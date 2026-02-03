ETV Bharat / state

चलती ट्रेन में बुजुर्ग को आया हार्ट अटैक, जानिए फिर क्या हुआ

बलौदा बाजार: रेल यात्रा के दौरान अचानक तबीयत बिगड़ने से एक बुजुर्ग यात्री की मौत हो गई. बिलासपुर–ओखा सुपरफास्ट एक्सप्रेस में सफर कर रहे 65 वर्षीय यात्री को चलती ट्रेन में हार्ट अटैक आया, जिससे उनकी जान चली गई. घटना के बाद रेलवे और जीआरपी की तत्परता से ट्रेन को भाटापारा स्टेशन पर रुकवाया गया और यात्री को तत्काल अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने जांच के बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया.

जानकारी के अनुसार बिलासपुर–ओखा सुपरफास्ट एक्सप्रेस अपने निर्धारित मार्ग पर थी. इसी दौरान ट्रेन के कोच संख्या 20 की सीट नंबर 65 पर यात्रा कर रहे यात्री नरेंद्र तेजनी अचानक अचेत हो गए. सहयात्रियों ने जब देखा कि बुजुर्ग यात्री की कोई प्रतिक्रिया नहीं मिल रही है, तो उन्होंने तुरंत इसकी सूचना ट्रेन स्टाफ को दी. बोगी में सफर कर रहे लोगों के मुताबिक कुछ ही देर पहले नरेंद्र तेजनी सामान्य अवस्था में थे, लेकिन अचानक सीने में दर्द और बेचैनी के बाद वे सीट पर ही बेसुध हो गए. स्थिति की गंभीरता को देखते हुए ट्रेन में मौजूद स्टाफ ने कंट्रोल रूम को सूचना दी.





भाटापारा में रुकवाई गई ट्रेन

सूचना मिलते ही रेलवे प्रशासन ने सुपरफास्ट एक्सप्रेस को भाटापारा स्टेशन पर रुकवाया. स्टेशन पर पहले से ही रेलवे और जीआरपी की टीम सतर्क थी. ट्रेन के रुकते ही अचेत अवस्था में यात्री को नीचे उतारा गया और एंबुलेंस के माध्यम से तत्काल नजदीकी अस्पताल ले जाया गया. इस दौरान स्टेशन परिसर में कुछ देर के लिए अफरा-तफरी का माहौल बन गया. यात्रियों और रेलवे कर्मचारियों की नजरें बुजुर्ग यात्री पर टिकी हुई थीं, सभी को उम्मीद थी कि शायद उनकी जान बच जाए.



डॉक्टर ने की मौत की पुष्टि

अस्पताल पहुंचने पर डॉक्टरों ने जांच की और बताया कि यात्री की मौत हार्ट अटैक से हो चुकी है. डॉक्टरों के अनुसार अस्पताल लाने से पहले ही उनकी मृत्यु हो चुकी थी. इस खबर के बाद स्टेशन और ट्रेन में मौजूद लोगों में शोक का माहौल छा गया. मृतक की पहचान 65 वर्षीय नरेंद्र तेजनी के रूप में की गई है.

