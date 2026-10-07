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​लखनऊ में फर्जी ATS अफसर बन बुजुर्ग से 34 लाख की ठगी; टेरर फंडिंग का खौफ दिखाकर डिजिटल अरेस्ट

​लखनऊ से 34 लाख की ठगी ( Photo Credit: ETV Bharat )

गोमतीनगर: विस्तार के बाद अब मड़ियांव/फैजुल्लागंज क्षेत्र में एक 73 वर्षीय बुजुर्ग को आतंकियों की फंडिंग और एनआईए जांच का झूठा खौफ दिखाकर शातिरों ने 34 लाख रुपये की चपत लगा दी. खुद को पुणे एटीएस का अधिकारी बताने वाले जालसाज ने बुजुर्ग को दिनभर वीडियो कॉल पर कमरे में डिजिटल अरेस्ट रखा. गिरफ्तारी से बचाने और आरबीआई सत्यापन के नाम पर बुजुर्ग से उनकी जीवनभर की जमा-पूंजी और एफडी तुड़वाकर अपने बताए खातों में ट्रांसफर करा ली.