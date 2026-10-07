लखनऊ में फर्जी ATS अफसर बन बुजुर्ग से 34 लाख की ठगी; टेरर फंडिंग का खौफ दिखाकर डिजिटल अरेस्ट
साइबर क्राइम थाना पुलिस ने पीड़ित की तहरीर पर मुकदमा दर्ज, खाता फ्रीज किया.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 7, 2026 at 10:46 AM IST
गोमतीनगर: विस्तार के बाद अब मड़ियांव/फैजुल्लागंज क्षेत्र में एक 73 वर्षीय बुजुर्ग को आतंकियों की फंडिंग और एनआईए जांच का झूठा खौफ दिखाकर शातिरों ने 34 लाख रुपये की चपत लगा दी. खुद को पुणे एटीएस का अधिकारी बताने वाले जालसाज ने बुजुर्ग को दिनभर वीडियो कॉल पर कमरे में डिजिटल अरेस्ट रखा. गिरफ्तारी से बचाने और आरबीआई सत्यापन के नाम पर बुजुर्ग से उनकी जीवनभर की जमा-पूंजी और एफडी तुड़वाकर अपने बताए खातों में ट्रांसफर करा ली.
साइबर क्राइम थाना पुलिस ने पीड़ित की तहरीर पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर खातों को फ्रीज कराने की कवायद तेज कर दी है.
कमरे में बंद रहने का सुनाया फरमान: फैजुल्लागंज निवासी केशव मुरारी गुप्ता 73 वर्ष के साथ घटित ठगी का पूरा घटनाक्रम 11 सितंबर की सुबह पीड़ित के मोबाइल पर एक अनजान नंबर से व्हाट्सऐप कॉल आई. कॉलर ने खुद को पुणे स्थित महाराष्ट्र एटीएस का वरिष्ठ अधिकारी बताया. जालसाज ने कहा कि पीड़ित के नाम से संचालित आईसीआईसीआई बैंक खाते व डेबिट कार्ड के जरिये करोड़ों रुपये आतंकी गतिविधियों में फंड किए जा रहे हैं, जिसकी जांच महाराष्ट्र एटीएस और एनआईए संयुक्त रूप से कर रही है.
बुजुर्ग द्वारा खुद को निर्दोष बताने पर आरोपी ने धमकाते हुए वीडियो कॉल की. उसने निर्देश दिया कि जांच अत्यंत गोपनीय है, लिहाजा वह खुद को कमरे में बंद कर लें और किसी भी परिजन से बात न करें. खौफजदा बुजुर्ग ने डर के मारे खुद को कमरे में बंद कर लिया.
आरबीआई से जांच कराने का झांसा: सुबह से देर शाम तक वीडियो कॉल पर फर्जी पूछताछ चलती रही. इसके बाद शातिर ने कहा कि उनके बैंक खातों और फिक्स्ड डिपॉजिट में रखी रकम को भारतीय रिजर्व बैंक से सत्यापित कराना होगा. जांच पूरी होने पर रकम निर्दोष प्रमाण पत्र के साथ वापस भेज दी जाएगी.
जालसाज के झांसे और गिरफ्तारी के खौफ में आकर पीड़ित ने बैंक खाते में रखी नकदी और एफडी तुड़वाकर कुल 34 लाख रुपये बताए गए खातों में आरटीजीएस/ऑनलाइन ट्रांसफर कर दिए. रकम मिलते ही जालसाज ने कॉल काट दी.
अगले दिन रकम नहीं लौटी तो उड़े होश: जब अगले दिन तक कोई रुपया वापस नहीं आया और न ही संपर्क हुआ, तब बुजुर्ग को एहसास हुआ कि वह साइबर सिंडिकेट के शिकार हो चुके हैं. पहले तो बुजुर्ग लोकलाज और सदमे के कारण परिजनों को कुछ नहीं बता सके, लेकिन लगातार मानसिक तनाव के बाद उन्होंने हिम्मत जुटाकर 5 अक्टूबर को साइबर क्राइम थाने में पूरी आपबीती बताई.
बैंक खातों को फ्रीज कराने में जुटी साइबर सेल: साइबर क्राइम थाना प्रभारी इंस्पेक्टर आलोक राव ने बताया, पीड़ित केशव मुरारी गुप्ता की तहरीर पर अज्ञात साइबर अपराधियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है. जिन बैंक खातों में 34 लाख रुपये की राशि ट्रांसफर की गई है, उनकी डिटेल संबंधित बैंकों से मांगी गई है, जिससे उन खातों को समय रहते फ्रीज कराकर रकम होल्ड कराई जा सके. कॉल करने वाले नंबरों और बैंक खातों के आईपी व लोकेशन की तकनीकी जांच की जा रही है.
लखनऊ के फैजुल्लागंज निवासी 73 वर्षीय बुजुर्ग को साइबर ठगों ने पुणे एटीएस का अधिकारी बनकर वीडियो कॉल पर डिजिटल अरेस्ट किया. आतंकी फंडिंग में नाम आने का खौफ दिखाकर उनसे एफडी तुड़वाकर 34 लाख रुपये ट्रांसफर करा लिए. पीड़ित की शिकायत पर लखनऊ साइबर क्राइम थाना पुलिस जांच में जुट गई है.
यह भी पढ़ें: गोमतीनगर से अमीनाबाद तक 'जलभराव', क्या इस मॉनसून भी हादसों का 'हॉटस्पॉट' बनेगा शहर?
यह भी पढ़ें: जेपी सेंटर विवाद: सपा समर्थकों ने घुसकर बनाया वीडियो, अखिलेश बोले- 2027 में पूरा करेंगे अधूरे काम