्थ्य सेवा को कॉल नहीं किया गया था. स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि एंबुलेंस सेवा पूरी तरह उपलब्ध थी, लेकिन जानकारी के अभाव में या संपर्क न करने के कारण बुजुर्ग दंपति ने इसका लाभ नहीं लिया गया.

वहीं, महिला के अस्पताल में इलाज को लेकर भी जांच की जा रही है कि किन परिस्थितियों में उन्हें समय पर उपचार नहीं मिल सका. सीएमएचओ ने बताया कि महिला का जिला अस्पताल में इलाज देने की प्रक्रिया कराई जा रही है. पूरे मामले की विस्तृत रिपोर्ट तैयार की जा रही है.

मध्य प्रदेश में उपलब्ध है 24/7 मुफ्त एम्बुलेंस सेवा

मध्य प्रदेश में लोगों के लिए 24/7 मुफ्त एम्बुलेंस सेवा उपलब्ध है. एम्बुलेंस सेवा 108 (आपातस्थिति, दुर्घटना) या 102 (मातृ एवं शिशु परिवहन) नंबर डायल किया जा सकता है. इसके अलावा आयुष्मान कार्ड होल्डर्स के लिए राज्य सरकार की PM श्री एयर एम्बुलेंस सेवा भी उपलब्ध है.

मध्य प्रदेश में मुख्य फ्री एम्बुलेंस सेवाएं:

108: यह एक इमरजेंसी सर्विस है जो दुर्घटनाओं, गंभीर बीमारियों और ट्रॉमा के मामलों में मदद करती है, और यह पूरी तरह मुफ्त है.

102: यह विशेष रूप से गर्भवती महिलाओं और बच्चों के लिए है. लेकिन सामान्य मरीजों के लिए भी इस्तेमाल की जा सकती है.

112: यह एकीकृत आपातकालीन नंबर है, जिससे एम्बुलेंस, पुलिस और फायर सर्विस को कॉल किया जा सकता है, और यह भी मुफ्त है.

