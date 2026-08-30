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पहाड़ी नदी बरदहा की बाढ़ में फंसे बुजुर्ग; तेज बहाव देख सहमे लोग, 11 घंटे बाद सफल रेस्क्यू

पहाड़ी नदी बरदहा के बाढ़ में फंसे बुजुर्ग. ( Photo Credit: ETV Bharat )

चित्रकूट: बरदहा नदी के तेज उफान के बीच रानीपुर निवासी 65 वर्षीय चंद्रिका प्रसाद यादव नदी के टापू पर फंस गए. वह अपनी भैंस की तलाश में गए थे. अचानक नदी का पानी बढ़ और तेज धारा देखकर वह सहम गए. वह टापू पर एक पेड़ पर चढ़ गए और मोबाइल से घरवालों को बताया. इसके बाद पुलिस और फायर सर्विस के साथ मिलकर ग्रामीणों ने रेस्क्यू लांच किया. करीब 11 घंटे की मशक्कत के बाद चंद्रिका यादव को सकुशल नदी की धारा से बाहर निकाल लिया गया. ग्रामीणों ने बताया कि चित्रकूट में लगातार हो रही बारिश से सभी नदियां उफान पर हैं. मध्य प्रदेश-उत्तर प्रदेश सीमा के रानीपुर टाइगर रिजर्व क्षेत्र से बहने वाली बरदहा नदी भी रौद्र रूप में है. बीते 10 दिनों से जारी बारिश के कारण क्षेत्र के अधिकांश बांध भर चुके हैं. उनका ओवरफ्लो पानी बरदहा नदी में पहुंच रहा है. चित्रकूट के बरदहा नदी में सफल रेस्क्यू. (Video Credit: ETV Bharat) शनिवार को डोंडामाफी गांव के पास स्थित डोंडा बांध का कुछ हिस्सा क्षतिग्रस्त होने से पानी तेज बहाव के साथ बरदहा नदी में पहुंचा, जिससे नदी का जलस्तर अचानक बढ़ गया. इसी दौरान रानीपुर गांव निवासी 65 वर्षीय चंद्रिका प्रसाद यादव अपनी भैंसों को ढूंढने नदी के बीच बने टापू पर पहुंच गए. पुल के बाद बरदहा नदी का पाट चौड़ा होने के कारण बीच में टापू जैसा स्थान बन गया है, जहां ग्रामीणों के पशु पानी और हरे चारे के लिए जाते हैं.